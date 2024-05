אחרי חצי גמר מותח ומורט עצבים ועלייה מפוארת לגמר האירוויזיון שיתקיים במוצ"ש, התעוררנו הבוקר לחדשות הנפלאות כי נציגת ישראל, עדן גולן, זינקה מהמקום השמיני למקום השני בטבלאות ההימורים עם השיר "הוריקן". אבל הזינוק בהימורים לא היה הבשורה המפתיעה והמשמחת היחידה הבוקר.

ההופעה המרגשת שסחפה את אירופה (והעולם כולו) הצליחה לעורר באחת הזמרות הישראליות האהובות עלינו, ניקה, את הרצון לחזור לשיר, והיא פרסמה הבוקר בהפתעה סרטון שבו היא מבצעת את הפזמון של השיר הישראלי - יותר מעשור מאז שמענו את קולה הייחודי.

ניקה עזבה את ישראל לארצות הברית לפני כשמונה שנים, שנתיים אחרי צאת הסינגל האחרון שלה. מאז היא מסרבת להתראיין לכלי התקשורת, אבל מכיוון שהיא לא הייתה יכולה להתעלם מעוצמות השיר "הוריקן", היא הסכימה לשתף את mako בתחושות שהתעוררו בה בזמן שצפתה בגולן מבצעת את השיר. "התרגשתי כשהשיר עלה לגמר", היא אמרה לנו. "כל כך מגיע לנו להיות שמחים וכמובן לנצח אחרי כל מה שעברנו. השיר נגע בכולנו ובכל העולם".

ניקה אף גילתה לנו כי קיבלה לאחרונה שיחת טלפון מדמות מוכרת בעולם המוזיקה הישראלי, שניסתה לברר האם היא מתעסקת בימים אלה ובמוזיקה וממשיכה לשיר, איך ניקה ענתה לה שלא. למרות זאת, לנו היא מספרת כי הביצוע המרגש של עדן הוביל אותה לפתוח את הטלפון ולצלם את הקטע. "משהו בשיר הזה גרם לי לחזור לרצות לשיר", היא חשפה. " אני מחזיקה לה אצבעות ומקווה מאוד שנזכה".

הביצוע הנפלא של "הוריקן" בגוון הקול המיוחד של ניקה הצליח לרגש אותנו ולהזכיר לנו את הלהיט הענק והנצחי See Me Now (Finally), אותו שחררה יחד עם המפיק המוזיקלי הנרי לפני 20 שנה. הצמד המוזיקלי הוציא מאז את האלבום האייקוני Revolution ועוד שלל להיטים שזכו להצלחה רבה, כמו "שיר פופ צרפתי", "מכורה אליך" ו"דיסקוטק" עם אתניקס. אז האם יש סיכוי שבעתיד הקרוב נזכה לקאמבק מפואר של אחת הזמרות הכי טובות שלנו? אנחנו מחזיקים אצבעות.