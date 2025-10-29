איך זיהום אוויר משפיע על התפתחות העובר?

מחקר חדש מצא כי חשיפה לזיהום אוויר בזמן ההיריון, אפילו ברמות הנחשבות "מתונות", עלולה להאט את התפתחות המוח של התינוק עוד לפני הלידה. החוקרים מצאו כי תינוקות שנחשפו לרמות גבוהות יותר של חלקיקים מזהמים (PM2.5) בזמן שהיו ברחם הציגו רמות נמוכות יותר של מיאלין, חומר חיוני לבניית מערכת העצבים ולהתפתחות הקוגניטיבית. או במילים פשוטות: האוויר שנשים נושמות בזמן ההיריון עשוי להשפיע על מהירות התפתחות המוח של הילד.

המוח המתפתח פגיע במיוחד לפגיעות מגורמים סביבתיים, כולל מזיהום אוויר, מה שעלול לגרום להפרעות נוירו-פסיכיאטריות, הנמנות על הגורמים המרכזיים לנכות ברחבי העולם. "כבר נקבע שוב ושוב שחשיפה לזיהום אוויר משפיעה לרעה על תוצר ההיריון: מומים מולדים, משקל לידה נמוך ועוד", מסביר ד"ר שחר קול, רופא נשים מחוזי במכבי שירותי בריאות בצפון.

המחקר נערך בקרב 93 יילודים בשלושה בתי חולים שונים בברצלונה בין השנים 2018 ל-2021. במחקר נבדקו החלקיקים המזהמים בזמן השהייה ברחם ונערכה סקירת MRI לתינוקות 29 יום אחרי לידתם. על פי החוקרים שככל שהאם נחשפה ליותר זיהום אויר בתחילת ההיריון, כך נמצא פחות מיאלין באזורים מסוימים במוח התינוק. כשהחשיפה לזיהום הייתה בשלב המאוחר של ההיריון החוקרים מצאו שהמיאלין היה נמוך באופן כללי בכל המוח. אף שזיהום האויר לא השפיע על גודל המוח של התינוקות השכבה המגינה עליו הושפעה. הממצא הזה מרמז שאזורים שונים במוח מגיבים אחרת לזיהום בהתאם לשלב ההתפתחות. קליפת המוח (החלק החיצוני) והחומר הלבן העמוק (החלק הפנימי) מושפעים בצורה שונה מחשיפה למזהמים כימיים בשלבים המוקדמים של ההתפתחות העוברית.

כמו כן, בשנת 2024 פרסם המשרד להגנת הסביבה שני מחקרים מקיפים נוספים שבחנו את השפעת זיהום האוויר על תינוקות וילדים במפרץ חיפה. נמצא כי חשיפה לחלקיקים עדינים (PM2.5) גם ברמות נמוכות יחסית, קשורה לעלייה בסיכון ללידה במשקל נמוך, לידה מוקדמת ולנזקים מולדים בעוברים.