רבה יהודייה טרנסית עומדת במרכז הקמפיין של המועמד האנטי-ישראלי

אבי סטיין, שהורחקה בעבר מהבית הלבן והשתתפה בפגישה עם נשיא איראן, הפכה לפנים של מודעת קמפיין בשם “יהודים למען זוהרן” - כשהיא מנסה לגייס תמיכה במועמד לראשות העיר ניו יורק, זוהרן ממדאני, ימים לפני הבחירות

אבי סטיין, רבה במשרה חלקית בבית הכנסת הפרוגרסיבי "קולוט חיין" בברוקלין, היא אחת מקומץ רבות שמופיעות במודעה החדשה שהופקה לאחרונה על ידי הארגון "יהודים לצדק גזעי וכלכלי" (Jews for Racial and Economic Justice - JREJ).

"אנחנו יודעות שזוהרן יילחם כדי להפוך את העיר שלנו לנגישה ובטוחה עבור המשפחות שלנו", אמרה סטיין במודעת הקמפיין, "כיהודים, כרבות, וכניו-יורקרים - אנחנו מאמינות שכל אדם ראוי לחיים טובים. זוהרן מסכים איתנו".

סטיין, המזוהה עם השמאל הרדיקלי, גדלה בשכונה חסידית בברוקלין, ועלתה לכותרות בשנה שעברה כשהוצאה מאירוע חודש הגאווה בבית הלבן, לאחר שקטעה את נאומה של הגברת הראשונה ג'יל ביידן בדרישה לסיום המלחמה בעזה.

היא עוררה סערה נוספת כשנחשף שהשתתפה בפגישה בהובלת נשיא איראן מסעוד פזהשקיאן, במהלך עצרת האו"ם הכללית בשנה שעברה - פחות משבוע לפני המתקפה האיראנית על ישראל.

באותו זמן, חבר הקונגרס ריצ’י טורס (דמוקרט מניו יורק), תומך נלהב של ישראל - תקף את סטיין על השתתפותה באירוע האיראני, ואמר: "כל מי שמתחבר עם נותנת החסות מספר אחת בעולם לטרור הוא אידיוט שימושי מדרגה ראשונה," אמר הפוליטיקאי מהברונקס.

פרסומת

בנוסף לסטיין, המודעה החדשה של ממדאני כוללת עוד שלוש רבות פרוגרסיביות: אמילי כהן, מרים גרוסמן ורחל גולדנברג.