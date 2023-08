אפליקציות ההיכרויות שינו לחלוטין את האופן שבו אנשים מסביב לעולם מוצאים זוגיות, ונדמה שהיכרות פנים מול פנים, דרך חברים משותפים או בכל דרך אחרת במרחב הפיזי כמעט וכבר לא מתקיימת. אפליקציות כמו טינדר, באמבל, אוקיי קיופיד ואחרות השתלטו לחלוטין על שוק הפנויים-פנויות העולמי, תוך כדי שהן מצליחות להפוך את הרומנטיקה גם להצלחה עסקית וכלכלית עבורן.

כך לדוגמה, טינדר, שבבעלות Match Group מתכננת להשיק בחודשים הקרובים תוכנית בתשלום למנויים. המחיר, כך מסתמן, לא הולך להיות זול: מארק ואן ריסוויק, סמנכ״ל המוצר בחברה, אישר בראיון שהתוכנית המכונה "Tinder Vault" עשויה אף להגיע לכ-500 דולר בחודש. כמו כן, טינדר מתכוונת להשיק מספר פיצ׳רים חדשים שמיועדים בעיקר לקהל המשתמשים הצעיר, בני דור ה-Z הנמצאים בתחילת שנות העשרים לחייהם, כולל שימוש בבינה מלאכותית על מנת ליצור התאמות מדויקות יותר ועוד.

גם באפליקציה המקבילה OkCupid, המכונה בקיצור קיופיד (ונמצאת גם היא בבעלות מאץ' גרופ), ממשיכים לחדש ולהשיק פיצ'רים חדשים. מנגנון השאלות עליו מבוססת האפליקציה, המחשב את אחוזי ההתאמה בין שני משתמשים עוד לפני שהחליקו ימינה או שמאלה, קיבל השבוע חיזוק משמעותי בדמות 20 שאלות חדשות שנכתבו במיוחד עבור הקהל הישראלי. החידוש, שיצא בסמוך לחג האהבה, מצטרף למאות שאלות התאמה שכבר קיימות באפליקציה ונועדו לדייק את התאמת בני הזוג הפוטנציאליים על בסיס העדפות, תחביבים ודעות. השאלות החדשות כוללות בין היתר העדפות של סרטי בורקס, טיולים אחרי צבא ועולמות תוכן נוספים הרלוונטיים לקהל הרווקים המקומי.

אז האם הטכנולוגיה החליפה את הרומנטיקה? תלוי את מי שואלים. לרגל ט"ו באב, שוחחנו עם זוגות שמצאו אהבה באפליקציות ההיכרויות ושאלנו אותם על תחילת הקשר, על מערכות היחסים הקודמות שנוצרו גם הן באמצעות האפליקציות ומה הם חושבים על מציאת אהבה בעידן החדש.

"הכל קרה באופן מקרי ואקראי, החיים מצחיקים"

לישי, בת 24 מחדרה, סטודנטית לחינוך ואנגלית בסמינר הקיבוצים, בזוגיות עם קיילה, בת 27 מתל אביב, עובדת בוולט.

מי התחיל עם מי? מה הייתה ההודעה הראשונה?

קיילה: "אני שלחתי ללישי הודעת אינטרו בקיופיד לפני שעשינו מאץ' אחת לשנייה. ראיתי את התשובה לאחת מהשאלות שלה לגבי מה היה הפסקול של חייה, היא ענתה האנס זימר. זה הפתיע אותי שיש עוד מישהו שמכיר את המלחין המטורף הזה, וידעתי שיהיו לנו תחומי עניין משותפים, כי הוא מאוד נישתי".

קיילה ולישי שהכירו בOkCupid | צילום: פרטי

לישי: "הייתי בקיופיד יום אחד, מחליקה ימינה ושמאלה כרגיל, ואז ראיתי את הפרופיל של קיילה. הוא היה באנגלית וזה היה מגניב, כי תמיד רציתי לצאת עם מישהי דוברת אנגלית. לא ראיתי את האינטרו שלה, כלומר לא ידעתי שהיא הביעה עניין בי, ובמקרה נכנסתי לפרופיל. רק אז ראיתי שהיא שלחה לי הודעה".

