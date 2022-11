מאז שאילון מאסק קנה את טוויטר, הבעלים החדש לא מפסיק לעלות לכותרות. פינוי הדירקטוריון, המינוי העצמי למנכ"ל, פיטורי העובדים במייל וכמובן סערת הווי הכחול – גרמו לצייצנים רבים להאמין כי הסוף של הרשת קרב – מה שהפך את ההאשטאג #RIPTwitter לפופולרי במיוחד.

טוויטר גדלה מאוד בהכנסות, ובשנת 2021 הגיעה להכנסות של 5 מיליארד דולר (מול 3.7 מיליארד דולר ב-2020). לצד זאת, הפכה החברה מחברה רווחית מאוד (1.465 מיליארד דולר רווח בשיא) – לחברה שמפסידה כסף (221 מיליון דולר ב-2021 ו-1.135 מיליארד דולר ב-2020).

"מספר המשתמשים בטוויטר לא עלה בצורה משמעותית כל כך, זו עלייה מתונה", מסביר דני פלד. "לשם השוואה, בקבוצת מטא יש 3.71 מיליארד משתמשים, עם הכנסות של 118 מיליארד דולר בשנה (כ-32 דולר בממוצע למשתמש). בטוויטר לעומת זו יש 0.33 מיליארד משתמשים, והכנסות עומדות רק על 5 מיליארד דולר (15 דולר שנתי למשתמש)".

Wasn’t Twitter supposed to die by now or something … ?