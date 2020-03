מחקר חדש משתמש בטבעת חכמה, אשר מודדת את טמפרטורת הגוף של אנשים, במטרה לנסות לזהות אנשים שסובלים מתסמינים של נגיף הקורונה, כך דיווח סן פרנסיסקו כרוניקל.

יותר מ-2,000 עובדי רפואת חירום באוניברסיטת קליפורניה, המרכז הרפואי סן פרנסיסקו ובית החולים הציבורי על שם מארק צוקרברג בסן פרנסיסקו, יענדו את טבעות אורה (Oura) כחלק מהמחקר. הטבעות יינתנו לצוותים הרפואיים, שנמצאים במגע עם חולים שחלקם סובלים או יסבלו מקורונה, והם יצטרכו לענוד אותן במשך שלושה חודשים. מדי יום הם יצטרכו למלא שאלונים ולדווח האם הם חשים בתסמינים של הנגיף, וכן לשתף את המידע הרפואי שנאסף על ידי הטבעת באפליקציה מיוחדת.

טבעת אורה, אשר מטרתה המקורית היא מעקב אחרי השינה של המשתמשים, מנטרת את קצב הלב, קצב הנשימה ושינויים בטמפרטורת הגוף של מי שעונד אותה. לא הוכח שהטבעת מזהה את וירוס הקורונה, אבל המידע שנאסף ממנה יכול לשמש בסופו של דבר כדי לחזות את המחלה.

החוקרים מקווים לפתח על בסיס הנתונים שייאספו מהטבעת אלגוריתם אשר יוכל לזהות מוקדם את התסמינים של הקורונה, שאחד מהם כידוע הוא עליית חום הגוף. זה לא המכשיר היחיד שמבקש לעשות זאת: חברת הבריאות קינסה משתמשת בנתונים מהמדחומים החכמים שלה כדי לעקוב אחר התפשטות הנגיף בארה"ב, ויש סימנים לכך שהם יוכלו להתריע על אזור שבו מועד הווירוס להתפשט, עוד לפני שיגיעו הבדיקות הרשמיות.

Oura and researchers from the University of California San Francisco (UCSF) hope to use that data to develop an algorithm that will predict the onset of COVID-19 and help contain the virus. #StopTheSpread https://t.co/mSaDOaulD1 — Oura (@ouraring) March 24, 2020

אגב, כל מי שיש ברשותו את טבעת אורה יכול להשתתף במחקר, ויצטרך גם הוא למלא מדי יום שאלונים על מצבו הבריאותי ולהזין את הנתונים הבריאותיים שנאספו על ידי הטבעת. על פי חברת אורה, יש יותר מ-150 אלף איש שמשתמשים בטבעת ברחבי העולם, והדבר עשוי להגדיל באופן משמעותי את כמות הנתונים שיעמדו לרשות החוקרים. מי שמעוניין להשתתף יכול ללחוץ כאן.