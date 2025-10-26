המוסלמית שמבקשת מקלט בישראל: "אם לא אמצא ביטחון, אסיים את חיי"

אלי, טרנסג'נדרית בת 23 ממרוקו, הוכתה על ידי בני משפחתה והצליחה לברוח מהמדינה בסיוע פסיכיאטר מקומי. כעת היא עומדת להיות מגורשת מהמדינה המוסלמית שאליה ברחה ושגם בה היא נרדפת: "אני אוהבת את ישראל, היא מדינה טובה יותר מכל מדינות ערב"

אלי, טרנסג'נדרית בת 23 ממרוקו, מבקשת מקלט דווקא בישראל לאחר שלטענתה היא נמצאת בסכנת חיים. "המצב שלי גרוע מאוד, אני בסכנת חיים. אני אוהבת את ישראל ורק צריכה בקשת מקלט פה", היא מספרת ל-mako.

הסיפור של אלי, שבמקור נקראה איימן בן-האשם, התחיל כשהייתה בת 16 וגילתה שהיא טרנסג'נדרית. "נאלצתי לעזוב את בית הספר בגלל התעללות מילולית, שהסלימה לאלימות ודברים רבים אחרים מצד מנהל בית הספר ותלמידים אחרים", היא מספרת. אחרי שנשרה מבית הספר 3 אנשים הכו אתה ברחוב, כשהלכה למשטרה להתלונן "המשטרה צחקה עליי. הם לא התייחסו אליי ברצינות ואמרו שאם אחזור שוב לתחנה, הם יעצרו אותי".

לאחר התקרית הזו, המשפחה שלה התחילה להתעלל בה באלימות. "הם אסרו עליי לצאת לרחוב. בגלל הכבוד, המנהגים והמסורות שלהם. אבי ואחי הכו אותי", היא משחזרת. בשל ההתעללות בבית ובחוץ היא ניסתה להתאבד שלוש פעמים. "התחלתי להשתמש בסכינים כדי לחתוך את הוורידים בזרועותיי. בפעם אחרת, ניסיתי להשתמש ברעל עכברים, ופעם אחרת ניסיתי לתלות את עצמי, אבל נכשלתי בכל פעם".

באחת הפעמים בני המשפחה שלה לקחו אותה לבית חולים לשטיפת קיבה, ובית החולים שלח אותה לפסיכיאטר. "בהתחלה חשבתי שהוא הולך להיות אדם הומופוב או טרנספוב, אבל הוא היה אדם טוב לב. הייתי בת מזל שהפסיכיאטר הזה היה דו מיני. הוא זה שפקח את עיניי ועודד אותי לברוח. הוא זה שאמר לי שאני חייב לברוח מהמקום המתעלל הזה. הוא אמר לי 'אל תאבדי תקווה. אל תוציאי את עצמך מהחיים'", היא מספרת.

אלי, טרנסג'נדרית ממרוקו | צילום: פרטי

כך היא החליטה לברוח בסיועו של הפסיכיאטר, שהזמין עבורה כרטיס טיסה ממרוקו למדינה מוסלמית באזור, שבה היא נמצאת בימים אלה אך מבקשת שלא לפרסם את מיקומה מחשש שבני משפחתה יגיעו אליה. "ביליתי יומיים ברחובות. אחרי זה, אישה עזרה לי ולקחה אותי לאכסניה פרטית".

גם במדינה שבה היא נמצאת כעת היא נרדפת. "קשה מאוד לחיות במדינה מוסלמית, הוכיתי פעמיים גם כאן רק בגלל שאני טרנסג'נדרית", היא מציינת. "אני לא יודעת מה יקרה בעתיד. למען האמת, אם לא אמצא חופש וביטחון, אסיים את חיי. לא אוכל לשאת עוד כאב וסבל. איפה ארגוני זכויות האדם? הם אדישים ולא עושים כלום. הם עוזרים רק לאנשים מקהילת הלהט"ב שהם בנים של פוליטיקאים או ידוענים. לגבי חברי קהילה שאין להם מעמד או תהילה, הם נשכחים וננטשים לאבדון". הוויזה של אלי עומדת לפוג בימים הקרובים והיא חוששת שתגורש ומבקשת כעת מקלט דווקא בישראל.

למה את רוצה לעבור ישראל?

"ישראל היא מדינה יפה וטובה יותר מכל מדינות ערב, אני אוהבת אותה. ניסיתי לברוח לישראל בעבר, אך היא דורשת מאזרח מרוקאי שיהיה לו דף חשבון בנק ואשרת כניסה. ניסיתי ליצור קשר עם הרשויות הישראליות, אבל אין תגובה מהן. במרוקו אין ביטחון. אני טרנסג'נדרית ואתאיסטית. קהילת הלהט"ב ואתאיסטים נרצחים או נרדפים במדינות מוסלמיות".