גם אתם נתקלתם בתמונות של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ נעצר על ידי המשטרה? הן מזויפות. או, לפחות בינתיים. התמונות שמתיימרות להראות שטראמפ נעצר הפכו לוויראליות ברשתות חברתיות שונות כמו טוויטר. אבל טראמפ לא נלקח למעצר - לפחות עדיין לא.

תמונה אחת, ששותפה על ידי משתמש טוויטר בשם The Infinite Dude, נראית מציאותית מספיק אם אתם לא מסתכלים מספיק קרוב. בתמונה נראה טראמפ המזויף, לובש את העניבה האדומה והחליפה הכחולה המאפיינות אותו, מובל על ידי שלושה שוטרים לניידת.

Trump Arrested in FBI Mar A Lago raid this evening. pic.twitter.com/D3sFHuRii7 — The Infinite Dude (@TheInfiniteDude) March 18, 2023

בעוד ל-Infinite Dude יש רק כ-800 עוקבים בטוויטר, התמונה נצפתה יותר מ-800,000 פעמים. המשתמש שהעלה אותה לא ציין שהתמונה מזויפת, אם כי תקריב על האצבעות חושפת את הבלגן שיצרה הבינה המלאכותית.

מנועי תמונות של בינה מלאכותית כמו Midjourney ו-Stable Diffusion נאבקים ביצירת אצבעות, ולעיתים קרובות נותנים לדמויות יותר מידי אצבעות, כפי שניתן לראות בצילום המסך. נראה שגם שיניים הן דבר שמקשה על הבינה המלאכותית. אבל מחוללי תמונות המשתמשים בבינה מלאכותית קיימים רק כמה חודשים ונראה שהם משתפרים מיום ליום.

תמונה אחרת ששותפה והפכה לוויראלית אפילו יותר עם מעל 2.3 מיליון צפיות, נוצרה ע"י העיתונאי @EliotHiggins שלפחות היה מספיק הגון כדי לכתוב בציוץ שהוא מעביר את הזמן עד שטראמפ ייעצר בלהכין ציורים של טראמפ נעצר.

באותו שרשור הוסיף ציורים נוספים בהם טראמפ נאבק עם שוטרים במה שנראה כמו רחוב ניו יורקרי טיפוסי. לקינוח הוא אפילו עשה גרסה אחת עם בנו של דונלד טראמפ ואחת עם מלניה טראמפ צורחת על שוטרים. היגניס הוסיף לאחר מכן סדרה שלמה של ציורים של הנשיא לשעבר בכלא כשהוא לבוש בבגדים כתומים טיפוסיים לכלא אמריקאי.

המראות של כאוס בניו יורק סביב הנשיא לשעבר הן לא ממש מופרכות, ביום שני מספר תומכים הגיעו למפגן תמיכה ולפי דיווחים מצפים לעוד הפגנות דומות בימים הקרובים.

תמונה מזויפת נוספת, ששותפה על ידי משתמש טוויטר בשם O'Keefe Reborn, כוללת צילום של טראמפ, אם כי שוב ברור שהיא נוצרה על ידי AI. המספרים מאחורי טראמפ לא נראים כייצוג קוהרנטי של שום דבר, אבל גולשים "רגילים" ברשתות החברתיות לא בטוח יבינו שמדובר בציור לא אמיתי.

Why are MILLIONS protesting in Manhattan?

Why is all of Manhattan shut down?

Why was the Attorney General run out of town?



Is it because they arrested Donald Trump to prevent him from running and winning in 2024? pic.twitter.com/lopEk706fv — O'Keefe Reborn (@okeefe_reborn) March 18, 2023

טראמפ טען בשבוע שעבר שיוגש נגדו כתב אישום והיו מספר דיווחים שהשירות החשאי מתכונן לאפשרות של הגשת כתב אישום בתחילת השבוע, דבר שיהיה חריג מכיוון שאף נשיא אמריקאי לא נעצר בעבר. למרות שהתמונות לא אמיתיות, קל להבין כיצד הן יכולות להיתפס ככאלה, ובעתיד ייתכן שיהפכו למציאות.