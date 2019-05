סלבס משתפות: גם אני עברתי הפלה

בתגובה לחוק החדש של מדינות הדרום אלבמה וג'ורג'יה, שאוסר ביצוע הפסקת הריון בשום גיל ומשום סיבה, נשים רבות בארה"ב החליטו לא לשתוק על ההחלטה הקשה שמכריחה נשים ללדת תינוק לא רצוי, ולמעשה דנה אותן למסלול חיים שלא התכוונו לקחת. בין הקולות הרבים שנשמעו היו כמו תמיד אלה של הסלבריטאיות השונות, אותן נשים שהלכו עד הסוף עם קמפיין #metoo חשפו גם הפעם באומץ לב את ההפלות שעברו, ולו רק כדי לתת לכל אותן נשים שידן לא משגת לעבור הפסקת הריון, קול חזק וברור נגד כפיית המדינה על הזכות המלאה של נשים על גופן. הנה הסיפורים שלהן. מינקה קלי מינקה קלי | צילום: GettyImages- - Dominik Bindl בתגובה לחקיקה באלבמה, קלי כתבה פוסט אינסטגרם ארוך המספר את סיפורה הפרטי. "כשהייתי צעירה יותר, עברתי הפסקת הריון יזומה", כתבה קלי, "זאת הייתה ההחלטה הכי טובה שיכולתי לעשות, לא רק עבורי ועבור החבר שלי באותו זמן, אלא גם עבור העובר שלא נולד". היא צירפה תמונה של 25 הסנאטורים מאלבמה שחתמו על החוק. "ללידת תינוק אז רק היה מנציח את המעגל של עוני, כאוס וחוסר תפקוד שנולדתי לתוכו". השחקנית שאלה את הסנטורים של אלבמה "אם אתם מתעקשים להכריח נשים לשאת הריון עד המועד, למה אתם מסרבים לדבר על שיעורי חינוך מיני מקיפים, על תמותת אמהות, גנים בחינם או חופשת לידה בתשלום? חיים, טראומות ותכנון משפחה הם אך ורק החלטה שלנו", המשיכה, "ואם מישהו היה לוקח החלטות על הגוף, הבריאות והחיים של גברים, לא היינו מנהלים את השיחה הזו מלכתחילה". ביזי פיליפס ביזי פיליפס | צילום: GettyImages - Jamie McCarthy באחד הפרקים של תכניתה "ביזי טונייט", השחקנית ומגישת הלייט נייט בת ה-39 שיתפה את החוויה שלה עם הפסקת הריון, בתגובה לחקיקה החדשה והקונטרוברסלית במדינת ג'ורג'יה, גם היא אוסרת על נשים לעבור הפלה בשום נסיבות, למעט רפואיות מובהקות. "עברתי הפסקת הריון כשהייתי בת 15, ואני מספרת לכם את זה בגלל שאני ממש מאוד מפחדת על נשים ונערות במדינה הזאת", סיפרה פיליפס בסערת רגשות. היא הסבירה לצופים שהיא לקחה פנייה חדה שמאלה מהנושאים הרגילים בתכנית, מכיוון ש"זה מה שזה אומר להיות פאקינג אישה. את עוברת יום שלישי רגיל לגמרי, ואז את נזכרת שיש אנשים שמנסים למשטר את הגוף שלך. ואחר כך את פשוט צריכה לחזור לעבודה". ג'מילה ג'מיל ג'מילה ג'מיל | צילום: GettyImages - Samir Hussein הדוגמנית והשחקנית הבריטית חלקה את הסיפור שלה בטוויטר, גם היא בעקבות החקיקה בג'ורג'יה. "החוק נגד הפלות הזה בג'ורג'יה הוא כל כך מכעיס, לא אנושי ומדגים שנאה ברורה נגד נשים, התעלמות מוחלטת מהזכויות שלנו, הגוף, הבריאות המנטלית וגם עונש עבור קורבנות אונס, המוכרחות לשאת את התינוק של האנס", היא כתבה בצירוף האייטם על החוק שעבר במדינה. "עברתי