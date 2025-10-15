הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה חוגג 20 שנה והכריז היום (רביעי) על התוכנית האמנותית שלו במסגרתה יוצגו 178 סרטים (כולל ישראלים וקצרים) מ-36 מדינות שונות. סרט הפתיחה של הפסטיבל יהיה "נשיקת אשת העכביש", עיבוד מחודש לקלאסיקה על קשר אסיר פוליטי ומעצב חלונות שחולקים תא בכלא ונזכרים בדיווה האהובה עליהם, בכיכובה של ג'ניפר לופז ובבימויו של ביל קונדון. בטקס פתיחת הפסטיבל ב-23 באוקטובר יוענק פרס הוקרה לדנה אינטרנשיונל.

סרט הנעילה יהיה המיוזיקל הברזילאי "החבר הכי טוב", כשבטקס הנעילה יוענק פרס מיוחד לשחקנית היהודייה דברה מסינג ("ויל וגרייס"). הסרט בטקס חלוקת הפרסים יהיה "זאב בין ברבורים" מאת התסריטאי של "אהבה נושכת" על הרקדן הברזילאי טיאגו סוארס.

התוכנית הבינלאומית של הפסטיבל כוללת עשרות סרטים באורך מלא - עלילתיים, תיעודיים וניסיוניים, המוקרנים בשורה של מסגרות. התוכנית כוללת סרטים בולטים רבים מהשנה החולפת, ובהם סרטים מהפסטיבלים הבינלאומיים הבולטים בעולם כמו ברלין, קאן, ונציה, טרייבקה, סאנדנס ועוד.

בין הסרטים שישתתפו בתחרות הסרט הבינלאומי הטוב ביותר: הבחירה של קרואטיה לאוסקר - "ערב יפה, יום יפה" - המספר את סיפורם האמיתי של פרטיזנים הומואים ביוגוסלביה שלאחר מלחמת העולם השנייה; "תזה על ביות" - על שחקנית טרנסית מצליחה שמתאהבת ומחליטה להתחתן ולאמץ ילד; "גשמים מעל בבל" - פנטזיה אורבנית קולומביאנית חושנית בהשראת "הקומדיה האלוהית" של דנטה ו"אין חיה כה אכזרית" - "ריצ'רד השלישי" באדפטציה לסבית, מזרח תיכונית, עכשווית ונועזת.

פרסומת

במסגרת הגאלה שבה יוקרנו בכורות חגיגיות לסרטים עם כוכבי קולנוע נוצצים יוקרנו בין היתר הסרטים - "בלו מון" סרטו החדש של ריצ'רד לינקלייטר, עם אית'ן הוק, מרגרט קוואלי ואנדרו סקוט; "חלב חם" עם אמה מקי ("חינוך מיני") וויקי קריפס, קריפס גם מככבת בסרט "אהבי אותי ברכות" שבו היא מגלמת אישה לסבית שנאבקת על משמורת על בנה מול הגרוש הנקמן. עוד יוקרנו: "ג'ימפה" עם אוליביה קולמן וג'ון לית'גו, "לבוש אזרחי" עם טום בליית ("משחקי רעב") שמגלם שוטר בארון שמתאהב במושא חקירתו; "סאלי" - סיפורה של האסטרונאוטית הראשונה סאלי רייד שזכה בפסטיבל סאנדנס 2025 ו"חיים שניים" המתרחש בזמן האולימפיאדה בפריז עם השחקנית אגת רוסל ("טיטאן") ואלכס לות'ר ("סוף הפאקינג עולם").

במסגרת הקלאסיקות הגאות יוקרנו הסרטים "מכבסה יפהפייה שלי" עם דניאל דיי לואיס ובבימויו של סטיבן פרירס ("המלכה"), סרטו האחרון של ריינר ורנר פאסבינדר "קרל" והדרמה הלסבית הרומנטית פורצת הדרך של דונה דייטש "לבבות במדבר". כחלק ממחווה מיוחדת לארתור ג'יי ברסן ג'וניור יוקרנו שניים מסרטיו פורצי הדרך - "חברים" (1985), הסרט הראשון באורך מלא על מגפת האיידס ו-" GAY USA". בנוסף תתקיים מחווה מיוחדת לווילנד שפק שבה יוקרנו שני סרטים: "ווסטלר - ממזרח לחומה" דרמה גאה שצולמה בחלקה ללא אישור במזרח גרמניה ו" בריחה לחיים: סיפורם של אריקה וקלאוס מאן" על ילדיו ההומוסקסואליים המוצהרים של הסופר תומאס מאן.

פרסומת

לכבוד "זו דורותי!", סרטו התיעודי החדש של ג'פרי מקהייל הסוקר את המורשת של דורותי גייל לאורך השנים יוצגו גם ארבעת העיבודים לסיפור האלמותי: "הקוסם מארץ עוץ" (1925) - 100 שנה לסרט אילם שביים, כתב, הפיק ומככב בו לארי סימון, "הקוסם מארץ עוץ" (1939) - הסרט הקלאסי בכיכובה של ג'ודי ג'רלנד, "הקוסם" (1978) המיוזיקל האורבני בכיכובם של דיאנה רוס ומייקל ג'קסון בבימויו של סידני לומט ו"בחזרה לארץ עוץ" (1985) לכבוד יום השנה ה־40 ליציאתו, סרט ההמשך הלא־רשמי ל"קוסם מארץ עוץ".

הקוסם מארץ עוץ | צילום: יח"צ באדיבות yes

ב-31 באוקטובר הפסטיבל יהפוך את הסינמטק לבית אימה עם שלל קישוטים, אביזרים ומוזיקה המתאימה ללילה הגותי ביותר של השנה. בתוכנית הקולנועית המיוחדת בערב זה יוקרנו הסרטים: "ליל המלכות החיות מתות" - זוכה פרס חביב הקהל פסטיבל טרייבקה 2025 - סרטה הראשון כבמאית של טינה רומרו, בתו של אייקון האימה ג'ורג' א. רומרו, "ליצן בשדה התירס" , "מציצה קטלנית" ו"מסיבת חוף פסיכוטית" - 25 שנה לסרט הפולחן המבוסס על מחזה הפולחן מאוף-ברודוויי.

פרסומת

עוד בערב יוקרנו שתי קלאסיקות קאמפיות במיוחד מראשית שנות ה-90 : "הוקוס פוקוס" בכיכובן של בט מידלר, קתי נאג'ימי ושרה ג'סיקה פרקר ו"באפי ציידת הערפדים" הסרט שקדם לסדרה המצליחה שבו הערפדים הם יצורים קאמפיים מגוחכים במיוחד. שני הסרטים יוקרנו באדיבות דיסני פלוס.