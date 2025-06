תחילתו של מבצע "עם כלביא" הביאה שורה של חיסולים מוצלחים במיוחד, בין היתר צה"ל טען שהרג את אסמאעיל קאאני, מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה באיראן, אך השבוע הוא הופיע במפתיע ב"חגיגות" הניצחון של איראן. הגולשים הישראלים ניצלו את העובדה שהוא "חזר לחיים" כדי להטריל שהוא בעצם סוכן מוסד שעוזר לישראל על בסיס קבוע.

מי שעשה זאת בהצלחה מיוחדת הוא אביתר רוזנברג, אשר סרטון AI שלו המציג את קאאני בתור סוכן מוסד האחראי להצלחות הגדולות של ישראל מאז 7.10, הפך לוויראלי. הקטע עם המוזיקה של הסדרה "טהרן" שותף ע"י חשבונות רבים המוכרים לפיד הפרו ישראלי כמו אלי דוד, העמוד הסאטירי של המוסד וכמובן העמוד שמביא את "חדשות איראן" והפך לפופולרי במיוחד בגלל המבצע, ונצפה בסך הכול מאות אלפי פעמים רק ב-X (טוויטר לשעבר).

מי שמזכיר לנו שזאת לא הפעם הראשונה שהשם קאאני והמוסד הולכים יחד הוא העמוד "חדשות איראן", אשר מציין שגם לאחר הפגיעה הנרחבת במתחם בו שהה חסן נסראללה, שגם הביאה למותו, נעלם לו קאאני ובמשך כמה ימים נחשד כמרגל ישראלי. למעשה בחודשים האחרונים חשבונות שונים טענו שהוא בחיים וחי בישראל, מדובר כמובן בפייק ניוז שהופץ גם על ידי אותו אלי דוד, שהיה ממשיאי המשואות ביום העצמאות.

אותו ציוץ עם "ברייקינג ניוז" בהפרש של חודשיים,

בנוסף לאותו סרטון של רוזנברג, תמונה של קאאני חובש כיפה עם מדי צה"ל יושב סמוך לדגל ישראל שנעשה ב-AI או בפוטושופ התלווה לציוצים עם הטקסט: "ברייקינג ניוז - אסמאעיל קאאני הוא סוכן מוסד".

דייוויד קיז, שכיהן כיועץ לתקשורת זרה של ראש ממשלת ישראל בעבד, העלה בימים אחרונים כמות מוגזמת של ציוצים בנושא עם תמונות שונות המציגות את קאאני כסוכן ישראלי.

Look into his eyes.

ציוצים נוספים מציגים את קאאני כג'יימס בונד, אותו מקבל אות הוכרה מדדי ברנע, ראש המוסד, וטענות שהוא היחיד שקיבל ביפר שלא התפוצץ.

למקרה שזה לא ברור, אין שום מידע על כך שקאאני הוא סוכן מוסד. למעשה מדובר בבדיחת רשת שאולי אפילו תזיק לו בסופו של דבר, לא משהו שהישראלים יצטערו אם יקרה.