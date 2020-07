גם השבוע קרו הרבה דברים בזמן שעבדתם. הפעם נדבר על ההכרזה הדרמטית של אינטל שהובילה לטלטלה בעולם הטכנולוגיה, להתפתחויות החדשות בפרשת טיקטוק-טראמפ-בייג'ינג, לדור הבא (והמדהים) של מנוע הבינה המלאכותית של OpenAI, ואיך לא: על ג'ף בזוס ועשרת המפרסמים הגדולים ביותר בארה"ב בשנת 2019.

דרמה עולמית: ייתכן שאינטל תפסיק לייצר שבבים

לא מזמן הכריזה אפל על זניחת מעבדי אינטל ומעבר לשבבים בייצור עצמי. יכול להיות שהם ידעו משהו שאנחנו לא? ביום שישי האחרון הודיעה אינטל על תקלה בקו הייצור ועל דחייה של חצי שנה לפחות בייצור שבבים בגודל 7 ננומטר. מדובר בקטסטרופה עבור אינטל: ביום שישי האחרון המניה שלה צללה בכמעט 17%; אנליסטים הגדירו את ההצהרה בתור החדשות הכי גרועות שיצאו אי פעם מהחברה; ובעיתון בלומברג הכריזו שמדובר בסיומה של תקופה.

מפעל אינטל בירושלים. האם הייצור ייפסק? | צילום: flash90, פלאש 90

הצלילה של אינטל מבשרת רעות עבור המשק הישראלי. ענקית הטכנולוגיה נכנסה לכאן עוד ב-1974, והייתה מראשונות חברות הטק הבינלאומיות שתקעו יתד בארץ הקודש. היא גררה אחריה נחשול אדיר של חברות שהגיעו בעקבותיה בעשורים הבאים; היא הקימה מפעלים בירושלים, חיפה וקרית גת, ומפעילה מרכזי פיתוח בכל הארץ. בחיפה פותחו מעבדי פנטיום שעזרו למצב את ישראל בתור מעצמת דיזיין. גם היום יש לחברה חשיבות מכרעת: מדובר במעסיק הפרטי הגדול ביותר במדינה שמפרנס כ-13 אלף עובדים, כחצי מתוכם עובדי ייצור – וזה בלי שהזכרנו את עשרות אלפי העובדים שמשרתים ומכלכלים את עובדי החברה. אם אינטל תודיע על הפסקת הייצור, מדובר בלא פחות מטרגדיה. אפשר להתנחם ברכישת הענק של מובילאיי, שעוסקת באלגוריתמיקה של רכבים אוטונמיים – לצד הסטארטאפ הישראלי HABANA שיתחרה ב-NVIDIA.

נתניהו ברכב אוטונומי של מובילאיי, אוגוסט 2019 | צילום: Abir Sultan/AFP

בינתיים, המניות של החברות המתחרות באינטל זינקו. AMD נסקה ב-8 אחוזים, ו-TSMC הטאוואנית – שהונפקה רק בשבוע שעבר – עלתה אף היא ב-5 אחוזים. AMD, שבעבר נחשבה לאנדרדוג של עולם המעבדים, מתכננת כבר היום מעבדי 7 ננומטר ובקרוב מאוד תעבור לתכנן גם מעבדי 5 ננומטר. הייצור, אם שאלתם, מתרחש אצל TSMC, שכנראה רק תלך ותתחזק. מי היא ליסה סו, המנכ"לית הטאיוואנית שהגיעה לחברה אי אז בשנת 2014? האזינו לפודקאסט המלא.

Last year on 7/7 we launched our 7nm 3rd gen @AMDRyzen and @Radeon 5000 series together. Today we celebrate 7/7 with some new @AMDRyzen XT parts. Enjoy! pic.twitter.com/XJqzIcnJEE — Lisa Su (@LisaSu) July 7, 2020

המלחמה בין המעצמות נמשכת: טיקטוק בדרך לארצות הברית

מה יעלה בגורלה של אפליקציית טיקטוק? באתר The Information חשפו לאחרונה שהמשקיעים בחברה רוצים להוציא את האפליקציה מסין ולהפוך את החברה לבינלאומית. למעשה, הם מקיימים כעת שיחות עם גוגל ועם גופים אחרים לקראת הוצאת השרתים. אם זה יקרה, אנחנו נמשיך ליהנות מהאפליקציה, ממשל טראמפ יבוא על סיפוקו – וסין תפסיד בקרב נוסף לארצות הברית.

