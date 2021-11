בשבוע שעבר נעמד מארק צוקרברג מול המצלמות ונאם את אחד מהנאומים היותר מביכים שלו, בו הוא סיפר מה החברה שלו, עם המיתוג החדש "מטא", עומדת לעשות בעתיד. מדובר באירוע תמוה משום שבתעשיית ההייטק לא עושים דברים כאלה. כשאפל למשל משיקים מוצר הם מציגים אותו פיזית, אז למה צוקרברג מספר מה עומד לקרות כשאין לו בידיים כלום באופן רובוטי ופלסטי? בניגוד אליו, אילון מאסק ממשיך להראות לכולם שהוא אנושי, טועה ומגמגם, והחברה שלו טסלה שוברת עוד ועוד שיאים.

טסלה שברה שיא כפול לאחרונה, כשהפכה לחברה ששווה יותר מטריליון דולר, למרות שבפועל החברה מרוויחה רק 40 מיליארד דולר בשנה. בסך הכל בעולם יש שש חברות כאלה - אמזון, אפל, מיקרוסופט, רמקו הסעודית, אלפאבית של גוגל וטסלה היא המצטרפת האחרונה. נציין שפייסבוק הייתה ברשימה, אבל כבר ירדה בשוויה.

טסלה היא גם החברה הכי צעירה שהגיעה לשווי של טריליון דולר, לאחר שהגיעה לשיא הזה ב-18 שנה מאז שהוקמה. לשם הדגמה, מיקרוסופט ואפל הגיעו לשווי הזה רק אחרי יותר מ-40 שנה. השנה האחרונה של טסלה היא השתוללות אחת גדולה. שווי השוק של טסלה עד 2020 היה 100 מיליארד דולר, הגיע ל-150 זינק ל-400 ו-800 וב-2021 לטריליון דולר. כמה מכוניות הם מוכרים כדי להגיע לשווי שוק כזה? טסלה אמנם לא מוכרת הרבה מכוניות מסך נתח שוק הרכב הכללי, אבל לפי הנתח שלה בשוק הרכב החשמלי היא מוכרת יותר מכולם.

אולי טסלה היא האפל הבאה? אנליסט חזר אחורה לשנת 2007, כשנוקיה הייתה חברת הטלפונים הכי גדולה בעולם. באותה שנה היה לה 40 אחוזים מנתח שוק הסלולר, והיה לה רווח נקי של 14 אחוז ושווי שוק של 230 מיליארד דולר. באותה שנה השיק סטיב ג'ובס את האייפון הראשון. אז נמכרו רק 1.3 מיליון אייפונים לעומת 435 מיליון טלפונים של נוקיה. קפיצה קטנה לזמן הנוכחי מראה שב-2021 נמכרים כבר 225 מיליון מכשירי אייפון כל שנה מתוך 1.4 מיליארד טלפונים סלולריים שנמכרים בעולם, עם רווח נקי לאפל של 24%. הדוגמה הזו מ-2007 מספקת כנראה תחזית לגבי העתיד של טסלה, שמצליחה לעשות פריצה דומה בשוק הרכב.

למה אולי טסלה עומדת לנצח את כולם? היא משקיעה ב-R&D (מחקר ופיתוח) הרבה יותר מכל מתחרה בשוק הרכב. בכל טסלה חדשה 3,000 דולר הושקעו במחקר ופיתוח אם מחלקים במספר המכוניות שהיא מייצרת, לעומת פורד למשל שמשקיעה 1,000 וקצת, כמו גם חברות אחרות. מהו סך תקציב השיווק ויחסי הציבור של טסלה? אפס. לא רק שאין לה תקציב שיווק או פרסומות, בעבר גם הייתה לה מחלקת יחסי ציבור מפוארת ואחרי התנצחויות עם עיתונאים מאסק סגר אותה. אז איך בכל זאת יוצרים קשר עם הציבור? מאסק הבין שיש לו טוויטר וכל יחסי הציבור של טסלה עוברים דרך החשבון שלו. הוא גם זה שמככב בהשקות שלה, וזה עובד לו מדהים.

