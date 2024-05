רגע לפני שמצעד הגאווה בירושלים יפתח את אירועי הגאווה בישראל, המפיק המוזיקלי שחתום על עשרות להיטים, הנרי, והזמרת לישי סלמאן, משיקים בשיתוף mako את להיט הדאנס הלאומי הגאה Israeli Girls, אשר מוקדש לכל אישה ישראלית, ומבקש להביא לקהל מעט שמחה, תקווה וסיבה להיות גאים בימים טרופים שכאלה.

קצת לפני השקת הקליפ, שצולם על הגג של מגדלי עזריאלי ומופץ היום, שוחחנו עם המפיק המוזיקלי והזמרת על התחושות. "מתרגש לחלוק איתכם את השיר שיצרנו לישי ואני, במיוחד בתקופה מאתגרת ופסיכית כמו זו, שצריך לנווט בין שפיות לטירוף, אנחנו מקווים להביא קצת קלילות וחיזוק לכל הנשים הישראליות המופלאות שלנו", אמר הנרי בשיחה עם mako והוסיף שלמרות הכל, הדבר הכי חשוב כרגע הוא ש"בעזרת השם יחזרו החטופים והחטופות למשפחותיהם במהרה, אמן".

"בתקופה הכי קשה בחיינו אנחנו מנסים בכל הכוח להישאר שפויים וחזקים", אמרה הבוקר לישי. "הלב עם החטופים, הנשמה עם החיילים והחיילות שיחזרו הביתה בשלום והגוף של כולנו מחבק את המדינה. לכל הנשים היקרות, אמהות, חיילים, ילדות טהורות - הנה משהו קטן מאיתנו שישלח לכן חיבוק ענק. מול על הפחד, מול כל העולם, קחו לכן רגע קטן לעצמכן וזכרו שאתן לא סתם נשים - אתם נשים ישראליות".

Israeli girls - מילים

מילים ולחן: לישי סלמאן, Henree

Israeli girls

I love Israeli girls

the strongest in the world

I love Israeli girls

The way they talk

The way they walk

They run the world

And do it right

The way they smile

Makes me shy

love the accent

huzpa

Strongest fearless badass bitch

Amazing angle biggest witch

Wait til u see her in uniform you say “yes sir”

Israeli girls….

“בואי מתוקה ותיתני לי נשיקה את יודעת שאני יעשה אותך מלכה”

תקשיב לי נשמה בוא תרד מהבמה

לא צריכה איתי נסיך בשביל להרגיש מלכה

לא נופלת לשטויות תמיד הייתי בן כזאת

שכולם היו אומרים: ״יותר גברית מהבנים״

לא עשו לי הנחות, רק קבעו לי מה להיות

תעזבו אתכם שטויות..

אין על ישראליות!

I love Israeli girls..

לישי סלמאן | צילום: אור אביגד ומורט פלנוט

כוכבות הקליפ: ורה פליארוש, מיטל אפרתי, אור מזרחי, ברית שר, אושרת טספאי, מאיה עוראבי, רוני ארץ ארבל, קרן מור, מאי קלדרון, עדן מזרחי

כוראוגרפיה ורקדניות: אלה בל שבאם ושירן מלול

מתורגמנית לשפת הסימנים: שירלי פנקר

עוזרות הפקה: נופר עוז, עדי קליין, גורי, גל לאו

מילים ולחן: לי שי סלמאן, Henree

עיבוד והפקה מוזיקלית: Henree

הפקה, כתיבה, ניהול אמנותי: לישי סלמאן

קלידים, תכנותים, הפקת שירה מיקס ומאסטרינג: Henree

קלידים ותכנותים נוספים: זוהר ברק סקסופון: טל רודובסקי

קולות רקע: לי שי סלמאן , Henree

הוקלט באולפני: Henree Music, ת"א

הפצה דיגיטלית: mobile1 music שיווק דיגיטלי: יקיר ונה הפקות | Y.V Productions

צילום ותאורה: אור אביגד ומורט פלנוט

בימוי ועריכה: לישי סלמאן ואור אביגד פרודקשנס

עוזר צלם: Asaf Milo Kushnir

איפור ועיצוב שיער: זוהר בוחבוט zoharb_makeupartist

עיצוב פאה אישי בסגנון מרילין מונרו: יוסי לוי

איפור מאי עורבי: קיי כיוף

עיצוב שמלה: רון אהרון כהן

עיצוב אוברול: עינב בן דויד