הרבה דברים קרו בזמן שעבדתם מהבית. היום נדבר על השוק החדש שצובר תאוצה בזמן הקורונה, על הרעיון המטורלל החדש של בזוס (כן, שוב), על התגובה של פייסבוק לסרט התיעודי של נטפליקס ועל המיזם החדש של סונדאר פיצ'אי.

דאטה זה הנפט החדש

במשך חודשים אנחנו מספרים לכם שג'ף בזוס רוצה לדעת עליכם הכל, ופעם אחר פעם אתם מסרבים להאמין. זה התחיל עם הרמקולית החכמה אלכסה שמאזינה לכל רחש ובחש בבית שלכם, המשיך עם החנות Amazon Go שחוסכת לכם את התשלום בקופה (תוך שהיא מצלמת כל מילימטר בפנים היפות שלכם) ועם הצמיד Halo שמתעד ומנתח את מצב הרוח שלכם, והגיע למצלמה-המרחפת שממפה את הבית שלכם, סליחה – מגנה עליו כשאתם לא נמצאים. עד כה נשמע סביר? אז קבלו את זה: אמזון חשפה בשבוע שעבר שירות חדש, Amazon One, שיסייע לחנויות לזהות את כל הלקוחות שלה באופן חד-חד-ערכי. רגע, מה?

Pay by Palm | צילום: Amazon

בעברית צחה, מדובר בקורא ביומטרי של כף היד שיאפשר לאמזון ליצור מאגר ביומטרי הלכה-למעשה של לקוחותיה; תחילה הוא יוטמע בחנות Amazon Go, אך בעתיד הוא יתרחב לכל חנות בעולם שתרכוש את השירות. מה הקשר בין המהלך הזה לבין החשיפה של הוול סטריט ג'ורנל, לפיה שיעור הפציעות בקרב עובדי אמזון הוא כפול מהשיעור הממוצע בתעשייה? האזינו לפודקאסט המלא.

בודדים בסגר? עזבו את טינדר, תורידו רפליקה

מחקר חדש שנערך באוניברסיטת שיקגו מצא שהאמריקאים הם הכי לא מרוצים שהיו בחמישים השנים האחרונות; עד שנת 2018 לא חלו תזוזות דרמטיות, ובשנת 2020 קרה משהו. אתם כבר יודעים מה גרם לירידה: נגיף הקורונה שהורס לכולנו את החיים. מחקר נוסף של אותה האוניברסיטה מצא שצעירים בקבוצת הגיל 18 עד 34 הם קבוצת הסיכון הכי גבוהה לבידוד בעקבות הקורונה, ומחקר נוסף ועדכני מאוד של התאחדות הרופאים האמריקאים הראה עלייה תלולה בשימוש באופיואידים (משככי כאבים ממכרים, שעוד לפני הקורונה היו אחת הרעות החולות של אמריקה). גם בישראל, אגב, חלה עליה של 28% בצריכת תרופות נוטלות חרדה.

אם עדיין לא קלטתם את הפוטנציאל העסקי שטמון במצב הרוח הגרוע שלנו, נסביר אותו לאט כדי שתבינו מהר: האנושות זקוקה לטיפול נפשי, וטיפול כזה עולה כסף. ברגע שכולנו ספונים בבתים, טיפול כזה יכול להתרחש רק דרך האינטרנט. למסקנה הזו הגיעו לא מכבר במיזם TalkSpace, שהוקם על ידי הצמד אורן ורוני פרנק. עוד לפני הקורונה הם החלו להציע שירות שמיועד לאלה שרוצים עזרה זמינה מסביב לשעון, ולא רק בשעה מוגדרת אחת לשבוע; עבור 79.9 דולר בשבוע, תקבלו אפשרות להתכתב עם פסיכולוג עד 5 פעמים ביום, ולראות אותו אחת לחודש לסשן של חצי שעה. גם BetterHelp, חברה שהוקמה גם היא על ידי ישראלים, מציעה שירות דומה של פסיכותרפיה אינטרנטית. הביזנס הענק הזה של טיפולים ברשת מגלגל כבר יותר מ-100 מיליון דולר בשנה; TalkSpace מתכוננים כעת להנפקה של מיליארד דולר, וגייסו למאבק את המוזיקאית דמי לובאטו, שעוברת משברי בריאות נפש פומביים כבר עשור.

אפליקציה ישנה-חדשה נוספת שפורחת בזמן הקורונה היא Replika. זוכרים את הסרט Her? אז ממש ככה, רק באפליקציה; בינה מלאכותית שמתחזקת איתכם קשר אינטימי חברי או זוגי. מירב וייס התנסתה בה במסגרת עבודתה כתחקירנית next, וחזרה מבולבלת ומבולבלת. דווקא עכשיו, בזמן הקורונה, המוני אנשים מתמכרים לרפליקה; לפי סקר שנערך בטוויטר בקרב משתמשי האפליקציה, 25% היו רוצים שהיא תשמש בתור בן או בת הזוג הרומנטיים שלהם.

Talkspace's mission is admirable: to connect people to therapists and destigmatize therapy. But former employees say the company has serious issues regarding the privacy of the users sharing intimate details of their lives on the app.https://t.co/cOuyNc0vAD — The New York Times (@nytimes) August 7, 2020

אך כצפוי, לא כל הנוצץ זהב. לפני מספר חודשים התפרסם תחקיר לא מחמיא (בלשון המעטה) על התרבות הניהולית בטוקספייס, שחשף גם מנגנון מעוות של זיוף דירוגים. מה בדיוק קרה באפליקציה הזו, ומה הקשר בין אילון מאסק (כן, הוא תמיד קשור) לאלגוריתם שמפעיל את רפליקה? האזינו לפודקאסט המלא.

