הרבה דברים קרו בזמן שעבדתם. היום נדבר על מלחמת החורמה של אוסטרליה בפייסבוק, על הפיתרון המפתיע של גוגל ללימודים גבוהים מרחוק, על הלווייתן שעומד מאחורי הזינוק של חמש חברות הטק הגדולות בבורסה – וגם על תיאוריית הקונספירציה שהגיעה לגבהים חדשים, QANON.

עזבו את הקורונה. זו המפלצת התלת-ראשית של 2020

אזהרת טריגר: ג'ורג' סורוס. זוהי הקונספירציה הפוליטית הכי חזקה ומבעיתה שהגיחה לאוויר העולם בשנים האחרונות. במקום להיעלם מדפי ההיסטוריה במהירות האפשרית, היא רק הולכת ומתפשטת בעזרת הרשתות החברתיות. מדובר בתיאוריית QANON: העולם נשלט על ידי ג'ורג' סורוס, משפחת קלינטון, משפחת אובמה, טום הנקס – ואיך לא – התגלמות הרוע, אופרה ווינפרי. חבורת הצללים המפורסמת הזו התאגדה במחשכים והשתלטה על המדינה, במטרה להקים תשתית אכזרית לסחר בילדים ובנשים.

תומך QANON בעצרת של טראמפ, אוגוסט 2018 | צילום: Rick Loomis/Getty Images

נשמע הזוי, נכון? כנראה שלא. כבר היום ישנם מיליונים של משתמשי פייסבוק וטוויטר שמשתפים את התיאוריה ומפיצים אותה לכל עבר, והיא הולכת ופושה גם בממסד; למעשה, ה-FBI הכריז שהמצב יוצא מכלל שליטה, ומתדרדר למקומות גרועים ומסוכנים. כך, סגן נשיא ארצות הברית, מייק פנס, פגש קבוצה של לוחמי עילית, ובתמונה שעלתה מאוחר יותר לטוויטר ניתן לראות את הלוגו של QANON מתנוסס על חזו של קצין בכיר (שהועף מאוחר יותר מתפקידו). וזה רק הולך ונעשה יותר גרוע: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, משתף בעצמו בטוויטר פוסטים שבהם מוזכרת המילה QANON, ובראיון לרשת פוקס ניוז הוא הזהיר מפני חבורת אנשים בחליפות שחורות שנעים במסוקים ושולטים בג'ו ביידן, המועמד הדמוקרטי לנשיאות. תומכי הקונספירציה הזו – בעיקר רפובליקנים ימניים במיוחד – מאמינים שעד לבחירות בתחילת נובמבר תתרחש "הסערה" (The Storm), אז דונלד טראמפ יחשוף את הסיפור במלואו.

מי הם המועמדים לקונגרס שתומכים בתיאוריית הקונספירציה הזו? למה היא צוברת תאוצה מלחיצה דווקא בחודש ספטמבר? ומדוע פייסבוק התמהמה ולא נקטה צעדים, עד שהיה מאוחר מדי? האזינו לפודקאסט המלא.

מעשה בארבעה מיליארד דולרים

זוהי כרוניקה של ניתוק. למרות שאין מדינה שיצאה מהקורונה הכלכלית ללא פגע, ועל אף שהאזרחים ספגו מכה ניצחת, הבורסה נמצאת דווקא בשיאה. מאז שפרצה תקופת הקורונה אנחנו עדים לראלי מטורף של מניות הטכנולוגיה; אפל, למשל, הוסיפה טריליון דולר לשווי שלה תוך 45 יום, וגם אמזון, מיקרוסופט, אלפאבית ופייסבוק רשמו עליות מרשימות. למעשה, הן אחראיות לרוב המכריע של העליות בחודשים האחרונים. חברה נוספת שרשמה עליות שומטות לסת היא זום, שהכפילה את שווייה פעמיים והצליחה לעקוף אפילו את הענקית IBM.

מסאיושי סאן, סופטבנק | צילום: Tomohiro Ohsumi, gettyimages

במשך חודשים ניסו טובי המוחות להבין איך הבום הזה קרה; אחת ההשערות הייתה שהפדרל ריזרב מזרים סכומי עתק שהובילו לזינוק בבורסה, אך היא התבדתה. מסתבר שהכל בגלל הלווייתן: איש שמצויד במזוודות של כסף שאיתן הוא הריץ מניות בנאסד"ק. בעבר לא ידענו מי זה, אבל היום זהותו ברורה: מדובר במסאיושי סאן, אחד מהאנשים העשירים ביותר ביפן. אם אתם לא מכירים אותו, הוא עומד בראש תאגיד האינטרנט והטלקומוניקציה סופט בנק (Softbank), שבבעלותו נמצאות חברות ענק כמו WeWork וענקית השבבים ARM. אותו מסאיושי, שצריך לתת 1.1 מיליארד דולר נוספים ל-WeWork, לא מספיק עשיר כדי להריץ את המניות הללו בכוחו שלו. מה הוא עשה? ערך כמה חישובים מתוחכמים – וקנה אופציות של אפל ואמזון בלא פחות מארבעה מיליארד דולר. האם הוא הצליח? ולמה הבורסה לא צללה לאור החדשות המרעישות הללו? האזינו לפודקאסט המלא.

