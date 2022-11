עולם הקריפטו מזועזע ממותו הפתאומי של מייסד פלטפורמת קריפטו בגיל 30 בלבד. טיאנטיאן קולנדר, המייסד השותף של חברת הנכסים הדיגיטליים אמבר גרופ בהונג קונג, מת בשנתו בלילה של ה-23.11, כשהידיעה אושרה באתר האינטרנט של החברה. כרגע אין פרטים נוספים על מותו מלבד שהוא נפטר בזמן השינה.

קולנדר, המכונה בחיבה "TT", השיק את אמבר ב-2017 עם קבוצה של מקורבים בתחום הפיננסים, כולל עובדי קבוצת גולדמן זאקס לשעבר ומורגן סטנלי.

לפני כן, הוא עבד כסוחר בשתי ענקיות הפיננסים, ובשנת 2019 זכה במקום נחשק ברשימת פורבס של "30 מתחת לגיל 30", המציינת את היזמים החדשים המוכשרים ביותר.

Tiantian Kullander, Co-Founder of Crypto Firm Amber, Dies at 30. May his soul Rest In Peace !!! He slept and didn’t wake up. — Daddy Zion (@__Kashamadupe) November 28, 2022

מוקדם יותר השנה, הסטארטאפ הגיע להערכת שווי מדהימה של 3 מיליארד דולר, לאחר שהשיג בסבב גיוס 200 מיליון דולר, והחודש פורסם כי החברה נמצאת בתהליך של גיוס של כ-100 מיליון דולר, כשהחברה תיארה את קולנדר כ"חלק יסודי בהקמת אמבר ועמוד התווך להצלחתה".

"הוא השקיע את ליבו ונשמתו בחברה, בכל שלב בצמיחתה. הוא הוביל והיה לדוגמה עם האינטלקט, הנדיבות, הענווה, החריצות והיצירתיות שלו", נכתב בהודעת החברה.

"TT היה מנהיג מתחשב ומוכר כחלוץ בתעשייה. עומק הידע שלו, הנכונות שלו לשתף פעולה והרצון שלו תמיד לעזור לאחרים הועילו לאינספור סטארטאפים ויחידים. התובנות והיצירתיות שלו היוו השראה לפרויקטים רבים, אנשים וקהילות".

ההצהרה הוסיפה כי מלבד הקמת אמבר והפיכתה לחד קרן בעולם הפינטק השווה מיליארדים, TT גם ישב במועצת המנהלים של Fnatic, אחד מארגוני הספורט האלקטרוני המצליחים בעולם, והקים את KeeperDAO, שגם מתעסקת בקריפטו.

"איבדנו שותף נהדר וחבר אמיתי, מילים לא יכולות לבטא את הצער שלנו בשלב זה. המורשת של TT תמשיך לחיות ואנו נעבוד קשה יותר כדי להפוך את אמבר למובילה המגדירה את הקטגוריות של התעשייה שלנו, מכיוון שזו הייתה השאיפה והחלום של TT. הוא היה בעל מסור, אב אוהב וחבר אמיתי. פטירתו היא טרגדיה ומחשבותינו ותפילותינו עם משפחתו". סיכמו בהצהרה.

מגזר הפיננסים חלק כבוד לקולנדר, כאשר מקורבים רבים פונים לרשתות החברתיות כדי להביע את ההלם והעצב שלהם על לכתו. ארתור צ'ונג, שותף מייסד של DeFiance Capital, היה אחד מני רבים שהעניקו כבוד לקולנדר, ופרסם בטוויטר כי "התעשייה איבדה נשמה צעירה, מבריקה והכי חשוב, נשמה טובה". קולנדר השאיר אחריו רעיה וילד קטן.

Crypto founder Tiantian Kullander unexpectedly Died at 30 in his sleep. His company had recently been valued at $3 billion .

His co-founder MakerDAO ( in the second picture) died mysteriously last month in Puerto Rico at the age of 29.

I know CIA script when i see one. pic.twitter.com/HXAk5K17Cf — Perato N_Senior*️⃣ (@PeratoN_Senior) November 28, 2022

בנוסף להספדים, היו לא מעט משתמשים שטענו שלא מדובר במוות "רגיל", אלא שיש קונספירציה מלאה מאחורי זה, בהמשך לנפילות הקריפטו ושערוריית ה-FTX שמלווה אותנו בשבועות האחרונים. בשבועות האחרונים נפטר מייסד של חברת קריפטו אחרת בשם MakerDAO, גופתו של ניקולאי מושגיאן נמצאה באחד מחופי פורטו ריקו בתחילת החודש. מושגיאן טבע למוות במקום שנחשב למסוכן ועם לא מעט קורבנות קודמים, אבל גם מותו נחשב למסתורי בקרב קהילת האינטרנט.