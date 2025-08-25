עוד כשבועיים יעלה טים קוק על הבמה המסורתית בקופרטינו ויכריז על סדרת האייפון 17. אי אפשר לדעת באופן רשמי מה יהיה שם, אבל אם נעשה סדר בכל השמועות אנחנו כנראה ניחשף לראשונה למכשיר הדק של אפל, ולשאר האייפונים החדשים.

אבל לפני שנעשה סדר בשמועות על האירוע הקרוב, צריך לדבר על הדיווח האחרון של מארק גורמן, העיתונאי הכי מוכר בנושא אפל, שפרס את התוכנית של אפל לשנים הקרובות. לפי הניוזלטר שלו Power On, ייתכן שלאפל צפויה תקופה נדירה של חידושי עיצובים באייפון בשלוש השנים הקרובות. למרות שכל דור יכלול בעיקר דגמים דומים למה שראינו בעבר, בכל שנה יהיה לפחות דגם אחד שיציג שינוי משמעותי מהקו הרגיל.

הראשון הוא האייפון 17 אייר. זה יהיה הדגם שיביא לראשונה את עיצוב פס המצלמות החדש, ויתמקד בעוביו הדק במיוחד ובמשקלו הקל. לפי הדיווחים, מכשיר זה יהיה בעובי של 5.5 מ"מ - דק בכ-0.08 אינץ' מהאייפונים הנוכחיים. המסך שלו צפוי להיות בגודל 6.6 אינץ'. אבל, הדקות הזו תבוא על חשבון חיי הסוללה, וסביר שיכלול את המודם החדש של אפל מדגם C1. למרות זאת, הוא יישאר חלק מקטגוריית האייפונים הסטנדרטיים – כלומר, הוא צפוי לכלול את המעבד A19 ויציאת USB-C איטית יותר. האייפון אייר אמור להחליף את דגם הפלוס הלא כל כך פופולרי. לפי הדיווחים, מחירו של המכשיר צפוי להיות 950 דולר, והוא יהיה זמין בצבעים שחור, כסף וזהב בהיר.

בספטמבר 2026 צפוי להגיע הדגם המתקפל שזוכה לשמועות כבר שנים: האייפון פולד. הדגם המתקפל עשוי סוף סוף לצאת לאור בעיצוב שיזכיר את הגלקסי פולד של סמסונג - עם מסך חיצוני ומסך פנימי גדול. למרות שיראה כמו אייפד מיני מתקפל, הוא ישמור על מאפיינים עיצוביים של האייפון. בשל הצורך בזיהוי ביומטרי בכל מצב, פתוח או סגור, סביר להניח שטכנולוגיית Touch ID תחזור לדגם הזה.

ולבסוף, ב-2027 צפוי להגיע האייפון 20, שככל הנראה יהיה גרסת יום-הולדת חגיגית, בדומה ל-אייפון X. יש גם סימנים לכך שאפל תדלג לחלוטין על השם אייפון 19, אף שעדיין לא ברור אם הדגם ייקרא אייפון 20 או אייפון XX.

פרסומת

נכון לעכשיו, לא ידוע הרבה על הדגם החגיגי - פרט לשמועה על קצוות מעוגלים שיתמזגו עם חומר חדש בשם Liquid Glass שהוצג ב-iOS 26. עם זאת, זה צפוי להיות שינוי עיצובי משמעותי לעומת השנים האחרונות, שהתבססו על עיצוב בעל קווים שטוחים מאז האייפון 12.

אז מה מצפה לנו באייפון 17?

האייפון 17 צפוי לעבור מתיחת פנים משמעותית במטרה להתיישר יותר עם דגמי הפרו. יכול להיות שהוא יקבל מסך מעט גדול יותר בגודל 6.3 אינץ' - עלייה של 0.2 אינץ' לעומת האייפון 16 וגם לשדרג את התצוגה לקצב רענון של 120 הרץ סוף סוף, שדרוג מהותי לעומת ה-60 הרץ. בנוסף, קיימות שמועות כי מצלמת הסלפי תעלה לרזולוציה של 24 מגה-פיקסל. למי שזה חשוב, נקבל גם צבעים חדשים כנראה: סגול וירוק.

לפי הדיווחים, השדרוגים בדגם הפרו יורגשו בעיקר בגב המכשיר. הדמיות מציגות מערך מצלמות אחוריות מסודר בתוך פס מלבני רחב מקצה לקצה. בסביבת המטען המגנטי (MagSafe) ייתכן שסמל אפל ימוקם במרכז מטעמי עיצוב.

פרסומת

שמועה נוספת גורסת שהאייפון 17 פרו יעבור לשימוש בחומרים שונים, כאשר פס הטיטניום שמקיף את המסך יוחלף באלומיניום - מהלך שיכול לסייע לאפל לחסוך בעלויות ולהעניק תחושה קלה יותר למכשיר.

באייפון 17 פרו מקס צפויים פחות שדרוגים, כאשר השינוי המרכזי הוא גוף עבה יותר - ככל הנראה כדי להכיל סוללה גדולה יותר, דבר שייחשב לשדרוג משמעותי. לפי המדליף Instant Digital, מחירו של האייפון 17 צפוי להיות בסביבות 800 דולר, בעוד שהפרו מקס יתומחר בכ-1,250 דולר. צבעים חדשים לדגמי הפרו עשויים לכלול כחול כהה ונחושת.

הפרו הרגיל צפוי להתחיל במחיר של כ-1,050 דולר. עם זאת, הדלפה חדשה מצביעה על כך שמספר אפשרויות האחסון יהיה קטן יותר לעומת ה-16 פרו. המשתמשים יוכלו לבחור רק בין 256GB,‏ 512GB או 1TB - בלי ה-128GB.