דרמה בטורניר הטלת חצים "דנמרק הפתוחה": השחקנית הוותיקה ועטורת הפרסים דטה הדמאן בת ה-64 נטשה את משחק רבע הגמר לאחר שסירבה להתחרות מול האלופה של שנה שעברה, השחקנית הטרנסג'נדרית נועה-לין ואן לובן בת ה-27. ואן-לובן ניצחה טכנית ברבע הגמר, אך הודחה בשלב חצי הגמר על ידי השחקנית בו גריבס ומוקמה בסופו של דבר במקום ה-3.

תחילה דווח כי הדמאן פרשה מהטורניר בעקבות מחלה, אך השחקנית אישרה בשלב מאוחר יותר כי היא סירבה להתמודד מול ואן לובן. "שום מחלה מזויפת", כתבה הדמאן בטוויטר (או X) והתייחסה אל השחקנית בלשון פנייה שגויה בכוונת תחילה. "אמרתי שלא אשחק מול גבר באירוע של נשים. הנושא הזה מעורר מתח רב בספורט שאני אוהבת. אנשים יכולים להיות מי שהם רוצים בחיים, אבל אני לא חושבת שגבר ביולוגי צריך להתחרות בספורט נשים".

No fake illness I said I wouldn't play a man in a ladies event . Don't listen to @phillbarrs he knows sweet fa, nor does his reliable source .