מבחינת מותגים צומחים טסלה עומדת במקום הראשון בשווי המותג, ומשאירה אבק לטיקטוק, יוניקלו, ביטקוין ועוד. למה טסלה כל כך מצליחה וחברות רכב אחרות לא? ככל הנראה יש משהו בלקנות טסלה שהוא מוחלט. אין לה פס ייצור של מכוניות שהן זהות, אך פועלות על בנזין. החברות המסורתיות שמנסות לצלוח את טסלה בעצם מתחרות בעצמן, כי יש להן כבר פסי יצור של בנזין אליהם מתווספים פסי ייצור של רכבים חשמליים. הבעיה כאן היא שאנשים שקונים רכב חשמלי מעוניינים להתגאות בכך ולהראות לעולם שהם דואגים לסביבה, אך לאדם מן הרחוב אין באמת יכולת להבדיל בין אאודי חשמלית או מונעת בנזין. בכך טסלה מתעלה על כולן, כי היא מוכרת מותג שהוא מוחלט, שכולם מכירים בו כרכב חשמלי.

בתוך כך, האחראי על הפליטים באו"ם הצהיר לאחרונה כי אם יקבל 6 מיליארד דולר מעשירי העולם הוא יפתור את בעיית הרעב של 42 מיליון. כמובן שאילון מאסק הגיב, ואמר שאם יוכיח שאפשר להציל אותם תמורת הסכום הזה, הוא מוכן לתרום 6 מיליארד דולר בעצמו. רק בזכות ההצהרה הזו של מאסק המניה של טסלה עלתה ב-8 אחוזים ביום אחד ושוויה עלה ב-88 מיליארד דולר, כך שכעת השווי המוערך שלה הוא 1.2 טריליון דולר.

אתמול מאסק כבר הפך לטייקון ששווה 300 מיליארד דולר בהון הפרטי שלו, ומשאיר הרחק מאחור את ג'ף בזוס שהיה הרבה מאוד שנים האיש העשיר בעולם. עם זאת, והתחרות בין השניים עדיין עזה. יש הרבה אנליסטים שמעריכים שאילון מאסק יהיה הטריליונר הראשון בהיסטוריה.

בינתיים, בזוס כבר מכין את הנקמה, סטייל משחקי הכס: בזוס מבין שאילון מאסק הוא בחור די חכם, לכן היה חייב למצוא מישהו חכם אפילו יותר, שגם מבין במכוניות, דרכו ינשל את מאסק מהמלוכה. לכן הוא בחר בבחור בשם רוברט ג'וזף סקרינג', שתפקידו הוא להיות הנמסיס של אילון מאסק. איך עושים את זה? מעמידים אותו בראשות חברה שתתחרה בטסלה דרך הבטן הרכה של האמריקאים - טנדרים חשמליים. החברה "ריביאן" הוקמה ב-2009, ומאז היא גייסה כבר כמעט 11 מיליארד דולר. מה שמוזר הוא שכעת היא הונפקה בבורסה אך בדוחות שפרסמה לא צוינו הכנסות, המשמעות - הם לא מוכרים כלום כבר 12 שנים. איך הם בכל זאת מתכוונים להרוויח כסף? לדבריהם הם לא בעסקי הרכב, אלא בעסקי הדאטה משום שהמוצר שהם מוכרים, טנדר חשמלי, הוא בעצם מחשב על גלגלים.

לראשונה מאז הוקמה, "ריביאן" לבסוף משיקה מוצר אמיתי - שני דגמי רכבים מאוד יקרים שעלותם סביב 75 אלף דולר, ועד כה התקבלו קרוב ל-50 אלף הזמנות. בספטמבר יצא הרכב הראשון מפס היצור וברבעון הבא צפויות לחברה הכנסות ראשונות. פה נכנס לתמונה ג'ף בזוס, שהצהיר על כוונתה של אמזון להפוך לחברה שלא פולטת פחמן והזמין 100 אלף רכבים מחברת ריביאן. ביום שישי אמזון דיווחה כבר דיווח לבורסה שהיא מחזיקה ב-20 אחוז מחברת ריביאן, שזה המון.

מגזין פורבס ערך השוואה בין מאסק סקרינג' ולפיה שניהם גאונים שלמדו באוניברסיטאות הכי טובות. סקרינג' אפילו מנצח בהשוואה הזו, משום שהוא משכיל ויציב יותר בחייו ממאסק. אז לאן שוק הרכב האמריקאי הולך? ולמה אילון מאסק שווה את מה שהוא שווה? ברור לכולם שיש כאן אלמנט בועתי אבל למרות זאת ישנה ציפייה שטסלה תהיה חברת אפל הבאה. כאן נשאלת השאלה - איפה אפל?

