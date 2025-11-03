הנקה מול תמ"ל: זה מה שיכול להשפיע על ההחלטה שלך

עולם ההורות מלא בהחלטות חשובות – אך אחת המרכזיות שבהן מתקבלת כבר ברגעי החיים הראשונים: האם להניק, וכמה זמן. מחקר ישראלי חדש מלמד על חשיבות ההנקה הבלעדית בארבעת החודשים הראשונים לחיים – לא רק כתזונה מיטבית, אלא גם ככלי יעיל למניעת אלרגיות למזון. בשנים האחרונות נעשו אלרגיות למזון לאחת הבעיות הבריאותיות הבולטות בעולם המערבי. שיעורי האלרגיות יוצרות אתגר רפואי וחברתי משמעותי ללא מעט משפחות. אחת השאלות המרכזיות הנשאלות היא – האם אפשר למנוע או למזער את הסיכונים מראש?

מחקר שנערך במרכז הרפואי בני ציון, בחן את הקשר בין סוג ההזנה בחודשי החיים הראשונים לבין הופעת אלרגיות למזון. המחקר כלל כ-3,000 תינוקות בגילאי 6 עד 24 חודשים, וניתח את דפוסי ההזנה שלהם בארבעת החודשים הראשונים לחייהם. המחקר כלל שלוש קבוצות: תינוקות שינקו באופן בלעדי, תינוקות שקיבלו שילוב של הנקה ותמ"ל (תרכובת מזון לתינוקות) ותינוקות שניזונו מתמ"ל בלבד.

במחקר נמצא כי תינוקות שינקו בלעדית היו בסיכון נמוך ב-47% לפתח אלרגיות למזון – בהשוואה לתינוקות שקיבלו תמ"ל בלבד או שילוב של תמ"ל והנקה. הבדלים אלו התבטאו גם בסוגי האלרגיות שנבדקו - תינוקות שניזונו מתמ"ל בלבד או תמ"ל בשילוב עם הנקה היו בסיכון גבוה ב-73%-90% להופעת אלרגיה לביצים, שומשום ובוטנים בהשוואה להנקה בלבד. בנוסף, תינוקות שקיבלו גם תמ"ל וגם הנקה – קבוצת הביניים – היו אלו שהציגו את השיעור הגבוה ביותר של אלרגיה לחלב פרה: פי 3.8 יותר מאלו שינקו בלבד.

הסיבה האפשרית להשפעה המשמעותית של ההנקה הבלעדית היא ככל הנראה בהרכבו הייחודי של חלב האם, המכיל חיידקים טובים, רכיבים אנטי-בקטריאליים, מיקרו-RNA ורכיבי תזונה ייחודיים המסייעים להתפתחות מערכת החיסון ולבניית פלורת מעיים בריאה החיונית ליצירת סבילות למזון ולמניעת תגובות אלרגיות. כאשר התינוק מקבל גם תמ"ל – גם אם זה בשילוב של הנקה – הרכב הפלורה משתנה, מה שעלול להשפיע ביכולת הגוף להתמודד עם אלרגנים.

לסיכום, הנקה בלעדית עד גיל חצי שנה היא המלצה רפואית ברורה – והיא מוכחת כתורמת לבריאות התינוק והאם, גם בהפחתת הסיכון לאלרגיות למזון. לאחר גיל חצי שנה, מומלץ לשלב בהדרגה מזונות משלימים – תוך המשך הנקה, כל עוד זה מתאים ונכון לאם ולתינוק. כדי לאפשר להורים להתחיל את הדרך הזו בצורה מיטבית, חשוב להעניק ליולדות תמיכה כבר מהאשפוז בבית החולים – לעודד הנקה מלאה, ולהימנע ככל הניתן מחשיפה מוקדמת לתמ"ל. אומנם קיימת גישה רפואית המציעה המשך חשיפה קבועה לתמ"ל בתינוקות יונקים שנחשפו לתמ"ל בתחילת חייהם כאסטרטגיה להפחתת אלרגיות, אך נכון להיום אין מספיק ראיות מדעיות שמצדיקות זאת – ובמשרד הבריאות מדגישים את ההנקה כבחירה הטובה ביותר להזנת התינוק.

על אף זאת, חשוב לציין כי לא כל האימהות מעוניינות להניק או יצליחו בכך ממגוון סיבות. החודשים הראשונים שלאחר הלידה רוויים באתגרים, ולשם כך מומלץ להיוועץ בדיאטניות ילדים או מדריכות הנקה אפילו לפני הלידה. חשוב מאוד שלא ניפול לביקורת ויצירת אשמה בקרב אימהות שלא הצליחו או שבחרו לא להניק, ולא כל תינוק שלא יונק יפתח אלרגיה. ובכל אופן, מה שחשוב יותר מכל הוא הקשר בין ההורה לתינוק, האכלה קשובה ונעימה ומתן מענה לצורך, גם אם במבחן המציאות הנקה לא התאפשרה. לכל הכוונה וייעוץ בנושא הזנת התינוק הורים מוזמנים לפנות לדיאטנית תינוקות שתבצע הערכה ברגישות ובמקצועיות.