הפסקת הריון כשהייתי צעירה, וזאת הייתה ההחלטה הכי טובה שאי פעם עשיתי. גם עבורי וגם עבור התינוק שלא רציתי ולא הייתי מוכנה אליו משום בחינה בחיים. כל כך הרבה ילדים מגיעים לבתי יתומים ומשפחות אומנות. כל כך הרבה חיים הרוסים. כל כך אכזרי". מילה ג'ובוביץ' מילה ג'ובוביץ' | צילום: pule / Splash News, Splash news "אני לא אוהבת לדון בעניינים פוליטיים", כתבה השחקנית באינסטגרם בתגובה לחקיקה בג'ורג'יה, כשהחליטה לספר על הפסקת הריון החירום שעברה ב-2017. "זה היה ממש כמו לידה, ואמרו לי שאני צריכה להיות ערה במהלך כל ההליך. זאת הייתה אחת החוויות המזעזעות שעברתי. עדיין יש לי סיוטים לגבי זה. הייתי לבד וחסרת אונים. כשאני חושבת על זה שנשים צריכות לעבור הפלות בתנאים אפילו יותר גרועים משלי רק בגלל חוקים חדשים – הבטן שלי מתהפכת". ג'ובוביץ' המשיכה לתאר את הסיוט שעברה: "נפלתי לדיכאון, אחד הקשים שהיו לי בחיים, והייתי צריכה לעבוד ממש קשה כדי למצוא את הדרך שלי החוצה. לקחתי הפסקה מהקריירה, התבודדתי במשך חודשים והייתי צריכה להעמיד פנים שהכל בסדר בשביל שני הילדים המדהימים שלי. הפסקת הריון היא סיוט במקרה הטוב. אף אישה לא רוצה לעבור דבר כזה. אבל אנחנו חייבות להילחם כדי לוודא שהזכויות שלנו נשמרות כדי שנוכל לעשות את זה באופן בטוח אם נצטרך. אף פעם לא רציתי לדבר על החוויה הזאת, אבל אני לא יכולה לשתוק". ניקי מינאז' ניקי מינאז' | צילום: GettyImages - Dimitrios Kambouris בראיון ב-2014 לרולינג סטון הזמרת אמרה שהיא חשבה שהיא עומדת למות כשהיא גילתה שהיא בהריון כשהייתה נערה. "זה היה הדבר הכי קשה שאי פעם עברתי", אמרה על ההפלה. "זה רדף אותי כל חיי. לא הייתי מוכנה, לא היה לי שום דבר להציע לילד". מינאז' גם שילבה את הסיפור שלה באחד השירים באלבום The Pinkprint. צ'לסי הנדלר צ'לסי הנדלר | צילום: GettyImages - Bryan Bedder הקומיקאית והמגישה כתבה מאמר לגיליון החירות של פלייבוי, שם סיפרה על שתי הפלות שעברה בגיל 16. היא נכנסה להריון מהחבר שלה, וחשבה "למה לא? אני יכולה ללדת את התינוק הזה. אולי יהיו לי תאומים עם שמות חורזים. כמובן, הרעיון שיהיה לי ילד ואגדל אותו לבד בגיל הזה היה מגוחך. ההורים שלי הכירו בזה, אז הם התנהגו כמו הורים באחת הפעמים הראשונות בחיים שלי ולקחו אותי ל-Planned parenthood". מאוחר יותר סיפרה הנדלר שנכנסה להריון שוב באותה שנה, ובקושי יכלה לשלם 230 דולר, אז מחיר הפסקת הריון בארגון ההורות המתוכננת. "להיכנס פעמיים להריון לא מתוכנן זה לא אחראי, אבל עדיין נדרשת אחר כך החלטה מחושבת. כולנו עושים טעויות כל הזמן. אני פישלתי פעמיים בגיל 16. אני אסירת תודה על כך שהתעשתתי והגעתי להפלה חוקית בלי לסכן את הבריאות שלי או לרושש את המשפחה". ג'מימה קירק ג'מימה קירק | צילום: GettyImages - Craig Barritt האמנית והשחקנית חלקה את סיפור הפסקת ההריון שעברה כשהייתה בקולג'. "ב-2007 