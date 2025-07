רמקולים ניידים היום הם אחד המוצרים הנגישים ביותר, קשה למצוא בית בלי אחד כזה לפחות. אז הקיץ מגיע ואיתו ילדים בחופש שבאים לחוף הים ומתעקשים להשמיע את המוזיקה שלהם לכל מי שסביב - אז לפחות עדיף שזה יהיה מרמקול עם סאונד טוב, לא?

חברת JBL כבר נחשבת לאחת השולטות בשוק הישראלי לרמקולים - וכעת היא הוציאה, ממש לכבוד הקיץ, את הפליפ (Flip) 7 שלה - שמאיים להפוך לברירת המחדל של הרמקולים הניידים בארץ.

אם כבר היה לכם רמקול של JBL, אתם כבר יודעים שזאת חברה שקשה לטעות איתה, נדמה לנו שגם בדגם החדש - הסיכוי שתהיו לא מרוצים מהמוצר הוא קטן.

נתחיל מהעיצוב. מי שמכיר את הדגמים הקודמים יזהה את הצורה הגלילית, המידות הנוחות לאחיזה (70x183x72 מ"מ), והמבנה המשלב גומי ובד, שהופכים אותו קל לנשיאה. ביחס למתחרים, הפליפ 7 נראה ומרגיש עמיד במיוחד - במיוחד אם בוחרים בעיצוב ה"קומנדו" הצבאי שלו, אבל אנחנו הלכנו על הכחול האלגנטי.

רמקול JBL פליפ 7 | צילום: יונתן אפולט

העמידות שלו מרשימה במיוחד ומשאירה אבק למתחרים (ראיתם מה עשינו כאן?). יש לו דירוג IP68, מה שאומר שהוא חסין כמעט לחלוטין בפני אבק ומים, אלא אם ממש תתאמצו להוכיח אחרת. חוף הים, הבריכה או פסטיבל הטומורולנד הפופולרי בקרב רוכשיו - שום דבר לא אמור להרוס אותו. בנוסף, יש רצועת נשיאה מבד מתפרקת ושאקל שמגיעים באריזה.

איכות הבנייה נהדרת, החומרים נבחרו בקפידה, ורמת הגימור מושלמת. אמנם טעם הוא דבר סובייקטיבי, אבל ממש קשה למצוא משהו רע לכתוב על צורת הבנייה שלו, היינו שמחים אם הוא היה עומד על משטח ישר בכל זווית שהיא, ולא רק באחת ספציפית, כן זה ממש קטנוני מצידנו.

Grab somebody sexy, tell ‘em hey



(Who’s getting their hands on the new JBL Flip 7? ) pic.twitter.com/Xw5nbBf5TG — JBL (@JBLaudio) March 21, 2025

גם מבחינת הסאונד ממש קשה למצוא משהו רע לכתוב עליו, אמנם JBL תמיד הייתה בין החברות עם הסאונד הטוב ביותר, אבל הפליפ 7 בהחלט עומד בראש הפירמידה שלה. בכל היבט של ביצועי הסאונד, הפליפ 7 נותן תמורה כמעט מפתיעה למחירו. בשימוש אלחוטי, ה-JBL מעניק חוויית האזנה מעולה. הוא יורד עמוק בבסים ומעצב את הצלילים בדיוק רב, כך שהקצב מקבל ביטוי מלא. גם הגיוון בבס מרשים, בזכות רמת פירוט גבוהה, שממשיכה גם לתדרים הגבוהים יותר.

תחום המיד מאוזן, מלא אופי ועמוס בפרטים. הקול ממוקם היטב במרחב פתוח ומוגדר, כמעט בניגוד לחוקי הפיזיקה עבור רמקול קטן עם שני דרייברים שפונים ישר קדימה. הצלילים הגבוהים בהירים אך לא צורמים, ומפורטים לא פחות מהתדרים שמתחתיהם. הטונליות הכללית טבעית ועקבית לאורכה. השיר Anxiety של Doechii מדגים טוב את יכולתו להתמודד עם דקויות דינמיות של גוונים והרמוניה. הפליפ 7 הופך כל שיר ל"חי" יותר.

לא משנה באיזו שיטה תבחרו להאזין, הסאונד מועבר לאוזניכם על ידי דרייבר אובלי ("racetrack") בגודל 45x80 מ"מ שמטפל במיד ובבס, וטוויטר של 16 מ"מ שאחראי לתדרים הגבוהים. הדרייבר הגדול בעוצמה של 25 וואט, והטוויטר בעוצמה של 10 וואט - ולמען האמת, 35 וואט בסך הכול למוצר בגודל הזה זה די והותר. JBL טוענת שזה מספיק לטווח תדרים של 60Hz–20kHz.

