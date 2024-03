כמעט שבוע עבר מאז שכוחות גדולים של צה"ל נכנסו לתמרן שוב בתוך בית החולים שיפא, הסמל העזתי, שהפך מחדש למפקדת הטרור של חמאס - ונראה כי התקשורת הערבית לא נותרה אדישה לתמונות. מאות עצורים, מיליוני שקלים שאותרו במתחם וההפתעה שספג ארגון הטרור שמשדר לחץ.

במסגרת הפעילות בבית החולים שיפא, נעצרו כ-480 מחבלי חמאס והג'יהאד האיסלאמי, במקביל אותרו אמצעי לחימה ותשתיות טרור. כדי למנוע פגיעה בחולים עזתים, צה"ל בנה מתחם רפואי ליד בית החולים שיפא - שאליו הוכנסו משאיות עם ציוד רפואי, אוכל ומים, תוך תקשורת רציפה עם מנהלת התיאום והקישור לעזה.

Yesterday (Mar. 22) the @IDF in coordination with Gaza’s CLA facilitated the entry of trucks full of medical equipment, food, and water into the Shifa hospital. The aid was brought into a designated compound, where sick and wounded patients were evacuated to prevent harm to them. pic.twitter.com/sPpvNVs2o6