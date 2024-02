ביקורת חריפה עולה בארצות הברית נגד טום וודס, סנטור ממדינת אוקלהומה, לאחר שכינה להט"ב "זוהמה" בדיון שעסק בגל החקיקה האנטי-להט"בי במדינה, כשברקע מותה הטרגי של נקס בנדיקט בת ה-16, נערה א-בינארית שהלכה לעולמה יום לאחר שהוכתה נמרצות על ידי שלוש נערות בשירותיי בית הספר.

"אני מייצג מחוז שלא רוצה את הזוהמה הזאת באוקלהומה", נשמע הסנטור אומר במהלך פורום חקיקה לאחר שנשאל על מותה של בנדיקט, כשברקע גל החקיקה האנטי-להט"בי. קטי קוט, אחד הנוכחות בקהל, שאלה את הסנטור ומחוקקים אחרים שישבו סביב השולחן שאלות הקשורות למדיניות המפקח על ההוראה הציבורית בנושאי להט"ב בבתי הספר, תוך כדי שהיא טוענת כי למחוקקים "יש אובססיה ללהט"ב באוקלהומה" ודורשת מהם לטפל ב-50 הצעות חוק אנטי-להט"ביות שעלו לאחרונה במדינה. מותה הטרגי של בנדיקט הצעירה מהדהד יותר מכל את גל החקיקה המדובר, שכן רבים טוענים כי החקיקה, שברובה מכוונת נגד הקהילה הטרנסית והא-בינארית, מעודדת אפליה ואלימות נגד הקהילה הגאה.

“I represent a constituency that doesn’t want that filth in Oklahoma. You know we are a religious state. We are going to fight and keep that filth out of the state of Oklahoma because we’re a Christian state…”



-Tom Woods, Oklahoma State Senator