איך היה הדייט הראשון?

לישי: "היה מאוד מצחיק. דיברנו על זה שאף פעם לא אכלתי אוכל הודי, ואז קיילה אמרה שהיא מכירה מקום מגניב בדרום תל אביב, באזור די מפוקפק. קיילה התעכבה קצת והמקום היה סגור, אז לכמה דקות הייתי קצת בלחץ וחשבתי שאולי היא לא קיימת וזה בכלל ניסיון חטיפה. כשהיא סוף סוף הגיעה, הלכנו בערך את כל תל אביב".

קיילה: "פשוט ישבנו ודיברנו במשך 5-6 שעות. הייתה הרגשה כאילו לא רצינו שזה ייגמר. אני ידעתי שאני רוצה לנשק אותה, אבל לא ידעתי איך היא מרגישה עם זה, אז פשוט אמרתי לה: 'אני ממש רוצה לנשק אותך, אבל זה בסדר אם את לא', ואז היא חייכה והתנשקנו".

לישי: "עד לאותו רגע לא הייתי בטוחה אם היא באמת בקטע שלי, היה לנו ממש כיף והיה חיבור טוב והכל זרם, אבל לא ידעתי אם היא רואה אותי בתור בת זוג פוטנציאלית. עד היום היא צוחקת עליי ואומרת לי: 'מי עוד יגיע עם בחורה עד לתחנה המרכזית באמצע הלילה כדי לחכות איתה לאוטובוס אחרי דייט ראשון?'. אני לא יודעת לקרוא סימנים".

האמנתן שתמצאו אהבה דרך אפליקציה?

קיילה: "כן ולא. פגשתי אנשים מיוחדים והיו לי קשרים משמעותיים שנוצרו מהאפליקציות, זה היה נראה מבטיח, אבל שום דבר לא היה כמו מה שיש לי עם לישי".

לישי: "אני hopeless romantic ותמיד רואה את הצד החיובי בהכל, אז התשובה היא כן. היו כל כך הרבה דברים שקרו בחיים של שתינו באותה תקופה, ולמרות זאת מצאנו אחת את השנייה".

כמה שנים אתם באפליקציות היכרויות, ובאילו אפליקציות? האם היו לכם מערכות יחסים בעבר שהתחילו דרך אפליקציות היכרויות?

קיילה: "אני הייתי on and off בקיופיד ובטינדר שנתיים לפני שנפגשנו, אולי קצת יותר. היה לי קשר אחד ארוך של 8 חודשים, כמה קשרים של חודשיים-שלושה וכמה סטוצים חביבים".

לישי: "אני חושבת שבמשך כמעט שנה הייתי בעיקר בקיופיד ועוד קצת בבאמבל. היו כמה אנשים שיצאתי איתם, אבל עם אף אחד מהם זה לא הבשיל למערכת יחסים של ממש".

איפה נמצאת מערכת היחסים שלכן כיום, ומה תאחלו לעצמכן לעתיד הקרוב?

לישי: "אחרי כמעט שנה וחודשיים ביחד, אני חושבת שאני הכי מאושרת שאני יכולה להיות. פגשתי אדם מדהים שמדבר איתי על אותם דברים, וזה כל כך קל ופשוט. הכל קרה באופן כל כך מקרי ואקראי, החיים מצחיקים".

קיילה: "אנחנו במקום מדהים, החיים שלי התאזנו בעקבות הקשר היציב. יש לנו ארנב שהוא כמו ילד ואנחנו מחפשות לעבור לגור ביחד עם המון תוכניות שבעיקר קשורות לאיזה סוגי לחמים נכין".

לישי: "אני מאחלת לנו הרבה טוב והרבה אהבה כמובן. אני חושבת שכולנו צריכים את זה. וארנב, לכו תאמצו ארנב".

