מחקר: הקול של האם עוזר לפגים להתפתח

הממצא מדגיש את חשיבות הקול ההורי גם כשנוכחות פיזית אינה אפשריתברעש הרך של הפגייה, בין מכשירים מהבהבים וצפצופים קצובים, יש קול אחד שמצליח לעבור דרך כל זה - קולה של אמא. עבור תינוקות שנולדו מוקדם מדי, המילים הרכות, הסיפורים או שירי הערש שאמא לוחשת ליד העריסה הם כלי של ממש בהתפתחות המוח. מחקר חדש מאוניברסיטת סטנפורד מראה: קולה האם עוזרת לפגים לפתח את החיבורים המוחיים האחראים על שפה ותקשורת. "זו הפעם הראשונה שיש לנו הוכחה מדעית לכך שחוויית דיבור יכולה ממש להשפיע על מוחו של תינוק צעיר כל כך", אומרת ד"ר קתרין טראביס, החוקרת הראשית.

במחקר השתתפו תינוקות שנולדו לפני הזמן, ששהו בפגייה, ושמעו הקלטות של אמותיהם קוראות להם סיפורים. לאחר כמה שבועות החוקרים ראו כי אצל תינוקות ששמעו את ההקלטות נצפתה התפתחות מוחית משמעותית יותר באזורי השפה. כמו כן צילומי MRI הראו כי מסלול עצבי במוח, הקרוי המסלול הקשתי (arcuate fasciculus) - הנתיב שמחבר בין הבנה לדיבור - הבשיל מהר יותר אצלם". זה היה מדהים לראות הבדל מוחשי אחרי כל כך מעט זמן", מספרת ד"ר מליסה סקאלה, רופאת ילדים ושותפה במחקר. "זה מראה כמה כוח יש לקול של הורה."

גם כשאמא לא יכולה להיות ליד - הקול שלה כן

פגים מבלים לעיתים שבועות ארוכים בבית החולים, בסביבה שונה מאוד מרחם האם, כשחלק גדול מההורים אינם יכולים לשהות לידם כל הזמן. המחקר החדש מעניק מעט תקווה: גם כשאי אפשר להיות שם פיזית, הקול של ההורה יכול להמשיך לעבוד, לעודד ולתמוך בהתפתחות התקינה של התינוק.

"המטרה היא לא להחליף מגע, אלא להוסיף שכבת נוכחות נוספת", מסבירה סקאלה. "אנחנו כמובן מעודדים ביקורים וחיבוק עור לעור, אבל ההקלטה מאפשרת לתינוק לשמוע את הקול המוכר גם כשההורה רחוק".

איך זה עובד?

שמיעה מתפתחת כבר סביב השבוע ה-24 להיריון. עד הלידה, התינוק כבר מזהה את קולה של אימו ואת הקצב של שפתה. הצלילים האלה עוזרים למוח לבנות את הבסיס לשפה, להבנה ולתחושת ביטחון. כשפגים לא חווים את השלב הזה ברחם, השמעת קול האם בפגייה יכולה להוות תחליף עדין - דרך לעזור להם "ללמוד את העולם" עוד לפני שיצאו מהרחם.

ומה הורים יכולים לעשות?