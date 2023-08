משטרת ברלין עצרה ביום שלישי חשוד בן 63, בחשד שניסה להצית אנדרטה לזכר הומואים שנרדפו על ידי השואה. אותו אדם חשוד בשני אירועי הצתה נוספים של ספרייה ציבורית המוקדשות לתולדות השואה ובר של לסביות. על פי הודעת המשטרה, החשוד "הודה במעשיו בצורה נרחבת".

המקרה הראשון אירע בשבת האחרונה בשעות הבוקר, אז המצית ניסה לשרוף את אנדרטת ההנצחה להומואים שנרדפו על ידי הנאצים בזמן מלחמת העולם השנייה, אשר נמצאת בסמוך לאנדרטה המפורסמת בעיר לזכר יהודי אירופה שנספו בשואה. המצית השליך חפץ בוער לאנדרטה, שהוקמה ב-2008 ולא ניזוקה בתקיפה, ובתוכו פתק המכיל כתובים דתיים העוסקים בהומואים.

באותו הבוקר התרחש אירוע הצתה נוסף באתר ההנצחה "רציף 17" בשכונת גרונוולד שבמערב ברלין. על פי המשטרה המקומית, ה"בוצ'ר בוקס" (קופסת הספרים), תא טלפון ישן העומד בסמוך לתחנה והוסב לספרייה קטנה בה ניתן להשאיל ספרים העוסקים בשואה, נמצא שרוף בשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת. אתר ההנצחה "רציף 17" בגרונוולד, ברלין | צילום: ODD ANDERSEN / AFP, GettyImages

עדי ראייה סיפרו לכלי התקשורת שהם ראו אדם מניח קופסה קטנה בתא הטלפון ומעלה אותו באש, מה שהוביל לשריפת הספרייה הקטנה כולה. בקופסה שהצית נמצאו ספרים שעסקו בחיים היהודיים בברלין בימי השלטון הנאצי וברדיפה שלהם באותם הימים, וכבאים שהגיעו למקום השתלטו על הלהבות, אך כמעט כל הספרים נהרסו לחלוטין.

שרת התרבות הגרמנית קלאודיה רות' גינתה את המעשים ודחקה בגרמנים "להישאר מאוחדים נגד אויבי הדמוקרטיה". "אסור לנו לקבל בשתיקה שנאה ונאומי שנאה. לעולם לא עוד", כתבה.

תחנת הרכבת בשכונת גרונוולד שימשה את הנאצים בין השנים 1941-1942 כנקודת הגירוש של יותר מ-50 אלף גברים, נשים וילדים יהודים, שקיפחו את חייהם במחנות ריכוז באזורים המזרחיים ובאושוויץ. ה"בוצ'ר בוקס", ממנה ככל עובר אורח יכול להשאיל ספרים העוסקים בשואה, נחנכה בשנת 2012, כחלק מיוזמה של פעיל הקיימות קונרד קוט, שהעלה רעיון להפוך תאי טלפון ישנים לספריות.

