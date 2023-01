העיר אמסטרדם ידועה בתרבות הרכיבה על האופניים שלה, אבל העיר לוקחת את זה לשלב הבא עם חשיפת חניון תת ימי רק לאופניים. הפרויקט בן הארבע שנים, שעלה 65 מיליון דולר, נפתח כעת ויכול להכיל עד 7,000 זוגות אופניים, מה שהופך אותו לגדול מסוגו בעולם. בהמשך יתווספו עוד חניות והוא יגיע ל-11 אלף.

החנייה היא חלק מפרויקט גדול יותר, שנועד להפוך את העיר ליותר ידידותית לאופניים. אמסטרדם כבר ידועה ברשת הענפה של שבילי אופניים ובעידוד הרכיבה על אופניים כאמצעי תחבורה, אבל העיר לוקחת את זה עכשיו עוד יותר רחוק עם החניון התת קרקעי.

החניון ממוקם סמוך לתחנה המרכזית של אמסטרדם ונועד להכיל אופניים בצורה ידידותית לסביבה. המוסך עשוי בטון ונועד להיות עמיד למים. מתקן חניה זה מחובר גם מתחת לאדמה עם התחנה המרכזית של אמסטרדם לגישה נוחה.

Een kijkje in de nieuwe (en grootste) fietsenstalling van onze stad! Deze is vandaag geopend en ligt aan de centrumkant van het Centraal Station.



↔️In totaal is hier ruimte voor 7.000 fietsen.



Op 28 januari vieren we de vernieuwing van het Stationseiland. Ben jij er bij? pic.twitter.com/HIvJ9NelTf — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) January 25, 2023

המוסך נועד גם להקל על רוכבי האופניים לגשת לאופניים שלהם. ישנן מספר כניסות ויציאות למוסך, ורוכבי אופניים ייכנסו ויצאו מהמתקן דרך אחת מהנקודות האלה.

מבחינת תמחור, אפשר להחנות את האופניים בחינם במשך 24 השעות הראשונות, ואז זה עולה 1.35 אירו עבור כל יום נוסף. כדי לגשת למוסך תצטרכו OV-chipkaart (כרטיס תחבורה הולנדי) או Fietstag (תג אופניים) המותקן על האופניים שלכם, שאפשר להוציא במכונות מחוץ למתחם.

המתקן מתוכנן גם להיות מאובטח, עם מצלמות במעגל סגור ומנעולים אלקטרוניים כדי להבטיח שהאופניים יישארו בטוחים. החניון מצויד גם במערכת אזעקה, שתתריע בפני הרשויות אם ישנה פעילות חשודה.

העירייה שחררה סרטון טיימלפס שמראה את פלא ההנדסה שנבנה. העובדים נאלצו לנקז תחילה את המים מול התחנה מהמאה ה-19 לפני שהניחו את רצפת המוסך והתקינו עמודי ענק, שנשלחו פנימה באמצעות אסדה מיוחדת, כדי לתמוך בגג שהונח בסופו של דבר.

Amsterdam’s underwater parking garage fits 7,000 bicycles and zero cars. 35 percent of Amsterdammers use their bicycles daily. pic.twitter.com/yequl1joMt — Prashant (@fitindiandad) January 27, 2023

לפי הערכות, כ-200,000 מטיילים מגיעים לתחנה המרכזית של אמסטרדם מדי יום ברכבת, במעבורת, בחשמלית, באוטובוס וברכבת התחתית - כמחציתם מגיעים עם אופניים. בעבר, הם היו חונים ברבים מחניות האופניים המבולגנות מעל הקרקע שעדיין מקיפות את התחנה, אבל יוסרו בשבועות הקרובים. בעוד שהמתקן הגדול מביניהם הוא כה מסיבי שהוא הפך לאטרקציה תיירותית בפני עצמה, המקומיים בעיקר מתוסכלים ממנו, מפני שלעיתים קרובות אין בו חניות פנויות, בגלל אופניים רבים נטושים. כתוצאה מכך, רוכבי אופניים מסתכנים בקשירת האופניים שלהם לעצים סמוכים, פנסי רחוב ושלטים, או על ידי השארתם על כל לוח של בטון זמין, מה שמגדיל את הסיכוי שלהם להיגנב.

בנוסף לחניות האופניים, החניון מכיל גם מאות אופניים שיתופיים בשם OVFiets. מחוץ לחניון תמצאו שלט ובו רשום מספר החניות הפנויות, וככל שתתקדמו עם האופניים תראו אור ירוק או אדום, המצביע על האם יש חנייה במתקן.

למרות כל הטוב הזה, יש כמה נקודות שטעונות שיפור. למרות שמחצית מהאופניים הנמכרים בהולנד הם חשמליים, אין שקעים לטעינת אופניים או אפשרות אחרת להטעין אותם. בנוסף לא ניתן לבצע צ'ק-אין עם סמארטפון, שעון חכם או כרטיס חיוב כרגע. תיירים שמשכירים אופניים או כל אדם אחר ללא OV-chipkaart, יכולים לבקש מאדם בסביבה כרטיס כדי לבצע צ'ק-אין ויציאה, אבל זה לא ממש ידידותי עבורם.