בשבוע שעבר נערך כנס המפתחים הראשון של חברת OpenAI, עם פיתוחים וחידושים מעניינים למערכת ה- ChatGPT 4 טורבו החדשה, והכרזה אחת של המנכ"ל סם אלטמן, שמשנה את כללי המשחק בעולמות ה-AI: צ'אט GPT שבונה מודלים ייעודיים על פי בקשת המשתמש.

אם עד עכשיו בשביל לבנות מערכת צ'אט GPT היה נדרש ידע והבנה במערכת, אז עכשיו כל מה שצריך לעשות זה לכתוב את המודל שתרצו לעבוד איתו, והמערכת תבנה למשתמש בדיוק את מה שביקש. דוגמה בולטת שהייתה בכנס היא מערכת שנקראת "מתכנת על סטרואידים", שפשוט בונה כל סוג של אתר, שהמשתמש מאפיין לפי צרכיו. אפשר לבקש ממנו שיבנה צ'אט GPT שמתמחה ביצירת לוגואים או שיפתח מדריך להגירה לארה"ב, שממלא לך את כל הטפסים ומה שצריך לעשות מול הרשויות, שירות שכיום עולה באזור ה-10,000 דולר.

השירות החדש לא רק משנה את חוקי המשחק בשוק ה-AI, אלא גם יהפוך סטארטאפים רבים ללא רלוונטיים, במציאות שכל אחד יכול להקים איזה מודל AI שהוא חפץ בו. מהצד השני זה בונה יסודות לעוד פיתוחים חדשים ומעניינים בעתיד.

מנכ"ל OpenAI סם אלטמן | צילום: Kevin Dietch, getty images

לצד ההכרזה על בונה המודלים, ישנם עוד חידושים רבים במערכת 4 ChatGPT שמשדרגים באופן משמעותי את חוויית המשתמש. ביניהם המולטי מודל, שיאפשר לצ'אט GPT לשלב באופן מושלם תמונה וטקסט, וגם ידע לבחור למשתמש את הפלאג-אין המתאים. בנוסף, הוא יכיל 128 אלף טוקנים, ויהיה יותר גמיש בהבנת שפת המשתמש.

GPTs are a new way for anyone to create a tailored version of ChatGPT to be more helpful in their daily life, at specific tasks, at work, or at home — and then share that creation with others. No code required. https://t.co/SPV4TcMiQw pic.twitter.com/PcmorZwtMF — OpenAI (@OpenAI) November 6, 2023

הכרזה נוספת ומשמעותית לא פחות היא הביטוח של OpenAI מפני תביעות, עם הבטחה שלהם שאפשר לעשות שימוש חופשי במערכות שלהם, מבלי להיות חשופים לשום תביעה, חשש גדול של הרבה חברות בשוק. לנושא התביעות כבר היו תקדימים בבתי משפט בארה"ב, שפסקו שאין זכויות יוצרים על יצירה שנוצרה באמצעות מערכות בינה מלאכותית, כי זו יצירה שבנויה מהלחמים רבים ולכן אין עליה זכויות יוצרים. זו אומנם לא הפסיקה הסופית בנושא, אבל אין ספק שזה נותן הרבה מאוד ביטחון לתעשייה לרוץ קדימה.

