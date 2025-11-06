לאחר איחור של שנים בהכנסת ה-AI לסירי, אפל מתכוננת להפעיל את הגרסה המשודרגת של העוזרת האישית יחד עם בינה מלאכותית בעזרת גרסה מותאמת אישית של מודל ג'מיני של גוגל, כך לפי דיווח של מארק גורמן מבלומברג.

על פי הדיווח, אפל צפויה לשלם לגוגל בערך מיליארד דולר כל שנה כדי לקבל גישה לטכנולוגיה, שתהיה אחראית ליצירת תקצירים ולבצע משימות הקשורות לתכנון. מדובר למעשה ברכיבים שאחראים לעזור לעוזרת הקולית לסנתז מידע ולקבל החלטות על אופן ביצוע משימות מורכבות. חלק מהיכולות של סירי ימשיכו להסתמך על המודלים הפנימיים של אפל.

למרות שמדובר בשיתוף פעולה משמעותי, סביר להניח שהוא לא יקבל חשיפה ציבורית רחבה. אפל תתייחס לגוגל כספק טכנולוגיה שפועל "מאחורי הקלעים". זה שונה מההסכם של שתי החברות סביב דפדפן ספארי, שבו גוגל הפכה למנוע החיפוש כברירת המחדל - עסקה שהייתה גלויה ומדוברת.

בנוסף, ההסכם הנוכחי לא זהה לשיחות קודמות שנערכו על שילוב ג'מיני ישירות בתוך סירי כצ'אטבוט, תהליך דומה לזה שאפל עשתה עם ChatGPT. השיחות האלה כמעט הבשילו ב-2024 ושוב בתחילת השנה, אבל בסופו של דבר לא הסתיימו בפיצ'ר ממשי. בנוסף, השותפות אינה משלבת את יכולות החיפוש מבוסס ה-AI של גוגל בתוך מערכות ההפעלה של אפל, אולי לצער המשתמשים שהיו שמחים לראות את סירי מפעילה אופציות בתוך אפליקציות שונות באייפון.

NEW: Apple is planning to use a custom 1.2 trillion parameter Google Gemini model to help power the new Siri next year. The iPhone maker will be paying the search giant roughly $1 billion annually for it. Details on the partnership here https://t.co/TPbbJ9QQ4p — Mark Gurman (@markgurman) November 5, 2025

לפי בלומברג, אפל תריץ את גרסת הג'מיני המותאמת על שרתי הענן הפרטי שלה, אך תמשיך להשתמש במודלים שפותחו אצלה כדי להפעיל חלק מהיכולות של סירי. גורמן מציין שמודל הג'מיני שבו אפל תשתמש כולל 1.2 טריליון פרמטרים, הרבה יותר מהמודל מבוסס הענן של Apple Intelligence, שמכיל "רק" 150 מיליארד פרמטרים.

אפל נמצאת במרוץ להדביק את הפער, לאחר שעיכבה את השקת הפיצ'רים החדשים של סירי שמבוססים על AI. ביוני דווח כי אפל שקלה להשתמש במודלים של OpenAI או Anthropic עבור הגרסה החדשה של העוזרת האישית, לפני שהגיעה להסכם עם גוגל.