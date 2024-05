מועמדת רפובליקנית במדינת מיזורי לתפקיד מזכירת המדינה מעוררת סערה במדינה בעקבות סרטון קמפיין חדש, שבו היא נראית רצה ברחובות שכונת מגורים גאה לבושה באפוד מגן. "באמריקה, אתם יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים - אז אל תהיו הומואים חלשים. תישארו פאקינג קשוחים", היא אומרת בסרטון, שצולם ברובע סולארד בסנט לואיס, שכונה גאה מוכרת והיסטורית במדינה.

בציוץ שפרסמה גומז בת ה-25 בטוויטר (או X) ונצפה מעל 2.8 מיליון פעם, היא תייגה את את העמודים של צמד האחים המשפיענים הבריטים אנדרו וטריסטן טייט, שמואשמים ומכחישים בימים אלה האשמות חמורות בסחר בבני אדם, אונס והקמת כנופיית פשע לניצול מיני של נשים.

גם המוזיקה שנשמעת ברקע מגיעה עם משמעות טעונה, שכן היא שייכת לראפר לופה פיאסקו, שיצא מספר פעמים בעבר נגד הומופוביה. "אסור להשתמש במילים כמו 'מתרומם', זה גנאי ובלתי מתקבל על הדעת", הוא ביקש בעבר ממעריציו וחבריו לתעשייה. "אין מקום להומופוביה בהיפ הופ". הראפר אף נחשף לסרטון של גומז והודיע כבר ביום שלישי דרך מקורבים כי הם "מודעים לסרטון ונוקטים פעולה נגדו".

Don’t be weak and gayAugust 6th is the day we take Missouri back from these corrupt politicians. @Cobratate @TateTheTalismanMAGA pic.twitter.com/sKoY650Dmw