למעשה, אין כאן חיסרון משמעותי. אפשר אומנם לשבש את האיזון ש-JBL מציעים על ידי שינויים ב-EQ שבאפליקציה, אבל למה לעשות את זה? הוא נשמע פשוט נכון כבר מהקופסה, אם בכל זאת תתעקשו להתאים אותו לאוזן שלכם - זה כאמור אפשרי.

רמקול JBL פליפ 7 | צילום: יונתן אפולט

מבחינת שימוש, הוא די אינטואיטיבי, אפשר לשלוט בו באמצעות הכפתורים הגדולים מגומי על המכשיר עצמו - Play/Pause, ווליום, התחברות Bluetooth, התחברות Auracast (אפשרות לחיבור עוד מכשיר בעזרת Bluetooth שקיים רק במספר מכשירים) והפעלה/כיבוי.

בנוסף, יש את אפליקציית JBL Portable החינמית ל-iOS ולאנדרואיד - היא עובדת טוב, הגיונית ושימושית בדיוק כפי שמצפים מ-JBL. היא מציגה חיי סוללה, מאפשרת חיבור מכשיר נוסף ליצירת סאונד בסטריאו, שליטה בחיסכון בסוללה, EQ של שבעה תחומים עם פריסטים מוכנים, בדיקת עדכוני קושחה וחיבור רמקולים נוספים לניגון משותף ש-JBL מבטיחה שיהפוך את הסלון שלכם ל"מסיבה מיידית", אבל אנחנו מזמינים אתכם לרחם על השכנים.

הפליפ 7 משתמש ב-Bluetooth 5.4 העדכני ביותר - הוא תואם לקודקים SBC ו-AAC, שהם לא בדיוק "הטופ של הטופ", אבל בהקשר של המוצר הם מספקים בהחלט. לראשונה, סדרת Flip מציעה אפשרות לחיבור קווי למקור שמע. שקע ה-USB-C משמש כמובן לטעינת הסוללה, אבל הוא גם מאפשר העברת נתונים, וכאשר מחברים אותו למקור מתאים, הרמקול מסוגל לנגן אודיו ברזולוציה גבוהה אמיתית (24bit/96kHz). פשוט לחצו על כפתור ה-"play" הגדול בעת חיבור כבל ה-USB-C ואתם מוכנים.

עוד חידוש ב-Flip 7 הוא התמיכה ב-Auracast, תקן חדש מבית Bluetooth המאפשר שידור אודיו ממקור אחד למספר מכשירים בו זמנית. ניתן לחבר מספר בלתי מוגבל של מוצרים תואמי Auracast לניגון אחיד בו-זמנית - אם כי נציין שאנחנו לא הצלחנו לעשות את זה, מכיוון שלא לכל מכשיר יש את התקן. זאת, בנוסף לאפשרות ליצור זוג סטריאו עם Flip 7 נוסף (אבל לא עם דגמים קודמים).

במקביל, טכנולוגיית ה-AI Sound Boost של JBL מנתחת בזמן אמת את המוזיקה המנוגנת במטרה לצמצם עיוותים ולאפשר (לפי החברה) צליל גדול ועוצמתי יותר. מנגד, יש את מצב PlaytimeBoost - שמפחית את הפעילות בתדרים הנמוכים כדי להאריך את חיי הסוללה. ואם כבר סוללה, חיי סוללה שלו כ-14 שעות הם בהחלט מרשימים ואמורים להספיק לכם. עם ה-PlaytimeBoost תוכלו להגיע אפילו ל-16 שעות, אם מוכנים להתפשר קצת על עוצמת הבס. הטעינה שלו קצת איטית ותצטרכו שעתיים וחצי כדי להגיע ל-100 אחוזים.

שורה תחתונה

הפליפ 7 של JBL הוא אחת הרכישות הכי קלות שיכולות להיות. הוא מציע תמורה מעולה מכל בחינה: בנוי היטב ועמיד, נראה ומרגיש מצוין, נשמע טוב יותר מכל חלופה במחיר דומה, מציע אפשרויות סאונד שונות ויעבוד שעות נוספות עד שתגמר הסוללה - מה אתם עוד צריכים מרמקול נייד? השאלה האמיתית היא אם אתם צריכים רמקול חדש? יש סיכוי טוב שיש לכם כבר כזה בבית (אולי אפילו של JBL) שעושה את העבודה - אבל אם אתם, כאמור, מחפשים חדש, זאת אולי האופציה הטובה ביותר בשוק.

הרמקול נמכר ברשת באג במחיר של 499 ש"ח ובחנויות נבחרות שונות. הוא מגיע בשלל צבעים, כולל מהדורה מיוחדת לטומורלנד עם לוגו הפסטיבל.