אל תודו לנו: כך תיפטרו מאוסף ה-DVD שלכם

גם לכם יש בסלון מצבור של סרטי DVD שאתם לא יודעים מה לעשות איתם, או שזרקתם את כולם במעבר הדירה האחרון? מסתבר שיש פתרון נפלא שפשוט לא הגיע לארץ הקודש. דיסני הקימה לפני כמה שנים את השירות Movies Anywhere, שמאפשר לכם להזין את הקוד המזהה הייחודי שעל עותק ה-DVD שלכם – ולקבל את עותק דיגיטלי של הסרט. כן, גם אם הוא של סוני או וורנר; כולם משתפים פעולה עם דיסני. וזה לא נגמר כאן: דיסני השיקה החודש שירות נוסף שנקרא Screen Pass, ומאפשר לכם להשאיל לחברים את הסרט באופן דיגיטלי. מה המודל העסקי מאחורי ההחלטה, ואיך זה בכלל שימושי בעידן שבו כולנו מוצפים בשירותי סטרימינג? האזינו לפודקאסט המלא.

Share your love of movies, not your password. Introducing #ScreenPass - a new way to bring your favorite movies to your favorite people!



Get started today: https://t.co/FozT6gSCJM pic.twitter.com/FGZlrXYMMh — Movies Anywhere (@movies_anywhere) September 1, 2020

מרהיבה עוז: אוסטרליה משתלחת בגוגל ובפייסבוק

גם אתם קיבלתם ביום שישי האחרון הודעה על עדכון תנאי השימוש בפייסבוק? גם אתם לא קראתם אותה? חבל. למרות שמדובר לעתים קרובות בכסת"חים לא רלוונטיים של צוקרברג, הפעם יש כאן עניין חשוב: פייסבוק משנה לחלוטין את אידאולוגיית צנזור התכנים שלה. אם בעבר הם סירבו לשמש כצנזורים ולהחליט איזה תוכן מותר להעלות ואיזה אסור, בקרוב הדברים ייראו אחרת. למה זה קרה? התשובה מפתיעה: אוסטרליה.

We're answering your questions about how a new regulation could impact you. #AFairCode. Thread ↓ (1/5) pic.twitter.com/vLTUWs0CdN — googledownunder (@googledownunder) August 26, 2020

אנחנו נוהגים לחשוב שאוסטרליה היא מדינה רחוקה ובלתי מזיקה, אבל הקנגורו התעורר ממרבצו והחליט לחשוף שיניים. כפי שסיפרנו לכם בפרק הקודם, המחוקק האוסטרלי מקדם כעת רגולציה חדשה, Media Bargaining Code, שמטרתה לגדוע את החמס של גוגל ופייסבוק. במשך שנים הן שדדו תוכן מעיתונאים ומתאגידי מדיה והרוויחו על חשבונן; גוגל, למשל, שולפת תוכן מאתרי חדשות ו"מנגישה" אותו לקוראים בתצוגת AMP נקייה ונהירה, כשבפועל היא גוזרת קופון ולא מעבירה סנט אחד למי שעמל עבור התוכן.

אז למה דווקא אוסטרליה? בחודשים האחרונים קרסו לא פחות משישים מגזינים במדינה בעקבות קשיים תזרימיים, וגופי התקשורת בה פשוט לא מספיק חזקים כדי לעמוד מול גוגל ופייסבוק בלי עזרתה של המדינה. גוגל ופייסבוק, כמובן, לא מתכוונות לעבור על כך בשתיקה – והן כבר נקטו בצעדים שמוכיחים כמה הן ציניות. מה הן עשו? איך מקבל את זה הציבור האוסטרלי? ולמה בישראל כלום לא קורה? האזינו לפרק המלא.

מניין ההכשרה המקצועית שלי? מהאמבטיה

אם חשבתם שכיסינו כל זווית אפשרית של לימודים מרחוק – תתכוננו להיות מופתעים. גוגל טרפה את כל הקלפים ומציעה כעת הכשרות באורך שישה חודשים, שיהיו שוות ערך לתואר באוניברסיטת סטנפורד. המטרה: להציל את אמריקה. גם מפני השלכות הקורונה, אך גם מפני בועת הלוואות הסטודנטים שמאיימת להתפוצץ ולהטביע דור שלם.

עזבו אתכם מתואר של שלוש או ארבע שנים. יש קורס בגוגל | צילום: Sundry Photography, ShutterStock

התוכנית של גוגל די גאונית. בחברה החליטו להתמקד בתחומים הכי רווחיים ועם הביקוש הכי גבוה; כך, תוכלו להירשם לקורס בניהול פרויקטים (משכורת ממוצעת של 93,000 דולר לשנה), לקורס של ניתוח דאטה (66 אלף דולר בשנה), עיצוב ממשק (75,000 דולר). אגב, גוגל מציעה 10 מיליון דולר במלגות, וגם מבטיחה לפתוח משרות בגוגל ובחברות נוספות לבוגרי ההכשרות הללו.

כמה עולה היופי הזה לחודש, מדוע הקורסים הללו מתרכזים במקצועות הטק – ומה קורה בישראל בתחום? האזינו לפודקאסט המלא.

