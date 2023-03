פחות משנה אחרי ההשקה, מטא תפסיק את פעילות ה-NFT בפייסבוק ואינסטגרם, כך צייץ ראש המסחר והפינטק בחברה, סטפן קסריאל, בשרשור בטוויטר. המשמעות היא שמטא לא תאפשר לקנות ולמכור NFT באינסטגרם, והמשתמשים לא יוכלו לשתף את יצירות ה-NFT שלהם בפייסבוק ובאינסטגרם באמצעות חיבור ארנק הקריפטו שלהם. העדכון מגיע לאחר שהרשת החברתית פיטרה אלפי עובדים וסגרה פרויקטים רבים, כחלק ממה שמארק צוקרברג כינה "שנת היעילות" של החברה.

"אנחנו מפסיקים עם פריטי אספנות דיגיטליים (NFT) כדי להתמקד בדרכים אחרות לתמוך ביוצרים, אנשים ועסקים", כתב קסריאל. "למדנו הרבה דברים שנוכל ליישם על מוצרים שאנחנו ממשיכים לבנות כדי לתמוך ביוצרים, אנשים ועסקים באפליקציות שלנו, גם היום וגם במטאוורס". הוא הוסיף כי החברה תתמקד במקום זאת באפשרות להרוויח כסף מסרטוני רילס ושירות תשלומים עם מטא פיי (Meta Pay).

Some product news: across the company, we're looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. [1/5] — Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023

במאי האחרון צוקרברג הכריז על כניסת ה-NFT (אסימון חסר תחליף) לאינסטגרם, ובנובמבר חשפה החברה כי תאפשר ליוצרים למכור את הפריטים שלהם ישירות באינסטגרם, בהתחלה רק לקבוצה קטנה של יוצרים בארה"ב.

זו לא היוזמה היחידה שמטא גונזת בשנה האחרונה, כחלק מהרצון שלה ליעילות. היא גם ביטלה את ארנק הקריפטו שלה, Novi, ואת המטבע הקריפטוגרפי Diem, פרויקטים עם חטיבת המטאוורס שלה, Reality Labs, ותוכנית הבונוסים ליוצרי רילס.

שוק ה-NFT היה בשיאו בשנת 2021, אך קרס בשנת 2022. יחד עם זאת, יש חברות שעדיין מוצאות לתחום ביקוש: רדיט ממשיכה לקדם את האווטארים שלה שהם NFT, רשת סטארבאקס מכרה השבוע 2,000 NFT בשווי 100 דולר תוך 18 דקות בלבד לחברי מועדון הלקוחות שלה, וגם התוכנית הפופולרית "רחוב שומשום" הודיעה אתמול על קולקציית NFT שתשיק.