הרבה דברים קרו בזמן שעבדתם מהבית. הפעם נדבר על הצעדים החריפים של רשתות הטלוויזיה והרשתות החברתיות נגד הצהרותיו השקריות של טראמפ, על הנפילה הגדולה של היזם הסיני ג'ק מא, על שירות התשלומים של אפל שמתקרב לישראל - ועל אפליקציית אינסטא-קארט שמשגעת את אמריקה.

האם הנשיא ביידן יציל את צוקרברג ודורסי?

"הבחירות זויפו". במשך חודשים ארוכים הכין טראמפ את הקרקע להתבטאויותיו בימים אלה; לא צריך לשמוע אותו מדבר כדי לדעת מה הוא הולך לומר (או לצייץ). כן, למרות שאנחנו אוהבים להיות מופתעים בכל פעם מחדש, ניתן היה לצפות מראש שטראמפ לא יקבל את תוצאות הבחירות. רשתות הטלוויזיה האמריקניות לא התביישו לקטוע את נאומיו של הנשיא ולהצהיר קבל עם ועדה שהוא משקר – והרשתות החברתיות הגדולות התכוננו גם הן והקימו מערך מתוזמר של בודקי עובדות ומסנני תוכן.

בעצם, לא מדובר בכל הרשתות החברתיות הגדולות: גוגל ויוטיוב לא ממהרות להשתלט על ערימות המידע השקרי שמצטברות בשטחן, ועדיין ניתן למצוא סרטונים שמסבירים שטראמפ ניצח. לא מדובר אגב בסרטונים זניחים עם 30 צפיות, אלא בתופעה מדאיגה שמגיעה למיליוני גולשים. באופן מפתיע, פייסבוק – הרשת החברתית שהייתה הכר הפורה המשמעותי ביותר להפצת תיאוריית הקונספירציה המסוכנת QANON – דווקא מציגה דבקות במטרה. אך הזוכה הגדולה היא טוויטר, שהסתירה ללא חת את ציוציו השקריים של הנשיא.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

בימים שבהן עוד ועוד חקירות פדרליות נפתחות נגד הרשתות החברתיות, לא ברור האם צעדיהן של פייסבוק וטוויטר הן בבחינת "מעט מדי, מאוחר מדי". האם הנשיא הבא, ג'ו ביידן, יתמוך בקו הלוחמני נגד התנהגותן האנטי-תחרותית ונגד אוזלת ידן במיגור תיאוריות הקונספירציה? והאם צוקרברג ודורסי יכולים לנשום לרווחה שטראמפ עוזב את הבית הלבן? האזינו לפודקאסט המלא.

החלום ושברו: כך נפל ג'ק מא

בשבוע שעבר סיפרנו לכם בחגיגיות על ההנפקה הממשמשת ובאה של ג'ק מא, היזם הסיני שעומד מאחורי עליבאבא ועליאקספרס. לא נעים לנו לומר לכם את זה, אבל קבלו ביטול. אחרי שורת התבטאויות לא מוצלחת מצד מא, בייג'ינג סגרה את הבסטה.

ג'ק מא. פתח את הפה על הסינים | צילום: Frederic Legrand COMEO / Shutterstock

אם שכחתם, נזכיר לכם: מא ביקש להנפיק את קבוצת השירותים הפיננסיים שלו, ANT Group, בהנפקה דואלית בהונג קונג ובשנגחאי. זו הייתה אמורה להיות ההנפקה הגדולה בהיסטוריה, בשווי של 313 מיליארד דולר ועם ביקושים של 3 טריליון דולר, אך עכשיו לא ברור מה יעלה בגורלה. אגב, בייג'ינג לא רק ביטלה את ההנפקה – אלא הטילה יום לאחר מכן שורת מגבלות רגולטוריות שמטרתן לחנוק את עסקיו של מא. "אילפנו את ג'ק מא", כך אמרו בכירים בבייג'ינג לפי עיתון הגרדיאן הבריטי.

אז מה לעזאזל ג'ק מא אמר, למה ההנפקה הזו כל כך חשובה, מהם תחומי הפעילות של הקבוצה שלו, איך הוא הגיע למצב שהוא הפסיד 30 מיליארד דולר ביום – ולמה הצעד הסיני היה שגיאה אסטרטגית מן המעלה הראשונה? האזינו לפודקאסט המלא.

הודו, אחרייך: שירות התשלומים של אפל מתקרב לישראל

בשבוע שעבר פורסם כי שירות התשלומים של אפל, Apple Pay, מתקרב לישראל בצעדי ענק: ישראכרט הודיעה לבורסה שחתמה על הסכם עם קופרטינו. כל השחקניות החשובות האחרות בשוק האשראי כבר עשו זאת קודם לכן, והמסקנה ברורה: כבר בסוף השנה (או בתחילת השנה הבאה, לכל המאוחר) ניתן יהיה לשלם עם הסמארטפון או עם השעון החכם. נכון, זה קיים בעולם כבר 5 שנים לפחות, אך ישראל מדביקה את הפער רק עכשיו.

אפל פיי בפעולה. בקרוב בישראל? | צילום: Sol.Daria / Shutterstock.com

חובבי האנדרואיד שביניכם יקפצו ויאמרו שניתן לעשות זאת כבר שנים במכשירים מבוססי גוגל; אנדרואיד היא מערכת פתוחה, וכל אחד (בערך) יכול לבנות אפליקציה שתממשק עם הקופה בחנות ותחייב את כרטיס האשראי שלכם. מקס היו הראשונים לעשות זאת בארץ, והם כבר לא היחידים. באפל, לעומת זאת, המצב קצת שונה: הם לא מוכנים ששום גורם שלישי ייגש לפרטי האשראי שלכם. גן סגור? תלוי את מי שואלים.

למה פריצת הדרך במגעים עם אפל הגיעו רק עכשיו, ומה עם כרטיס האשראי שלה? איך זה קשור לשינוי דרמטי שמתרחש בחנויות? האם בעולם באמת משתמשים בתשלומים דרך הסמארטפון? ואיך זה הגיוני שמדינה כמו הודו היא המתקדמת ביותר בתחום? האזינו לפודקאסט המלא.

לאמריקאים יש "אינסטה" חדש, והוא גאוני

גם אתם חולמים על אדם שיערוך עבורכם את כל הקניות? כזה שיביא כמה תיונים מניצת הדובדבן וזוג תחתונים חדש מדלתא, אבל גם יבחר לכם את הירקות המובחרים ביותר של הירקן? מסתבר שלא צריך לחלום יותר: מפתחים אמריקאים (איך לא) המציאו אפליקציה גאונית בשם אינסטה-קארט (Instacart). פותחים את האפליקציה, בוחרים את החנות, ומפקידים את כספכם בידי איש בשר ודם שיבחר את המוצרים הכי טובים – ויעבוד עבורכם. נשמע מבטיח? האפליקציה גם מקיימת – ועברה את טארגט בכמות המכירות. יש, כמובן, כמה סוגים של מנויים, ואפשר גם להזמין משלוחים ללא התחייבות (ולשלם עמלה).

מדובר בעוד עסק שהרוויח ושגשג בזמן שכולנו הסתגרנו בבית. רק בתקופת הקורונה גייסו באינסטה-קארט לא פחות מ-300 אלף עובדים – יותר מאמזון, וגייסו 200 מיליון דולר. כמה שווה החברה הזו היום, מה החיסרון הכי גדול שלה – ואיך הנשיא הבא, ביידן, יכול להשפיע? האזינו לפודקאסט המלא.