"מההתחלה הרגשתי שזה האחד"

האחים אמונה (25), הדס (28) ועידן (23) מנדס משילה מצאו זוגיות באמצעות שירות ההיכרויות "שליש גן עדן" המיועד למגזר הדתי. אמונה, מטפלת רוחנית, נשואה לגלעד. הדס, סייעת בגן ילדים, נשואה לדורון ועידן, עובד בעבודה מועדפת במפעל, מאורס לתמר.

אמונה ודביר גלעד שהכירו ב"שליש גן עדן" | צילום: פרטי

איך הכרתם? מי התחיל עם מי?

אמונה: "הוא מקדומים ואני משילה. האמת היא שיצא לי להיות לא מעט באזור שליד הבית שלו, אבל מעולם לא נפגשנו. בזמנו הוא היה חילוני ואני דתייה, יותר נכון חוזרת בתשובה, ואחרי שהוא החליט שהוא חוזר בתשובה גם, הוא הבין שהוא מפסיק עם המשחקים. הוא רצה אישה דתייה לחתונה והוא ידע שהוא ייכנס לאתר ושם ימצא את האחת. הצצתי בפרופיל שלו והוא כנראה ראה את זה, יזם ושלח הודעה. מההתחלה הרגשתי שזה האחד, אבל אמא שלו היא זאת שהחליטה עבורנו שאנחנו מתארסים. היא זאת בעצם שדחפה אותנו להתחתן".

הדס: "אני התחלתי עם דורון, יזמתי ושלחתי את ההודעה הראשונה למרות שזה הכי לא מתאים לי, אני ממש ביישנית. לקח לי כמה רגעים כדי לאזור אומץ ופשוט לעשות את זה".

עידן: "האמת שאני שלחתי לה הודעה כשראיתי אותה ב'שליש', היא תפסה לי את העין עם התמונות היפות שלה".

עידן ותמר שהכירו בשליש גן עדן | צילום: פרטי

איך היה הדייט הראשון?

אמונה: "הדייט הראשון היה מצוין, זורם, כאילו הכרנו אחד את השנייה כבר הרבה לפני".

הדס: "הדייט הראשון היה ממש נחמד וכיף, זרם טוב. זה משהו שהרבה זמן לא הרגשתי עם בחורים אחרים. רגע לפני שנגמר הדייט הראשון, אמרתי לו בפנים ׳ממשיכים או לא?׳. חששתי שאולי זה מבהיל אותו שאני ישירה, אבל זה מה שדווקא הלהיב אותו, שהוא ראה שאני רצינית ובעניין".

עידן: "יצא לי לצאת לכמה דייטים לפניה דרך 'שליש', היא הייתה החמישית ובכל ארבעת הדייטים שהיו לפניה היו לי ספקות, לא הייתי סגור על זה או לא מעוניין להמשיך. כשיצאתי איתה עלו בי המון ציפיות וזה משהו שלא הרגשתי המון זמן. ככל שפיתחתי ציפיות כלפיה, ככה הבנתי כמה זה נכון וכמה אני באמת מעוניין בה. הדייט הראשון היה קצת לחוץ. דיברנו הרבה בוואטסאפ, ופתאום כשנפגשנו במציאות היא הייתה מאוד ביישנית, מובכת ואפילו אדומה. היא ביקשה שאחזיק לה את היד ונעניתי בשמחה. טיילנו על החוף, זה היה דייט מושלם לדעתי".

האמנתם שתמצאו אהבה דרך אפליקציה?

אמונה: "לא האמנתי שאני אמצא אהבה דרך אפליקציות ההיכרויות, אבל אחרי כמה ניסיונות ודייטים, כשפוגשים את האחד, את מבינה שזה אכן דבר שקורה".

הדס: "לא האמנתי שאני אכיר מישהו רציני דרך האפליקציה. נרשמתי כשהייתי בת 18 ויצאתי עם לא מעט בחורים לא רלוונטים. הייתי בתחושה שזה לא ילך והקפאתי את הכרטיס לתקופה מסוימת כדי לקחת פסק זמן עד שמשהו בי אמר לי לנסות שוב. כשנכנסתי מחדש, ראיתי את דורון".

