מטורף: בני זוג אימצו עובר שהיה מוקפא במשך יותר משלושים שנה

בני הזוג טים ולינדסי פירס, גננת ומנהלת דאטה בני 35 ו-36 מאוהיו, מעידים על עצמם שהם "חנונים ברמות". הם חובבים מושבעים של סדרות מדע בדיוני כמו "מסע בין כוכבים", "סטארגייט", וכמובן – כל סרטי "מלחמת הכוכבים". הם מעולם לא תיארו לעצמם שיום אחד החיים שלהם עצמם יהפכו למשהו שנשמע כמו סיפור פנטזיה – אבל זה בדיוק מה שקרה כשלעולם הגיע בנם תדאוס (Thaddeus), שנולד ביולי האחרון, אבל נוצר, למעשה, כשהוריו היו בני 3 ו-4 בלבד.

הסיפור של משפחת פירס כמעט בלתי נתפס: תדאוס המתוק בן השלושה החודשים נוצר בהפריה חוץ גופית. אלא שלפני שהעובר הועבר לרחמה של לינדסי, הוא היה מוקפא במשך יותר מ-30 שנה. "הבן שלנו נוצר בהפריה חוץ גופית במאי 1994", מסבירה לינדסי, "לאחר מכן הוא הוקפא בחנקן נוזלי, ונשמר במתקן אחסון במשך 30 שנה וארבעה חודשים – שהם בערך 11,150 יום, למי שאוהב לחשב כמונו", היא צוחקת.

הלידה של תדאוס, שנולד ב־26 ביולי, שברה למעשה שיא עולם, כאשר הוא הפך לעובר האנושי שהיה מוקפא במשך הזמן הארוך ביותר אי פעם שנולד לבסוף. הוא אפילו נרשם בספר השיאים של גינס, לאחר שעקף ב-7 חודשים שלמים את שיאני העולם הקודמים: טימות'י ולידיה רידג'וויי מוושינגטון, שיחגגו החודש יום הולדת שלוש. העוברים שלהם נשמרו בהקפאה מאז אפריל 1992 במשך 29 שנים ותשעה חודשים, לפני שהועברו לרחמה של אימם.

שמונה שנים ניסו להיכנס להיריון

אבל עבור בני הזוג פירס לידתו של בנם היא יותר מסטטיסטיקה נדירה: השניים ייחלו לבואו במשך שמונה שנים ארוכות ומתסכלות שבהן ניסו להיכנס להיריון.

בני הזוג התחתנו לפני עשר שנים, אבל לינדסי מספרת שהחלו לדבר על הרצון המשותף שלהם להביא ילדים עוד זמן קצר מאוד אחרי שהכירו. אחרי שנתיים, הם התחילו לנסות: "היה חשוב לנו קודם לגור ביחד וללמוד להבין אחד את השנייה לעומק", מסבירה לינדסי, "התוכנית הייתה להיכנס להיריון בסתיו, כדי שאני אוכל ללדת בסוף האביב, ואז להיות בחופשת לידה בקיץ". אבל הדברים לא הסתדרו כפי שהם קיוו, ולינדסי לא הצליחה להיכנס להיריון באותה שנה. "עברנו המון בדיקות פוריות, אבל הרופאים לא הצליחו להבין מה גורם לבעיה, והגדירו את זה בתור אי פריון בלתי מוסבר", היא מספרת.

במשך שנתיים שלמות לינדסי וטים התאכזבו בכל חודש מחדש. "נשבר לי הלב כששמעתי על חברים ובני משפחה שנכנסו להריון. לקח לי זמן עד שהצלחתי לשמוח בשבילם באמת", היא מספרת, "אנחנו דתיים, אז אמרנו לעצמנו שזה חלק מהתוכנית של אלוהים בשבילנו – או שאנחנו צריכים לחכות עוד קצת, או שלא ניכנס להיריון בכלל".

"מאמינים שלכל תינוק מגיע להיוולד"

תחילה, הם פסלו את האפשרות של טיפולי הפריה חוץ גופית בגלל העלויות הגבוהות. אבל אז, ב-2022 לינדסי נתקלה ברשת בארגון נוצרי בשם Nightlight Christian Adoptions מטנסי, ששומר עוברים שלא נעשה בהם שימוש להיריון – ומיד החלה לחקור עוד.

"ויתרנו מיד על כל שאר האפשרויות ונרשמנו", היא מספרת. כשנפגשו עם צוות הארגון, הם סיפרו להם על תוכנית בשם "לבבות פתוחים", שפועלת כדי להציע לזוגות עוברים שבדרך כלל לא נבחרים, בעיקר כי רבים מהם הוקפאו עוד בתקופה שבה הפריה חוץ גופית הייתה תחום חדש יחסית. "אבל לנו לא היה חשוב מה הגיל של העובר, וגם לא המוצא שלו, כי אנחנו מאמינים שלכל תינוק מגיע להיוולד", אומרת לינדסי.

לבסוף נמצאו עבור בני הזוג שתי משפחות תורמות. בדצמבר 2023 הועברו לרחמה של לינדסי שלושה עוברים מהמשפחה הראשונה, אבל אף אחד מהם לא נקלט, ובני הזוג שוב מצאו את עצמם שבורי לב. נחושים להצליח, הם החליטו לנסות שוב, הפעם עם העוברים של המשפחה השנייה. "ראינו את התמונות של האם הביולוגית. היא עברה הפריה חוץ גופית ב-1994, ילדה בת לפני שלושים שנה, והקפיאה את שלושת העוברים שנותרו. בסוף היא תרמה אותם, בתקווה שזוג אחר כמונו יקבל אותם דרך הארגון", מספרת לינדסי. הפעם הועברו לרחמה שני עוברים בנובמבר 2024, ולמרבה השמחה, אחד מהם נקלט. "סוף סוף הייתי בהיריון. הכי התרגשנו בעולם", היא מספרת.

"הוא יהיה גאה בסיפור שלו"

תשעת חודשי ההיריון של לינדסי עברו בצורה חלקה, ובסופם בא לעולם התינוק שהוא בעצם כבר בן יותר משלושים: תדאוס, שנולד במשקל של לא פחות מ-4.5 ק"ג – בלידה טבעית, ובלי משככי כאבים בכלל. "החזקתי אותו בידיים שלי ואמרתי תודה לאלוהים על הברכה שלנו", מספרת לינדסי, "בשבועיים הראשונים אחרי הלידה הייתי מסתכלת עליו ולא מאמינה. הייתי אומרת לטים – אתה קולט? יש לנו תינוק!".

