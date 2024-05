הקהל שהגיע לצפות באליפות האתלטיקה לתיכוניסטים של מדינת אורגון בארצות הברית זעם על ניצחונה של נערה טרנסג'נדרית במירוץ והביע מחאה קולנית כשעלתה הספורטאית לפודיום. הנערה, תלמידת שנה שנייה בתיכון מקדניאל, ניצחה את שאר המתחרות ב-2 עשיריות השנייה במרוץ 200 מטר והיא זכתה לתגובה בוטה מהקהל כשחצתה את קו הסיום וכשקיבלה את מדליית הזהב.

המרוץ, רגעי הניצחון וקבלת המדליה תועדו על ידי רבים, הופצו ברשתות והפכו ויראליים, מה שהוביל לסיקור תקשורתי נרחב של התקרית בארצות הברית. פרשנים וגולשים הפנו זעם רב כלפי הספורטאית הטרנסג'נדרית הצעירה, והיא אף ספגה בריונות ברשת על ידי דמויות שמרניות בולטות כמו שחיינית הקולג'ים לשעבר ריילי גיינס, ואושיית הרשת החרדית-אמריקאית חיה רייצ'יק, שמפעילה את עמודי הרשתות החברתיות של Libs of TikTok ושמה עולה שוב ושוב בהקשר של התקפות אלימות נגד הקהילה הגאה.

Oregon



Transgender high school runner in Oregon booed after winning girls’ state title



• Aayden Gallagher, of McDaniel High School, won the state title by two-tenths of a second. Gallagher was also booed while crossing the finish line of the race.



• Gallagher also had the… pic.twitter.com/Vhi07dckK3