הצעד הזה לא מפתיע: המשקיעים רוצים לשמור על הכסף שלהם, והם לא יכולים להרשות לעצמם חרם אמריקאי על האפליקציה. רק סקויה השקיעה בערך 200 מיליון דולר בטיקטוק, והיא לא יכולה להגיע למצב שבו השוק האמריקאי – השוק הביתי הכי גדול ומקור ההכנסה המשמעותי ביותר – ייחסם בפני טיקטוק.

טיקטוק. בדרך החוצה מסין | צילום: BigTunaOnline, ShutterStock

במקביל, טיקטוק ממשיכה לבסס את עצמה בארצות הברית. בסוף השבוע היא הכריזה על קרן חדשה של 200 מיליון דולר שיוענקו ליוצרי תוכן אמריקאים, ובמקביל היא מגדילה את כוח האדם שלה בארצות הברית. אפרופו משרות בארצות הברית, טיקטוק התחילה לגייס עובדים גם בישראל. האזינו לפודקאסט המלא.

הדור הבא של מנוע הבינה המלאכותית הותיר אותנו המומים

היום אנחנו כבר יודעים שבינה מלאכותית זה תחום שחייבים לפקח עליו, פשוט כי הוא יכול להיות מסוכן מאוד. אפשר לעשות עם בינה מלאכותית מניפולציות חמורות במיוחד: לזייף זהות, כמובן; להעתיק סגנון כתיבה; ואפילו לשתול את הפנים שלכם בסרטון שמעולם לא השתתפתם בו, מה שמוכר יותר בתור טכנולוגיית הדיפ-פייק (Deep Fake).

עכשיו אנחנו יכולים לספר לכם על דור חדש של מנוע הבינה המלאכותית מבית OpenAI, או בשמו האמיתי: GPT-3. ב-MIT Technology Review, אחת האוטוריטות המשמעותיות בסיקור התחום, הגדירו אותו בתור "שוקינגלי גוד". אם את הדור הקודם של המנוע אילון מאסק סירב לשחרר, הפעם טוענים ב-OpenAI שהם אימנו את המנוע מספיק ולמדו את כל ההטיות שלו.

We found that just as a large transformer model trained on language can generate coherent text, the same exact model trained on pixel sequences can generate coherent image completions and samples. https://t.co/whREMuBvxx pic.twitter.com/6AGsfx26gM — OpenAI (@OpenAI) June 17, 2020

אז מה המנוע החדש יכול לעשות, אתם שואלים? רק נאמר שניתן לכתוב בו טקסט חופשי בשפה אנושית ולקבל קוד, למשל, "דירוג של עשר המדינות עם התוצר הלאומי הגולמי הגבוה ביותר". אפילו הצלחנו לפתח גרסה אלטרנטיבית לפואמה המפורסמת של רוברט פרוסט, "The Road Not Taken". האזינו לפודקאסט המלא כדי לראות (ולשמוע) את הפלא בפעולה.

ג'ף בזוס מתקרב להון של 200 מיליארד דולר. על הדרך הוא התברגן

"פרסום הוא המחיר שעליך לשלם כשיש לך מוצר או שירות בינוני למדי", אמר לפני עשור ג'ף בזוס, מייסד ומנכ"ל אמזון והאיש העשיר בעולם. אלא שלאחרונה התפרסמה רשימת עשרת המפרסמים הגדולים בארה"ב לשנת 2019, כשבמקום הראשון ניצבת – איך לא – אמזון. בשנים האחרונות ניתן לראות שיפט גדול לעולם המדיה; שבע חברות מתוך עשר הן חברות מדיה ותקשורת. מה קרה לבזוס, אתם שואלים? כנראה שהאידאולוגיה שלו פשוט עברה לאילון מאסק. האזינו לפודקאסט המלא.

בזוס. מהפך אידאולוגי תוך עשר שנים | צילום: shutterstock

