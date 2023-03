עוד לפני שהרשויות בנאשוויל זיהו את האדם האחראי על רציחתם של שלושה ילדים ושלושה מבוגרים באירוע הירי ההמוני האחרון בארצות הברית, גורמים קיצוניים מהימין החלו להפיץ מידע שגוי ומוטעה, בכוונת תחילה לסמן את האוכלוסייה הטרנסג'נדרית כאשמה באירוע.

מיד עם ההודעה כי היורה הוא אודרי אי. הייל, גבר טרנסג'נדר בן 28 ותלמיד לשעבר בבית הספר הנוצרי, החלו חוגים בימין הקיצוני לנצל באופן ציני את הטרגדיה האיומה לצורכיהם הפוליטיים, כשהם משתמשים בזהות התוקף לתקוף אנשים על הקשת הטרנסית.

תחילה, זיהו רשויות החוק את התוקף כאישה, ומומחים ציינו כמה נדיר הדבר שאישה מבצעת פשע של ירי המוני. עם זאת, פרופיל הלינקדאין של התוקף, שמת במהלך חילופי אש עם המשטרה, מראה כי הוא העדיף לשון פנייה "הוא". למרות זאת, עד כה אתרי חדשות ברחבי העולם, גם בישראל, ממשיכים לזהות את התוקף בלשון נקבה.

גולשים בטוויטר התמוגגו, למרבה הזוועה, מהאפשרות כי היורה הוא אולי טרנסג'נדר, והם החלו להפיץ פעם נוספת מם שמופץ ברשתות החברתיות בכל פעם שיש אירוע ירי המוני: "המשטרה בנאשוויל זיהתה באופן ודאי את הגופה של החשודה בירי בבית הספר הדתי כסמנתה הייד בת ה-31. לפי פוסטים במדיה החברתית סמנתה הייתה אישה טרנסית שבעבר קראו לה סמואל". הציוץ, שהוכח כמזויף, כלל תמונה של קומיקאי בשם סאם הייד, שנערכה כדי שיראה כמו אישה האוחזת בנשק אוטומטי. התמונה המדוברת מופיעה ברשת באופן קבוע מאש שנת 2015, וצפה בכל פעם מחדש לאחר אירוע ירי המוני.

BREAKING:



Nashville Police have positively identified the corpse of the suspected Nashville Covenant School shooter as 31 year old Samantha Hyde. Social media posts indicate Samantha was a trans woman who previously went by the name Samuel pic.twitter.com/m0L2gJJCi4 — al qaedas number one fan (@CWC_Rosechu) March 27, 2023

נוסף על כך, חשבונות של גורמי ימין קיצוני, נבחרי ציבור ואנשי תקשורת מובילים אחרים בימין, מפיצים מאז אירוע הירי מידע כוזב ומאשימים את הזהות המגדרית של היורה במסע ההרג הנורא. חברת הקונגרס הימנית קיצונית מרג'ורי טיילור גרין, המתבטאת בקולניות טרנספובית בגאווה גדולה, ניצלה את ההזדמנות לקשר בין זהותו המגדרית של התוקף למחלת נפש, וטענה כי הוא סבל מתופעות לוואי שנגרמו כתוצאה מהליך ההתאמה המגדרית. "כמה הורמונים כמו טסטוסטרון ותרופות נגד מחלת נפש לקח היורה הטרנסג'נדר מבית הספר הדתי בנאשוויל? כולם יכולים להפסיק להאשים את הרובים עכשיו", צייצה בחשבון הטוויטר שלה.

במהלך כהונתה בקונגרס תיארה גרין יותר מפעם אחת את הקהילה הטרנסג'נדרית כסוטה וחולה וחיפשה תמיד לקעקע את הלגיטימיות של עצם קיומה. פחות מ-24 שעות לאחר הירי בנאשוויל ביום שני, החלה גרין כבר בהסתה אנטי-טרנסית ברשת."אנטיפה (רשת בינלאומית מיליטנטית של שמאל רדיקלי) מארגנים יום נקמה טרנסית. מיד אחרי שטרנס אחד רצח אנשים כולל ילדים בבית ספר יסודי דתי נוצרי, בירי המוני", כתבה גרין בטוויטר, וקישרה בין התנועה לקהילה הטרנסית. "האם כולם מבינים שאנטיפה הוא ארגון טרור ממומן ומאורגן המביא אלימות וטרור בכל מטרה שהם שמים לנגד עיניהם?".

The shooter had access to two AR-style rifles, an AR-style handgun, and a handgun, but a Congresswoman is blaming the trans community for gun violence.