דורון והדס עזיזי שהכירו ב"שליש גן עדן" | צילום: פרטי

עידן: "מבחינתי זה היה המקום הראשון לחפש בו. ברגע שהתחלתי לצאת לדייטים משם, האמנתי שכן, אני גם אמצא שם אהבה. האמנתי בזה באמונה שלמה וב"ה, מצאתי את ארוסתי. החתונה בעז"ה ממש בקרוב".

מה איתכם היום? מה תאחלו לעצמכם בעתיד הקרוב?

עידן: "היום אני עובד וחוסך כסף לחתונה. אני מאחל לעצמי שתהיה לנו זוגיות טובה, עם כמה שפחות ריבים וגם אם כן, שנדע לפתור ולהתגבר על הכל יחד. בעז"ה בן זכר בכור באחד מן הימים ושנבנה בית לתפארת באדמת ארץ ישראל".

"האמנתי שזוגיות יכולה להגיע אך ורק ממפגש פנים מול פנים"

תומר וענבל ממרכז הארץ. הכירו לפני קצת יותר משנה באפליקציית באמבל ונמצאים כבר שנה בזוגיות.

מי התחיל עם מי? מה הייתה ההודעה הראשונה?

ענבל: "התחלתי את השיחה עם תומר אחרי שהיה בינינו מאץ' בבאמבל. ההודעה הראשונה שלי אליו הייתה: 'היי תומר, אני רואה שאתה בעניין של גיימינג'. הייתי בטוחה שהוא ידבר על פיפ"א או משחק אחר בסוני, מסתבר שהוא דיבר על פריזבי…".

תומר: "ההודעה של ענבל לגמרי שברה את הקרח והיה קל להמשיך בשיחה".

איך היה הדייט הראשון?

ענבל: "הדייט הראשון שלנו היה מעצבן, חיפשנו חניה במשך יותר מחצי שעה, אבל זה היה שווה כל רגע. קבענו בבית קפה נעים בעיר. שתינו קפה, דיברנו במשך שעות ושיחקנו קצת שש בש. היה מאוד כיף, ולא רק בגלל שניצחתי".

כמה שנים אתם באפליקציות היכרויות? האמנתם שתמצאו אהבה דרך אפליקציה?

ענבל: "הייתי באפליקציות ההיכרויות בערך שנתיים לפני שהכרתי את תומר. באמבל הייתה האפליקציה היחידה שעבדה לי, היו לי כמה מערכות יחסים קצרות, אבל שום דבר לא היה משמעותי כמו מה שיש לי איתו".

תומר: "לפני שפגשתי את ענבל האמנתי שזוגיות יכולה להגיע אך ורק ממפגש פנים מול פנים. היו לי תקופות של הרבה דייטים ושל פחות, אבל שום דבר לא היה רציני עד שמצאתי אותה בבאמבל. אחד מהדברים שהכי הפריעו לי בשוק ההיכרויות זה העובדה שהתרגלנו לכך שגברים מתחילים עם נשים וכמעט לא להיפך. הדבר הזה יצר אצלי המון תסכול, ולא רק זה, הוא מייצר לדעתי אינפלציה שבה גברים הופכים להיות הצד הרודף ולנשים מוצע מגוון אלטרנטיבות רחב. מה שאהבתי בבאמבל זה שענבל עשתה את הצעד הראשון. הרגשתי שווה בין שווים, ואני חושב שגם היא הרגישה ככה".

מה אתכם היום? מה תאחלו לעצמכם לעתיד הקרוב?

ענבל: "אני מקווה שנוכל לטייל יחד, לחקור מקומות חדשים וליצור עוד זיכרונות יפים".

תומר: "קשה להאמין שכבר עברה שנה מאז השיחה הראשונה שלנו בבאמבל והדייט הראשון. לעתיד הקרוב, אני מאחל שהקשר שלנו ימשיך להתחזק ואולי אפילו נעבור לגור ביחד".