מאז התקרית הקשה ברפיח שבה נהרגו עשרות פלסטינים, החל לרוץ ברשתות החברתיות קמפיין תחת הכותרת All eyes on Rafah (כל העיניים על רפיח) במטרה להעלות את המודעות למתרחש ברצועת עזה. הקמפיין מלווה באינפוגרפיקה עם הכיתוב המדובר, ששותפה על ידי המונים מכל העולם מכל העולם. בין היתר, נפוצה תמונה שנוצרה ע״י בינה מלאכותית, שבה נראים אוהלים לבנים במחנה עקורים לכאורה שיוצרים את הכיתוב.

ALL EYES ON RAFAH pic.twitter.com/GYYAIHvPiJ — • (@Al__Quraan) May 28, 2024

הערב (שלישי) נוצר קמפיין נגדי מהצד הישראלי, וגם הוא לווה באינפוגרפיקה שנוצרה על ידי בינה מלאכותית. בתמונה נראה מחבל נוח׳בה מכוון נשק על תינוק קטן עם שיער ג׳ינג׳י, כדמותו של הפעוט החטוף כפיר ביבס שנחטף עם אחיו אריאל ואמו שירי. לצד האיור, נכתב: Where were your eyes on October 7? (היכן היו העיניים שלכם ב-7 באוקטובר?).

באינסטגרם נוצר טמפלייט הנושא את האינפוגרפיקה הזו ע״י משתמש בשם בנימין גיארמון, והוא שותף נכון לרגע זה ע״י יותר מ-200 אלף משתמשים. בין היתר, שותף הקמפיין ע״י מפורסמים כמו עומר אדם ואחרים.

מדובר בניסיון נוסף לענות לטרנד ברשתות החברתיות שתומך בנרטיב הפלסטיני, תוך התעלמות מאירועי 7 באוקטובר והצד הישראלי. עם זאת, נראה לצערנו שזו רק טיפה בים מול הקמפיין הנגדי, שתפס תאוצה באופן נרחב יותר ברשתות החברתיות.

חשוב לציין כי דובר צה"ל פרסם כי מתחקיר ראשוני עולה כי הצבא לא תקף בסמוך למחנה הפליטים ברפיח. בנוסף, פורסמה שיחה בין שני פלסטינים שלפיה מה שהצית את השריפה שגרמה לאסון הוא אמל"ח של חמאס שהתפוצץ.