העימות בין טראמפ לרון דה-סנטיס יצא לדרך רשמית אמש (רביעי), לאחר שמושל פלורידה הכריז רשמית בטוויטר על התמודדותו לנשיאות ארצות הברית בבחירות 2024. אך ההכרזה של דה סנטיס הפכה לפיאסקו לאחר שנתקלה בשורת כשלים טכניים ובעיות התחברות של גולשים שלא הצליחו לראות את ההצהרה, כשפלטפורמת האודיו הרחבה של טוויטר (Twitter Spaces) קרסה בשל העומס של חצי מיליון אנשים שניסו להתחבר בו זמנית.

לאחר הכרזתו של דה סנטיס, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ פרסם סרטון המציג שיחה פיקטיבית, שמבוצעת בבירור ע"י בינה מלאכותית של שיבוט קול. הסרטון הוא פרודיה על ההשקה מוכה התקלות.

Trump just dropped the first voice AI meme video of the 2024 cycle. https://t.co/S8t9sdoVKw pic.twitter.com/X4pyb6NKnZ — Andrew Torba (@BasedTorba) May 25, 2023

בסרטון "מדברים" שורה של אנשים שטראמפ לא אוהב - המיליארדר ג'ורג' סורוס, יו"ר הפורום הכלכלי העולמי קלאוס שוואב וסגן הנשיא לשעבר דיק צ'ייני לצד אילון מאסק ודה-סנטיס. הפרודיה ניכרת כבר מההתחלה, עם הכללת דמויות כמו אדולף היטלר, השטן וה-FBI.

"היי לכולם, ברוכים הבאים לטוויטר ספייס של רון דה-סנטיס שלנו", אומר קולו של מאסק בקליפ. "הלו? האם המיקרופון שלי עובד כמו שצריך?", קולו של סורוס קוטע אותו. מה שבא לאחר מכן הוא שילוב של אודיו ישן, דיאלוגים שנאמרו על ידי אדם לא ידוע, ודיאלוג שנוצר בבינה מלאכותית שנשמע כמו קולות האנשים אותם מחקים בסרטון.

"כולם פשוט שתקו לעזאזל כדי שאוכל להכריז, בסדר?" קולו של דה-סנטיס אומר. "אתה מוכן בבקשה לשתוק כבר? אני רץ לנשיאות, בסדר?" קולו מוסיף מאוחר יותר. "כן, כבר ידענו", עונים כולם. הקול המשובט של מאסק אפילו מחקה את דפוסי הדיבור שלו. "אה, אה, חבר'ה מה-FBI, זו לא שיחה פרטית, זה מרחב טוויטר ציבורי, כולם יכולים להאזין", אומר הקול של מאסק בשלב מסוים.

צילום: Justin Sullivan, Getty Images

בסוף הקליפ קולו של טראמפ מתערב. "חכה בסבלנות, אילון! הנשיא האמיתי הולך לומר כמה מילים. השטן, אני הולך לבעוט לך בתחת ממש בקרוב. היטלר, אתה כבר מת. דיק צ'ייני, נשמע שאתה תצטרף להיטלר בקרוב מאוד", אמר הקול. "קלאוס שוואב וג'ורג' סורוס, אני מכניס את התחת שלכם לכלא. ורון דה-סנקטימוניוס יכול לנשק את התחת היפה שלי ושל 2024. טראמפ 2024 מותק, בואו נלך", ממשיך קולו של טראמפ.

זו לא הפעם הראשונה שטראמפ מפרסם תוכן שנוצר בבינה מלאכותית. אבל הקליפ בן שתי הדקות, שהועלה בחשבון ראמבל שלו, הוא הסימן האחרון - ואולי הבולט ביותר עד כה - של AI המתגנב לתחום הפוליטי ככלי לביסוס נרטיבים או לתקיפת יריבים. ב-11 במאי נשיא ארה"ב לשעבר שיתף קליפ נוסף שעשה שימוש בבינה מלאכותית של שיבוט קול. הוא הציג את מנחה CNN, אנדרסון קופר, אומר שהנשיא לשעבר "קורע לנו את התחת כאן בשידור חי של CNN".