המשטרה הבריטית חוקרת צילומים קשים של אלימות בגני פיקדילי במנצ'סטר. הסרטון, שמופץ ברשתות החברתיות, מראה קטטה אלימה בין קבוצת אנשים לשני טרנסג'נדריות. על פי הדיווחים, הוא צולם בליל כל הקדושים ביום שישי, 31 באוקטובר.

הצילומים מתחילים באמצע הקטטה, כאשר נראה כי שני הטרנסג'נדריות מכות שוב ושוב מישהו אחר. בהמשך, ניתן לראות אנשים בועטים ומכים זה את זה ואת השתיים, כשצופים רבים מצלמים את האירוע בטלפונים שלהם.

בשלב מסוים דמות עם ברדס נכנסת ומכה את הטרנסג'נדר ללא חולצה ואת חברתו. לקראת סוף הסרטון נראית הדמות חשופת החזה עם דם שזורם מפצע בפניו בעוד אחרים נראים תוקפים את השניים. ניתן לראות מישהו מכה אותו ואת חברתו באכזריות עם קביים.

In Manchester, Piccadilly Gardens our well integrated migrants assault two trans women. As usual they are unable to fight man-on-man, so to speak, as they pile in.



The LGBT community are in grave danger from these backward bigots. pic.twitter.com/WeWGY3m0qg — David Atherton (@DaveAtherton20) November 1, 2025

הסרטון, שעלה ב-X וזכה למאות אלפי צפיות, לווה בכיתוב: "במנצ'סטר, גני פיקדילי, המהגרים תוקפים שתי נשים טרנסיות. קהילת הלהט"ב נמצאת בסכנה חמורה מצד הגזענים הללו".

אולם מגיבים שהיו עד ראייה לאירוע טענו כי לא כך הדבר וכי העימות התחיל לאחר שהשתיים זרקו משקה על יוטיובר בשם קוזי שניסה לצלם אותן ומשם העימות הסלים, כשחלק מהקהל ניסה להגן עליהן. מגיב נוסף כתב: "קוזי, הבחור שהותקף, הוא אחד היוטיוברים הכי נחמדים בסביבה. הבחורים, מהגרים ומקומיים כאחד, עוזרים לו ומונעים ממנו להיות מותקף עוד יותר".