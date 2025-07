תאגיד השידור הציבורי בבריטניה הביע תמיכה מלאה במגישת החדשות מרטין קרוקסול, לאחר ששינתה במהלך שידור חי ניסוח בשפה כוללנית שהופיע בטלפרומטר, והחליפה את הביטוי "אנשים בהריון" ל"נשים", תוך כדי שהיא מרימה גבה.

הקטע, ששודר בשידור חי במהדורת חדשות של רשת BBC, שותף פעמים רבות ברשתות החברתיות והפך ויראלי. חלק מהצופים, בעיקר תומכי זכויות הקהילה הטרנסג'נדרים ופעילי להט"ב, מתחו ביקורת על הדרך שבה הגיבה המגישה, בעוד אחרים, בעיקר כאלו המערערים על תיאוריית המגדר, בירכו עליה.

קרוקסול, שעובדת כמגישה ברשת מאז 2001, הקריאה טקסט שעסק במחקר חדש על תמותה כתוצאה מגלי חום בבריטניה. הטלפרומפטר (מסך שעליו מוקרן הטקסט שהמגיש מקריא) הנחה את המגישה להזהיר בין היתר גם "אנשים בהריון" - ביטוי הכולל גם גברים טרנסג'נדרים ואנשים א-בינאריים שיכולים להיכנס להריון - אך קרוקסול החליטה לשנות את הנוסח ל"נשים", תוך כדי שהיא מרימה גבה.

"מלקולם מיסטרי, שהיה שותף למחקר, אמר שאנשים מבוגרים, אנשים בהריון - נשים - ואלו עם מחלות רקע צריכים לנקוט באמצעי זהירות”, אמרה המגישה בשידור חי.

BBC’s Martine Croxall changes “pregnant people” to “women” on air.pic.twitter.com/NmWoIytW9b — (news) DOGE (@DOGE__news) June 24, 2025

בעקבות השידור התקבלו ברשת BBC תלונות נגד המגישה, מה שהוביל את הרשת לפרסם תגובה רשמית לפיה התאגיד מגבה את המגישה, ומציין כי פעולתה הייתה "מדויקת ובלתי מוטה, בהתאם לקווים המנחים של ה-BBC".

"תודה שפניתם אלינו בנוגע לחדשות ה-BBC מה־21 ביוני", נכתב בתגובה הרשמית של הרשת. "במהלך קטע על גלי החום בבריטניה, מרטין קרוקסול הקריאה תסריט שציטט ישירות דוח של בית הספר להיגיינה ורפואה טרופית של לונדון. מאחר שהשפה לא יוחסה באופן ברור, היא השתמשה בשיקול דעתה העיתונאי כדי לבצע התאמה בשידור חי. אנו מרוצים מכך שזה היה מדויק ובלתי מוטה, בהתאם לקווים המנחים של ה-BBC. אנו מבינים שייתכן שתמשיכו להחזיק בדעה שונה, אך אנו מודים לכם על המשוב, שהועבר לבכירים בצוות חדשות ה-BBC".

בתגובה שמופיעה באתר הבית של הרשת, מודגש בנוסף כי "חוסר משוא פנים הוא מפתח לאמון עם הקהל, והוא מבטיח שה-BBC אינו מונחה בידי אג'נדה אישית או אחרת, ושואף לשלב מגוון רחב של דעות בכל נושא".

A huge thank you to everyone who has chosen to follow me today for whatever reason. It’s been quite a ride… pic.twitter.com/k3oUIajOyA — Martine Croxall (@MartineBBC) June 22, 2025

ג'יי קיי רולינג: "יש לי מגישת חדשות חדשה מועדפת"

קרוקסול עצמה התייחסה לתקרית בסדרת פוסטים ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר). היא שיתפה צילום מסך מהשידור, שבו היא הרחיבה את עיניה, וכתבה "תודה ענקית לכל מי שבחר לעקוב אחרי היום – לא משנה מאיזו סיבה. זו הייתה רכבת הרים של ממש…".

גולשים רבים מיהרו להביע תמיכה או לגנות את המגישה, אך אחת הבולטות ביותר הייתה הסופרת הבריטית ומחברת סדרת ספרי "הארי פוטר", ג'יי קיי רולינג, שמיהרה להביע תמיכה בקרוקסול. "יש לי מגישת BBC חדשה מועדפת", כתבה לה בתגובה.

I love living on TERF island, where a female journalist demonstrates true journalistic integrity by speaking the truth about biological reality rather than parroting ideological language imposed on her from above. pic.twitter.com/n9IfRC8gX8 — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 23, 2025

בהמשך רולינג שיתפה את הקטע וכתבה: "אני אוהב לגור באי של הטרפיות (מונח המתאר פמיניסטית רדיקלית שמתנגדת להכללה של נשים טרנסיות תחת ההגדרה של "נשים". ע.י.י), שבו עיתונאית מדגימה יושרה עיתונאית אמיתית בכך שהיא אומרת את האמת על המציאות הביולוגית במקום לדקלם שפה אידיאולוגית שכפו עליה מלמעלה".

רולינג עצמה מתנגדת באופן עקבי לשפה מגדרית ניטרלית. במרץ בשנה שעברה היא לעגה למונחים שכאלו בהקשר של יום האם. עוד קודם לכן, ב-2020, היא עוררה סערה לאחר ששיתפה מאמר שעסק ב"אנשים שמקבלים וסת" – ותקפה את עצם השימוש בביטוי הזה.