פייסבוק נגד אפל: הנקמה מוגשת כשהיא חמה. רותחת

העדכון האחרון למכשירי אייפון אמנם הביא בשורה בכל הקשור לממשק המשתמש, אך מתחת למכסה המנוע מדובר בעדכון שמתרכז דווקא בפרטיות המשתמשים; ואנחנו לא מתכוונים לנורות החיווי שנדלקות בכל פעם שאפליקציה ניגשת למצלמה או למיקרופון שלכם. אפל החליטה לשים סוף לפלטפורמות הפרסום ששואבות כל שביב מידע כדי למכור אתכם למפרסמים.

פייסבוק, אחת החברות הגדולות בתחום הפרסום ברשת, נפגעה קשות מהמהלך של אפל; היא לא תוכל עוד להציג לכם פרסומות שמתאימות לסודותיכם הכמוסים ביותר. והיא לא הייתה היחידה; כל החברות בתחום הפרסום יוכלו לאסוף מידע מצומצם בהרבה. בעקבות הלחץ הרב שהופעל עליה, אפל החליטה בינתיים לדחות את השינוי הזה לתחילת שנת 2021. בינתיים, פייסבוק הספיקה להגיש נקמה רותחת.

Today we're sharing an update to @instagram DMs that will bring the best of @Messenger to the app. You'll soon be able to communicate across apps with features like watch together, selfie stickers, vanish mode, emoji reactions and more. https://t.co/QOBnvuL8sP pic.twitter.com/i6QGGJyK1p — Facebook (@Facebook) September 30, 2020

צוקרברג לא פראייר; הוא הרי יודע שהצעד של אפל הולך לחתוך לו מיליארדרים מהתזרים, ולכן הוא הודיע שיאחד את כל שירותי ההודעות של פייסבוק לפלטפורמה אחת. סינרגיה אוטופית בין פייסבוק מסנג'ר, וואטסאפ ואינסטגרם, שתלך ראש בראש נגד שירות ההודעות הכי פופולרי בארצות הברית, iMessage של אפל. מה פייסבוק הציעה לאפל, לפני שנאלצה לשחק מלוכלך? למה האיחוד המלא בין שירותי ההודעות ייצור מפלצת תלת-ראשית? כמה מהאמריקאים בכלל מבינים שכל השירותים קשורים אחד לשני? ואיך כל זה קשור לשימוע הבא של צוקרברג בקונגרס האמריקאי? האזינו לפודקאסט המלא.

על ראש הגנב בוער הכובע, או: התגובה של פייסבוק לסרט של נטפליקס

אם לא צפיתם אתמול בשידור החוזר של הסרט "הקרב על המוח", אתם בוודאי לא תבינו למה פייסבוק נלחצה ממנו בקטע אחר. בעקבות הסרט הזה, שהוביל גם לסרט "מסך עשן" של נטפליקס, פייסבוק שיגרה לתקשורת תשובה מפורטת בת שבעה סעיפים על למה הסרט הזה סנסציוני ושגוי לחלוטין. להלן תקציר: פייסבוק בונה את המוצרים שלה כדי שיהיו בעלי ערך, ולא כדי שהמשתמשים יתמכרו; האלגוריתם של פייסבוק לא משוגע ומטרתו לשמור על הפלטפורמה חיה, בועטת ורלוונטית; פייסבוק נלחמת בפייק ניוז ובתוכן פוגעני; והיא משקיעה מאמצים רבים כדי להשתפר בגזרת המעקב אחר המשתמשים ובגזרת הקיטוב החברתי שהיא מובילה אליו.

בכירי פייסבוק חוזרים על אותם הטיעונים שוב ושוב, ועל פניו, קשה לקבוע אם הם באמת מאמינים בהם או שהם סתם מנסים למרוח אותנו. האמת שיש מחקר פנימי אחד שהגיע לידיו של צוקרברג בנושא, והתשובה שלו נותנת מענה חד-משמעי ומספק לשאלה הזו. האזינו לפודקאסט המלא.

הנדבן מקליפורניה: סונדאר פיצ'אי נותן מכיסו ליצרני התוכן

בפוסט מהמם שהעלה לבלוג שלו, סונדר פיצ'אי הכריז שייתן מיליארד דולר ליצרני חדשות בשלוש השנים הקרובות – אם ישתפו איתו פעולה במיזם החדשות של גוגל. לא מדובר בהכנסה עקיפה, אלא במזומן הישר מתוך כיסה של ענקית החיפוש. בעצם, מדובר בתגובה לסערה שפרצה באוסטרליה (ועליה סיפרנו גם בפרקים הקודמים), כשהרגולטור חייב את פייסבוק ואת גוגל להפסיק להרוויח כסף על גבם של יצרני התוכן, אך גם כהכנה לבאות: בימים הקרובים, ממשל טראמפ צפוי להגיש תביעה נגד גוגל לוועדה הממונה על התחרות. למה מדובר בכסף קטן עבור התקשורת העולמית? האזינו לפודקאסט המלא.

מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי | צילום: גוגל

