חברת הסייבר הישראלית NSO גייסה יו"ר חדש שינסה להוציא את החברה מהרשימה השחורה של מחלקת הסחר בארה"ב. החברה הודיעה היום (ראשון) על מינויו של שגריר ארה"ב בישראל לשעבר דיוויד פרידמן ליו"ר דירקטוריון NSO. בהודעת החברה צוין כי "פרידמן, שכיהן כשגריר ארה"ב בישראל במסגרת ממשל טראמפ הראשון, יסייע להוביל את NSO לעידן חדש ומוצלח, תחת בעלות חדשה".

NSO הוכנסה ב-2021 לרשימה השחורה לאחר שמחלקת הסחר האמריקנית טענה כי היתה מעורבת בפעילות שסתרה את האינטרסים של מדיניות החוץ והביטחון של ארה"ב, כולל פיתוח ושיווק של תוכנות ריגול ששימשו ממשלות זרות לבצע דיכוי חוצה־גבולות – כלומר, מעקב ורדיפה אחר עיתונאים, פעילי זכויות אדם, מתנגדי שלטון ודיפלומטים". לצד NSO הוכנסה אז לרשימה גם חברת קנדירו הישראלית.

מאז ידעה החברה תקופה פיננסית קשה ומורכבת, שחלק מפרטיה נחשפו בין היתר בתביעה שהגישה נגד וואטסאפ. על רקע זה הפעילה NSO מאמצי לובי בארה"ב בניסיון לצאת מהרשימה השחורה, אך עד כה כשלה במאמציה. במאי האחרון דיווח הוושינגטון פוסט כי עם חזרתו של טראמפ לבית הלבן האיצה החברה את המאמצים, אך עד כה הדבר לא עלה בידה. הפוסט ציטט מקורות בממשל טראמפ שאמרו כי לממשל החדש אין כוונה להוציא את החברה מהרשימה השחורה.

שגריר ארה"ב בישראל לשעבר דיוויד פרידמן (ארכיון) | צילום: הלל מאיר/TPS‏

כעת מגייסת החברה ליו"ר החברה את מי שטראמפ מינה בעבר לשגריר. המינוי של פרידמן מבקש להבליט את היעדר מעורבותם של שלושת המייסדים המקוריים של החברה בפעילותה, ואת הניסיון לפתוח דף חדש.

בשיחה שקיים פרידמן עם עובדי NSO במטה ברמת השרון הוא ציין בין היתר כי "חרף הביקורת השלילית והבלתי-מוצדקת ברובה שמכוונת נגד החברה, אתם [העובדים] ניצבים בגאווה ובמסירות אין קץ כדי לספק טכנולוגיות מתקדמות להגנה על הביטחון והצלת חפים מפשע".

הוא הוסיף כי "התהליכים והנהלים שפיתחה NSO מאזנים בין הזכות לפרטיות לבין הצורך החיוני להגן על בטחונם של אזרחים שומרי חוק. ל-NSO מדיניות של אפס סובלנות כלפי שימוש לרעה במוצריה, הכוללת נקיטת סנקציות במקרה של אי עמידה בטוהר השימוש לרבות השעייה או ביטול ההתקשרות עם לקוחות במידת הצורך".