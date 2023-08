היוטיובר שהפך לזמר ושיגע את כולנו עם הסינגל החדש Rush הוא אחד משלנו ביותר ממובן אחד. סיון נולד בדרום אפריקה לאב יהודי אשכנזי ואם שהתגיירה, והמשפחה היגרה לאוסטרליה כשהיה בן שנתיים בעקבות אחוזי הפשיעה הגדולים במולדתם. משפחתו הלכה לבית הכנסת בכל ערב שבת ושלחה את ארבעת ילדיה לבית הספר היהודי היחיד באזור, וסיון אף סיפר בעבר בראיון ש"פגשתי את החבר הלא-יהודי הראשון שלי כשהייתי בן 17 בערך".

סיון התחיל ללכת לשיעורי פיתוח קול בגיל שבע והופיע במופעי כישרונות, באירועים לגיוס תרומות ובתי כנסת, אפילו בבית הכנסת המרכזי של סידני. בגיל 14 הוא עזב את בית הספר היהודי ולמד בבית כדי שיוכל לפנות זמן לקריירה שלו, אבל היהדות עדיין משחקת תפקיד חשוב בחייו: "אני עדיין חוזר הביתה לחגים. המשפחה שלי מסורתית מאוד, כשגדלתי תמיד עשינו קידוש וחגים עם המשפחה וזה חשוב לי. אם להיות כן, אני יכול לחיות בלי להתפלל, אבל להתאחד כולנו בשישי בערב ולא להדליק את הטלפונים זה משהו שאני מאוד מעריך".

I’m so proud to be jewish :’)

השחקן החתיך זכור לנו בעיקר בתור ג'סטין פולי מהסדרה "13 סיבות" (וכן, גם כאקס של סם סמית') - אבל האם ידעתם שהוא יהודי? המוצא של אבא של פלין הוא אנגלי, אירי וסקוטי, ואמו היא יהודיה אשכנזית ממוצא פולני-רוסי. עובדת בונוס: הוא צאצא של אחד מהיהודים הראשונים שנולדו בפלורידה, בה צמחה קהילה גדולה של יהודים.

השחקן הא-בינארי ידוע בזכות כיכובו בסרטים כמו "הפלאש", "כמה טוב להיות פרח קיר" ו"חייבים לדבר על קווין", וכן, גם בזכות לא מעט הסתבכויות עם החוק. בראיון ל"הארץ" משנת 2012 אמרה: "אבא שלי יהודי, אמא שלי לא, אבל אני מגדיר את עצמי יהודי לחלוטין למרות שלפי החוק היהודי אני לא. אני מעודדת את כולם להבין שהחוקים נכתבו לפני שהיה אפשר לעשות בדיקות DNA, אני יודע שאני צאצא של אברהם דרך אבי". עזרא מילר | צילום: Angela Weiss / AFP, Getty Images

הקומיקאי שהביא לנו את הקומדיה הרומנטית הגאה "אין גברים כאלה" הוא יהודי כשר. הזהות שלו כיהודי וכהומו היא משהו שהוא לא מתבייש בו - ונראה שככה זה היה פחות או יותר מאז ומתמיד. רוצים הוכחה? אירוע בר המצווה שלו, למשל, התקיים תחת נושא הומואי במיוחד: "הנושא היה ברודווי פוגשת מוזיקת פופ. יום אחד אני אעשה ספיישל סטנד אפ ואראה סרטונים משם כי אנשים לא יתאוששו מזה. זה באמת נס שלא התבריינו עליי יותר כילד. אולי כי אני גבוה. גיי, אבל עדיין גבוה".

I'm not at the #MetGala but this was me at my Bar Mitzvah. cc @voguemagazine pic.twitter.com/7TGhIwaS7W