נכנסתי להריון ממי שהיה אז החבר שלי. לא הייתי בטוחה שאני רוצה להיות מחוברת לאיש הזה כל החיים שלי. בנוסף, החיים שלי ממש לא התאימו לגידול תינוק בריא ושמח. פשוט לא הרגשתי שזה הוגן", היא אמרה. "אז החלטתי לעשות הפסקת הריון, והלכתי לפלנד פרנטהוד ברוד איילנד, שם למדתי". כוכבת "בנות" המשיכה לספר שהיא הייתה צריכה לרוקן את חשבון הבנק שלה כדי לממן את ההפלה, ושהחוויה הזו לימדה אותה שחייבים לדבר על העניינים האלה באופן חופשי. "אני עדיין נושאת בושה ומבוכה סביב סיום הריונות, כניסה להריון, אני עדיין רואה את זה. אז אני בוחרת תמיד להיות פתוחה לגבי הסיפורים שלי, בייחוד עם נשים אחרות". ונסה וויליאמס ונסה וויליאמס | צילום: GettyImages - Alberto E. Rodriguez השחקנית התארחה בתוכנית נייטליין כדי לדבר על הספר הביוגרפי שצילמה ב-2013 עם אמא שלה, בשם You have no idea. במהלך הראיון סיפרה וויליאמס שני סודות שהסתירה מאמה, עד שהחלו לעבוד על הספר. הראשון הוא שהיה עברה התעלללות מינית על ידי ילדה גדולה ממנה, והשני שהיא נכנסה להריון כשהייתה בתיכון. "להיות בהריון זה הדבר הכי מפחיד שיכול לקרות לך בחיים. ידעתי אז שזה משהו שאני ממש לא מוכנה אליו". ליל קים ליל קים | צילום: GettyImages - Michael Loccisano בשנת 2000 סיפרה הראפרית לוושינגטון פוסט שעברה הספקת הריון וגם כתבה על זה את השיר Hold on. "רוב הדברים שאני מדברת עליהם במוזיקה שלי הם דברים שקרו לי. אני מדברת על הכאב של להיות בהריון ולעבור הפסקת הריון. אני מדברת על הדברים שנשים עוברות שהן לא יודעות שגם אני עברתי". נאיה ריברה נאיה ריברה | צילום: GettyImages - Jason Merritt הכוכבת של הסדרה גלי כתבה מאמר ליו.אס.איי טודיי, כדי לשתף את הסיפור מאחורי הפסקת ההריון שלה. "ידעתי שאם אחלוק את הסיפור שלי, ישפטו אותי על ההחלטה שעשיתי. אבל רציתי לתת לנשים אחרות שנמצאות באותה סיטואציה קשה את ההרגשה שהן לא לבד. ריברה גם עשתה את זה בתור הוקרה לסבתא שלה, שבילתה יותר מחמש שנים בייעוץ לנשים לגבי הפסקת הריון, ואמא שלה שסייעה. רוז מקגוון רוז מקגוון | צילום: GettyImages - Aaron J. Thornton במרץ השנה, לפני החקיקה במדינות הדרום, מקגוון כתבה בטוויטר בתגובה לידיעה שאחת מתוך 4 נשים עד גיל 45 עוברות הפסקת הריון. "הייתה לי הפסקת הריון ואני תומכת במסר הזה. אני לא מתביישת, וגם את לא צריכה. מתוך אלה שבחרו בהפסקת הריון, 60 אחוז הן כבר אמהות – וזה אומר המון. הן מבינות הרבה יותר מכולם. אני הייתי עם אמצעי מניעה, אבל הם נכשלו", כתבה. "הבנתי שלא אוכל להביא ילד לעולם ובו בזמן לשנות את העולם. אני לא מתחרטת על ההחלטה שלי, ולא בחרתי בקלות ראש. אם את לא רוצה לעבור הפסקת הריון את לא חייבת. הגוף שלי, הבחירה שלי, החיים שלי. גם את היית צריכה לבחור? בואו נדבר, שתפו עם ההאשטג #HonestAbortion". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן