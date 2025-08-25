זלטה ויונג פארק הם אולי הדבר הכי מרענן בפיד הישראלי של טיקטוק, אולי זה בגלל שיונג הוא קוריאני ונראה שונה בנוף, אולי בגלל התכנים המשעשעים שלהם, ואולי בגלל שהם פשוט משדרים חיוביות בכל סרטון.

הזוג מחזיק בעמודים בשלל הפלטפורמות, אבל דווקא זה שבטיקטוק הפך לפופולרי במיוחד - 32 אלף עוקבים עם כמעט חצי מיליון לייקים ומספר רב של סרטונים שנחשפו למאות אלפי משתמשים, וחלקם מתקרבים למיליון צפיות.

הנוסחה די דומה באותם סרטונים, יונג פארק שעלה מקוריאה לישראל טועם דברים ישראלים ונותן את דעתו עליהם בעברית עם מבטא אסייתי - לא ממש המצאת הגלגל, אבל כנראה שהזווית הקוריאנית תפסה את הקהל הישראלי.

למשל החודש, יונג טעם חטיפי סבתא ישראלים, בורקסים, שווארמה, חלבה ועוד. בניגוד לישראלים, אצל יונג אין ממש ביקורת רעה - כשהוא לא אוהב משהו, הוא פשוט אומר "ככה ככה". לא מעט פעמים יונג נאלץ להוסיף משהו להרטיב את האוכל, אבל ניכר שבמקום טחינה הוא מעדיף לשים סרירצ'ה, וכך הפך את הרוטב האסייתי לסימן היכר שלו.

הזוגיות של יונג וזלטה היא גם חלק משמעותי בעמוד הטיקטוק שלהם, השניים דאגו לתעד את הרגעים המרגשים כאשר יונג נאלץ לטוס חזרה לקוריאה, כאשר עלה לישראל לאחר חצי שנה של מערכת יחסים מרוחקת וגם את החתונה שלהם.

בשיחה עם mako מספרת זלטה בת ה-32 קצת על החיים של השניים: "אני ויונג הכרנו לפני שלוש שנים באינסטגרם. הוא עבר סופית לארץ בינואר האחרון וכבר קיבל השבוע תעודת זהות".

מה גרם לכם להתחיל עם הסרטונים?

"התחלנו עם הסרטונים סתם ככה כי אהבנו לצלם, ואז יום אחד יונג צילם את עצמו אוכל מאכלים ישראליים ופתאום זה התפוצץ".

למעשה, קל לראות שהסרטונים האישיים של זלטה ויונג "עובדים" פחות מאותן ביקורות אוכל של יונג לבד.

ההצלחה של יונג באה לידי ביטוי אצל המקורבים לזוג, אבל גם אצל זרים: "אנשים מפרגנים מאוד וגם הסביבה, כל המשפחה והחברים, ואפילו אנשים שאנחנו לא מכירים, פשוט מתים על יונג. מזהים אותו כבר ברחוב, ובסופרים מבקשים להצטלם איתו".

ההצלחה שלהם הביאה איתה גם חקיינים שמתחפשים ליונג ומנסים להעתיק את המבטא שלו, אבל לפי זלטה, השניים נהנים מאוד מאותם חיקויים.

לבסוף יונג בא לחיות בארץ וזלטה מסבירה למה: "החלטנו על ישראל, כי יונג מאוד אוהב את המדינה ואת המשפחה והחברים שלי כאן, שגורמים לו להרגיש כמו בבית, וכמובן שגם אני כאן".

אבל לא כולם מקבלים כמו שצריך את הזוגיות בין זלטה ליונג: "כן, נתקלנו בתגובות רעות, תגובות גזעניות למיניהן על זה שהוא לא יהודי והתבוללות ו'אוי ואבוי'. אבל אנשים לא מבינים שמה שחשוב ומה שקובע זה לא הדת, אלא הבן אדם עצמו, ואני זכיתי", אומרת זלטה.

ומה לגבי העתיד?