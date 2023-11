מוקדם יותר השבוע הגיע האיש העשיר בעולם ומי שעומד בראש הרשת החברתית X (לשעבר טוויטר), אילון מאסק, לביקור קצר בישראל. במהלך השהות הוא נפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו, ביקור בו השניים הגיעו לעוטף עזה ואף צפו בחלק מסרטון הזוועות מאותה שבת שחורה. הגעתו של מאסק לוותה בכמה שאלות: מה פשר ביקור הבזק בישראל, והאם הוא קשור באנטישמיות שמגיעה לשיאים חדשים ב-X תחתיו?

אחת ההשערות להחלטתו של אחד מאנשי העסקים הגדולים בהיסטוריה לבקר בישראל דווקא בזמן מלחמה גורסת כי מדובר בניסיון לענות לטענות לפיהן הוא אנטישמי. לבעלי X היסטוריה של ציוצים שניתן להגדירם כבעייתיים, בלשון המעטה. "סורוס מזכיר לי את מגנטו", צייץ במאי 2023 כנגד ג'ורג' סורוס היהודי והשוואתו לנבל מארוול. הדבר עורר גל אנטישמיות אדיר. כמו כן, בתגובה לציוץ אחר, תמך מאסק בטענה שהיהודים דוחפים לשנאת לבנים במטרה להחליש את השנאה הזו כנגדם, במה שנתפס כחיזוק לתיאוריית עליונות לבנה. "אמרת את האמת לאמיתה", הגיב.

You have said the actual truth — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023

כחלק מפעילות X תחת מאסק, בולטת השאיפה להחליש את חשיפתן של מערכות החדשות הממוסדות, כשבמקביל חיזוק של הצייצנים המקומיים - דבר שחיזק את נוכחותו של מידע מוטעה ואנטישמי. מאז ה-7.10 ותחילת המלחמה בין ישראל לחמאס קיים גידול של 919 אחוזים באנטישמיות ב-X. דוגמה ברורה שממחישה את העניין היא השימוש בהאשטאג הקיצוני Hitlerwasright#. לפני השבעה באוקטובר היו בסה"כ 5,000 אזכורים, ואילו לאחר מתקפת הפתע הרצחנית של חאמאס ותחילת המלחמה ישנם כבר 46,000.

This past week, there were hundreds of bogus media stories claiming that I am antisemitic.



Nothing could be further from the truth.



I wish only the best for humanity and a prosperous and exciting future for all. — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2023

ובחזרה למאסק עצמו. מספר ימים לפני הביקור בישראל יצא ב-X כנגד הטענה שהוא אנטישמי. "בשבוע האחרון יצאו מאות כתבות שטוענות כי אני אנטישמי. שום דבר לא יכול להיות רחוק יותר מהאמת. אני מאחל רק את הטוב ביותר לאנושות ועתיד משגשג ומרגש לכולם", כתב במה שנראה חיזוק להשערה כי הגעתו ניסתה להתמודד עם ההאשמות נגדו.

לצפייה בפרק המלא באפליקציית 12+ לחצו כאן

>> בזמן שעבדתם, פרק 152 - הציוץ הבעייתי של המנכ"ל ליום אחד של OpenAI