People who are trans are much more likely to be the victims of violent crime than the perpetrators.



It’s the guns. https://t.co/CH6YNGderH — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 27, 2023

חברת הקונגרס הדמוקרטית מטעם מדינת ניו יורק, אלכסנדריה אוקאסיו קורטז, מתחה ביקורת חריפה על גרין. "זה פשוט מגעיל. היא צריכה להסתכל במראה ולחשוב למה היא מגינה על ומצטלמת עם נשק אוטומטי המשמש לרצח ילדים, מורים ומחנכים", אמרה לעיתונאים, כך על פי עיתונאי ה"ניו רפובליק" פבלו מאנריקז.

גם שאנון וואטס, מייסדת "אמהות דורשות לפעול", ארגון הקורא לשיפור חוקי הנשק בארצות הברית, הוקיעה את האמירות של גרין. "ליורה הייתה גישה לשני רובי נשק אוטומטי, אקדח אוטומטי ואקדח יד, אבל חברת הקונגרס מאשימה את הקהילה הטרנסית באלימות", כתבה וואטס. "לאנשים טרנס יש הרבה יותר סיכוי לסבול מפשע אלים מאשר להיות העבריינים. זה הרובים".

דוגמה נוספת להסתה חמורה הגיעה מצידו של בני ג'ונסון, עיתונאי "באזפיד" לשעבר שפוטר לאחר שהתגלה כי גנב את רוב הטקסטים שפרסם, צייץ "בשר אדום" ל-1.4 מיליון העוקבים שלו. "האידיאולוגיה הטרנסית ממסגרת את התנועה שלהם בתור 'הצלת ילדים מרצח עם'. למען האמת, זה הם שמבצעים רצח עם נגד ילדים", כתב. "הקשיבו לרטוריקה שלהם: אם אתם לא מחזקים את הקיום שלהם מגיע לך למות. זה רשע טהור ממעמקי הגיהנום".

Trans ideology frames their movement as “saving” kids from “genocide.”



In reality, it’s they who are committing genocide against children.



Listen to their rhetoric: If you don’t “affirm” their existence you deserve to die.



It’s pure evil from the pit of Hell. pic.twitter.com/5Ca5CJ4q8n — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 28, 2023

ארגון Gays Against Groomers (בתרגום חופשי: "הומואים נגד פיתוי ילדים", א.ב), מסגרת פוליטית המנוהלת על ידי ההומואים הימניים ג'יימי מיטשל ודייוויד לתרווד, הסיתו נגד הקהילה הטרנסית על ידי הפצת דיסאינפורמציה והשערות פרועות על המקרה הקשה. "במקום שהיא תקבל את העזרה שלה הזדקקה באופן ברור ונואש, אודרי הייל קיבלה 'עידוד' לאמונה שלה שהיא ילד", צייצו בארגון. "אנחנו לא יודעים את פרטי ההתאמה המגדרית שלה או מתי זה התחיל, אך זה ברור מהתמונות שהיא הייתה על טסטוסטרון. זה הכרחי לערוך את השיחה הזו על מה בדיוק עושים הורמונים המין ההופכי והבלוקרים האלה לאנשים צעירים הסובלים מבעיות נפשיות. ליבנו נשבר על שלושת הילדים שנרצחו ללא אבחנה היום בנאשוויל, כמו גם על הקורבנות המבוגרים".

Instead of being given the help she desperately, clearly needed, #AudreyHale was instead “affirmed” in her belief she was a boy. We don’t know the details of her transition or at what age it started, but it was clear from photos that she was on testosterone.



It is necessary to… pic.twitter.com/FHmB7GJQXL — Gays Against Groomers (@againstgrmrs) March 27, 2023

ארגון "קמפיין זכויות האדם" הגיב לפרץ השנאה ופרסם הצהרה בה צוין כי האירוע הנורא שבר את ליבם של נציגי הארגון, כמו גם את ליבם של אמריקאים רבים. "אנחנו עדיין לא יודעים את כל העובדות לגבי מה שקרה בנאשוויל", נכתב בציוץ. "אנחנו כן יודעים שכל מחקר שנעשה מצביע על כך שאנשים טרנסג'נדרים וא-בינאריים הם בעלי סיכוי גבוה הרבה יותר להיות קורבן של אלימות מאשר הגורמים לה. בלי קשר לסיבות של הירי הזה, השימוש באלימות ראוי לגינוי, ואנחנו מחדשים את קריאתנו לחקיקת חוקים הגיוניים לבטיחות בנשק".