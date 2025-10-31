"עכשיו זה בול הזמן לפתוח, מצב הרוח במדינה עלה"

לאחר תקופה קשה בחיי הלילה בקהילה הגאה בגלל המלחמה, שורת מקומות חדשים נפתחים החודש: ליין חדש עם בסטייל ברלינאי, סאונה משודרגת, בר גאה שני בת"א והבר הראשון שחוזר לפעילות לאחר שנהרס מטיל איראני. "צריך לפתוח עוד מקומות לקהילה, זה לא אפשרי שנסתגר בבתים"

אחרי תקופה קשה בחיי הלילה בישראל, שהשפיעה גם על הקהילה הגאה כשרבים העדיפו לא לצאת בזמן המלחמה במסיבות והמירו אותם בצ'ילים בבתים, הפסקת האש מביאה איתה תחייה מחודשת עם שורה של מקומות חדשים לקהילה שייפתחו בחודש הקרוב – בר גאה חדש, שיפוץ של בר "מאש סנטרל" שהושמד מטיל איראני, ליין סליזי חדש וסאונה משודרגת.

הליין החדש שייקרא ביסט ייפתח ברחוב שונצינו 10 בת"א (ליד תיאטרון תמונע) ב-14 בנובמבר וינסה לתת חוויה אדג'ית וסקסית סטייל ברלין ולהתחרות ב"שוורצע" וב"מאסלס". המקום יכלול 3 קומות – בר רחבה, גג וחדר משחקים. "אתה יורד במדרגות סללום וכמו ב'אליס בארץ הפלאות' עוזב את העולם שלמעלה ויורד לתוך ממלכה קסומה", מספר המפיק מוטי סין, שהקים את הליין יחד במועדון החדש.

סין, דיג'יי ומפיק בעבר בליין ה"ביף", קיבל את ההצעה להקים את הליין מבעלי המקום עמו עבד בעבר. "נדלקתי על המקום. זה מועדון סופר מגניב עם מקומות ישיבה, רחבה וגם חדרים ומבוכים שאפשר להסתובב בהם. זה מרגיש מאוד ברלינאי. יש בו את המרחב של הרחבה והגג ואת האפשרות של משהו יותר מסתורי ומבוכי".

מי קהל היעד שלכם?

"אני מאוד רוצה שיהיה משהו כמו הביף שכרגע אין, הסגנון המוזיקלי והאווירה שהיא יותר גברית, לא מתביישת בעצמה פונה לכל הגדלים ולא רק לאנשים עם קוביות. אני בעצמי אדם מלא ולפעמים לא מרגיש בנוח כשרואה את המסיבות שמקדמות את אידאל היופי. אני מאמין ביופי של כל בני האדם. אני רוצה שאצלי כל אדם שייכנס ירגיש שזה מקום שרוצים אותו בו".

בנוסף לליין החדש, מושקת במקביל החודש גם סאונה חדשה בשם חמאם, שלישית במספר בתל אביב, שתיפתח בתחילת נובמבר ברחוב הרכבת ליד תחנת הרכבת הקלה באלנבי. מי שעומד מאחוריה הם דודו שרון ואבי לוגסי. "זו פעם שלישית שאני בונה סאונה בעיר - הקמתי ב-2014 את סאונה ת"א בקרליבך ואחר כך את הסראיה ביפו", מספר שרון. "היא תהיה הכי מפוארת במרכז העיר".

סאונה חמאם | צילום: ללא

פרסומת

בסאונה בעיצוב מרוקאי אותנטי יהיו בר מפואר, חדר עישון, חדר מלח, ג'קוזי, סאונה יבשה ורטובה וחדרים פרטיים. עלות ההקמה עומדת על 4.5 מיליון שקלים והגודל שלה יהיה 500 מ"ר. כרטיס כניסה יהיה בין 75 ל-120 ש"ח, בהתאם להנחות באפליקציה שתושק לקהל. "המקום יהיה בסטנדרט עולמי ופחות בקטע של מסיבות עם דיג'יי ורחבה, יותר נעים ואינטימי", מסביר שרון. "אנשים רוצים מקום להכיר ולדבר ולא רק שהמוזיקה דופקת להם בראש".

אין קושי בפתיחת מקום כשתיירים עוד לא חוזרים?

"זו בעיה אבל החיים לא צריכים להיעצר. אני מאוד מקווה שיהיה איזשהו שינוי. זה משהו שאנחנו לא בונים לשנה-שנתיים אלא לאורך זמן. מבחינת הקהל אין לי ספק שיש קהל לזה. אנחנו כבר מזהים המון עניין של אנשים, מקבלים מאות פניות".

הכניסה למקום היא לגברים בלבד אולם הבעלים נמצא במשא ומתן על מנת לפתוח את המקום במשך ערב אחד בשבוע גם לקהל של סטרייטים. "עכשיו זה בול הזמן לפתוח. אחרי המלחמה מצב הרוח במדינה עלה, אנשים יותר יוצאים החוצה ומוכנים לשלם על דברים", הוא מסביר. "זה דבר מאוד אמיץ להקים מקום כזה בימים כאלה בישראל. צריך לפתוח עוד מקומות לקהילה, זה לא אפשרי שנסתגר בבתים".

סאונה חמאם | צילום: ללא

פרסומת

מי שעוד פותח מקום חדש בימים אלה הוא יגאל רענן, ותיק בסצנה שהיה מבעלי בר האוויטה וניהל את הליינים "פופ רינג" ו"מאסקס". לבר יקראו "קאלאס", על שם זמרת האופרה האגדית, והוא ייפתח ברחוב מנחם בגין במהלך החודש עם מועדון חברים והנחות קבועות על תפריט האלכוהול. "אנחנו לא עוד מקום, זה בר ענק שטרם נראה בתל אביב ואני אומר את זה כמי שהיה בעלי האוויטה", מסביר רענן.

"קאלאס" יהיה הבר הגאה השני בתל אביב אחרי "מאש סנטרל" שנפתח אתמול (חמישי) מחדש אחרי 4.5 חודשים של שיפוצים לאחר שנהרס לחלוטין מטיל איראני. גיורא עזר, בעלי המקום, השקיע בשיפוץ המחודש 400 אלף שקלים והבר כולל תאורה חדשה, מערכת סאונד חדשה ובמה גדולה יותר. "אני בהלוואות של רבע מיליון שקלים. אני פותח ממש עם גרון חנוק", הוא מספר.