אור בורנשטיין, מעצב גרפי ואמן בן 32, מציג בימים אלה תערוכה שנקראת "אני זוכר את הפנים שלו" שעוסקת בפגיעה שעבר כילד ע"י מבוגר שהכיר ושהדחיק לאורך השנים. "כשבן הזוג נישק אותי התעלפתי, זה הציף הכל", הוא מספר

אור בורנשטיין, מעצב גרפי, מאייר ואמן בן 32 מתל אביב, היה רק ילד כשאדם מבוגר שהכיר, ושאת זהותו הוא לא מעוניין לחשוף, פגע בו מינית. "היום אני יודע להגיד שזה לא היה בהסכמתי, הדחקתי את זה די טוב לאורך השנים", הוא מספר.

אבל לפני 6 שנים פתאום הכל צף עבורו מחדש. "הכרתי את בן הזוג ראשון שלי כשהייתי בן 26. באחת הנשיקות הראשונות שלנו, הוא הניח לי יד על המותן, פתאום התעלפתי. משהו במגע ובסיטואציה גרם לזה. הוא נורא נבהל ולא הבין מה קורה והסברתי לו שזה הציף מקרה שקרה בתור ילד. הבנתי שיש פה עניין", משחזר בורנשטיין.

וזה לא נגמר שם, גם במסיבות המקרה מהעבר הציף אותו מחדש. "היו סיטואציות במסיבות שפתאום הרגשתי שהמרחב האישי שלי לא מכובד וזה העלה מחדש גם דברים. פתאום יד שנשלחת למקום אינטימי גורמת לך לקפוא ולא להיות מסוגל להגיד לא".

אני זוכר את הפנים שלו. איור גרפי: אור בורנשטיין | צילום: אור בורנשטיין

בורנשטיין החל לעבור טיפול פסיכולוגי לאנשים שסובלים מפוסט טראומה בשיטת EMDR הכוללת חשיפה לאורות. "המטפל הציע שזה משהו שיכול להועיל להתמודדות עם חוויות מודחקות וזה עזר לי", הוא משתף. במהלך הטיפול הוא הבין ש"כדי לשחרר מהעבר אני צריך להוציא את זה החוצה. אמנות זה כלי שמאפשר לי לשחרר את זה. לכל אחד יש שלדים בארון ועכשיו אני מוכן לשתף אותם".

כך נוצרה תערוכת היחיד השנייה שלו כאמן "אני זוכר את הפנים שלו" שתיפתח ב-30 באוקטובר בגלריה של מאז"ה 9 בת"א. התערוכה מורכבת מפסלי קרמיקה מעוטרים בפרצופים ומלווים בהדפסים ונחשפים בה שלדים פרטיים החבויים מאחורי חזות יומיומית, הפנים החקוקות בזיכרון, שאי אפשר לשכוח.

אני זוכר את הפנים שלו | צילום: אור בורנשטיין

התערוכה מזמינה את הצופה לשאול: מהו המחיר של ההסתרה וההדחקה? כמה מהפנים שאנחנו עוטים הן באמת שלנו? ועד כמה חוויות הילדות ממשיכות לעצב את עולמנו הבוגר? "לא היה פה תהליך מודע, היה דחף ליצור פרצופים. זה תמיד הדבר ראשון שאני עושה - דברים מעוותים ולאו דווקא אנושיים. אני לא רוצה להאכיל את הקהל בכפית, אין פה שום דבר מאוד גרפי", מסביר בורנשטיין.

מה גרם לך לשתף במקרה שלך באופן ציבורי?

"אני מרגיש שזה לא רק הסיפור שלי אלא שזה נושא שהוא מאוד מודחק. זה כל הזמן שם באוויר והרגשתי שבא לי להגיד על זה משהו, על הסתרה ועל הדחקה ואיך דברים צפים ועולים. לצערי העניין של פוסט טראומה מאוד נפוץ בחברה הישראלית".