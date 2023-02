העולם ממשיך לסעור סביב ChatGPT, אותו מנוע בינה מלאכותית שפועל בצורת צ'אט, במסגרתו שואלים שאלות ומקבלים תשובות מבלי להישלח לחיפושים ברחבי האינטרנט. אחד הסיפורים ההיסטוריים וההיסטריים שנקשרו סביב ההמצאה של OpenAI הייתה ללא ספק הטעות של בארד - ההמצאה של גוגל שנועדה להשיב אש למתחרים ממיקרוספט.

נזכיר שה-ChatGPT עושה המון דברים אחרים מלבד לענות על שאלות. הוא מסוגל לכתוב תוכנות, לנסח חוזים משפטיים ולהמציא יש מאין שירים וסיפורים מדומיינים.

בחמישה ימים מיליון איש נרשמו לשירות הזה. ממציא הג'ימייל אף הכריז עליו כאחת ההמצאות הכי חשובות ואמר ש"הדבר הזה הולך להרוג את מנוע החיפוש לחלוטין אפילו להרוג את גוגל בתוך שנתיים".

התסריט הזה באמת הפחיד מאוד את גוגל, שהסתכנה בפגיעה במוניטין שלה. גוגל, שהמודל של Chat\GPT היה מבוסס על מודל הטרנספורמר שהיא בעצמה המציאה עוד ב-2017, כבר הייתה תשובה מוכנה, אך בחברה חששו להסתכן. כשהוכרז על המצאת של מודל הטרנספורמר, בגוגל התגאו שמדובר בפריצת דרך ברשתות נוירונים במודל שפה.

גוגל, שראתה את ההיסטריה סביב ChatGPT נבהלה והכריזה על קוד אדום - מרוץ חימוש בין גוגל ומיקרוסופט על הפלטפורמה הזו. גוגל, שלה כבר היה מוצר ביד, חששה מפגיעה במוניטין שלה, אם תשחרר מוצר שאינו מושלם. בניגוד ל-ChatGPT שיכול להיות צודק לרוב, על גוגל סומכים שלא תטעה. החברה התמהמהה עם ההשקה הזו ונקלעה לדילמת הממציא. נציין שלגוגל יש נתח שוק של מעל 90% כמעט בכל מקום בעולם. יש לה הרבה מה להפסיד. למי שבא ומנסה להילחם בה הוא כמו דויד נגד גוליית - אין לו מה להפסיד, כל הכלים כשרים וגם טעויות מתקבלות בסלחנות.

ב-8 בפברואר גוגל הכריזה על אירוע בשידור חי מפריז, בו חשפה את המתחרה שלה ל-ChatGPT. במיקרוסופט ראו את זה, והודיעו שיום לפני כן יערכו אירוע בהפתעה בו ייחשפו פרטים חדשים על המוצר המתחרה שלהם. מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי, שראה את הפרסום הזה, לא הצליח להתאפק וב-6 בפברואר הוציא הודעה מיוחדת שכותרתה "צעד קדימה במסע ה-AI של גוגל". לפוסט הארוך שכתב הוא צירף סרטון שמראה איך נעשה חיפוש בתוך מנוע החיפוש החדש שנקרא בארד (משורר באנגלית).

שתי ההכרזות של מיקרוסופט וגוגל הן זהות ומתחרות. מיקרוסופט הוגיעה שהיא מחברת את ChatGPT למנוע חיפש של בינג ונותנת למשתמש שניים במחיר אחד - גם חיפוש באינטרנט וגם צ'אט בוט שעונה על כל שאלה. גוגל בעצם הכריזה על אותו מוצר - היא עומדת לחבר את בארד למנוע החיפוש שלה. שתי הענקיות רבו עד הרגע האחרון על הבכורה.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) February 6, 2023

בסרטון שפרסם, פיצ'אי שאל בארד שאלה - "על אילו תגליות חדשות שהביא טלסקופ החלל ג'יימס ווב אוכל לספר לילדה בת ה-9 שלי?". הבארד ענה כי "ג'יימס ווב צילם תמונות הראשונות של כוכב מחוץ למערכת השמש שלנו".

אם פיצ'אי היה פותח כרטיסייה חדשה בגוגל ועורך בה את אותו חיפוש הוא היה רואה שהתשובה הנכונה קופצת מיד ושהתמונות הראשונות צולמו הרבה קודם לכן על ידי "טלסקופ החלל הגדול מאוד" ב-2004 לפני כמעט 20 שנה. אסטרונומים עלו על הטעות של בארד, צילמו את זה ופרסמו. הטעות הזו עלתה לגוגל 100 מיליארד דולר בצלילה של המנייה ב-9% ביום שהטעות הזו פורסמה. הגיף הקטן שעלה כל כך הרבה הוא מקרה חסר תקדים. זה לא שנעשתה טעות עסקית, זה אפילו לא תכנות שגוי. זו טעות טריוויה שלא חשובה לאף אחד ושאפשר בחיפוש פשוט בגוגל לענות עליה.

לאחר הטעות היה עליהום גדול מאוד על פיצא'י, שרץ מהר ולא עשה בדיקת עובדות לסרט שאותו בחר לפרסם ועלה כל כך הרבה כסף. היו עיתונאים שמיד רצו לספר על הטעות הזו, ופרסמו מילון מונחים עם המון שגיאות וטעויות שגרם לגוגל לנזק גדול מאוד. כנראה שנבואת הזעם של גוגל הגשימה את עצמה. צדק מי שחשש.

