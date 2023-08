כאוס באוקספורד סטריט: כשהם אוחזים באלות, שוטרים התעמתו היום (רביעי) עם עשרות בני נוער מחוץ לחנות של מיקרוסופט בלונדון. התגרות האלימות פרצו ברובע הקניות, שנחשב לעמוס ביותר באירופה, לאחר ששעות קודם הייתה "היערכות" למהומה ברשתות החברתיות, טיקטוק וסנאפצ'ט בראשן. בהתאם אליה, התבקשו צעירים להגיע ולבזוז חנויות ספורט ברחוב המרכזי.

שלל תיעודים אלימים הועלו לרשתות אחר הצהריים, אחרי שעלה "הקמפיין" לשדוד את חנויות JD Sports. מה שהפך ויראלי במציאות; לפחות תשעה אנשים נעצרו על ידי משטרת המטרופולין של לונדון בגין עבירות כמו נזק פלילי, הצטיידות לשם גניבה והפרת צו פיזור במוקד הקניות.

Watch the heavy police presence on Oxford Street in London after a TikTok post advertised what appears to be an organised mass shoplifting.



Read more: https://t.co/PIErEKYWVN pic.twitter.com/Infk0hIIGy — Sky News (@SkyNews) August 9, 2023

בצילומים מהזירה נראים שוטרים רודפים אחר צעירים מחוץ לחנות של ענקית הטכנולוגיה, חלקם נאבקים בהם עם אלות ואוזקים אותם. תיעוד אחר מציג שני צעירים מוטחים בזה אחר זה, אחד לרצפה ואחד כנגד הקיר, לפני שצעיר שלישי מנסה לברוח. אחד הצעירים תועד מטיח אגרוף בפניו של שוטר, ובתיעוד אחר, שוטר צולם חונק צעיר בשתי ידיו.

כאמור, המהומה הגיעה בעקבות פוסט שקרא לבזוז חנויות ספורט כאלה ואחרות – ואף קרא לאותם צעירים להגיע למקום בקוד לבוש של כובע גרב שחור המכסה את הפנים, וכן כפפות. "אל תבואו אם אתם לא יכולים לרוץ", נכתב בהודעה, שבה גם התריעו לפני: "אל תביאו שום נשקים".

המשטרה הוציאה צו פיזור שיהיה בתוקף עד מחר בעשר בבוקר, ויעניק למשטרה את הסמכות לאסור על אנשים להיות באזור למשך 48 שעות. מי שלא יציית עלול להיעצר. אולם בחשבון הטוויטר של משטרת וסטמינסטר נמסר מוקדם יותר כי השוטרים, "הגיבו להפרעה של קבוצת האנשים מחוץ לחנות של מיקרוסופט, ולא בגלל דיווח על ביזה של אנשים". עוד הוסיפו כי "לא היה דיווח על כאלה שניסו להיכנס לחנות". מאוחר יותר דובר המשטרה מסר כי, "אנחנו ממשיכים להיות בעלי נוכחות בולטת מאוד באזור רחוב אוקספורד".

Scenes in Londons Oxford Street today pic.twitter.com/3YkruCm3RD — Brexit Brian Patriots (@BrianPatriots) August 9, 2023

לקונים מבוגרים ששהו בחנויות אמרה המשטרה כי מדובר במבצע ללכידת שודדים, אולם כמה מהצעירים שהתאספו ברחוב, התגודדו שם לטענתם נטו מתוך סקרנות. ל"גרדיאן" אמר בן 14 ממחוז איזלינגטון שבלונדון: "אני לא כאן כדי לגנוב שום דבר, חונכתי יותר טוב מזה". לדבריו שמע על האירוע בסנאפצ'ט. "אני רק רוצה להקליט את זה", אמר.

המהומות היום מגיעות אחרי שבתחילת השבוע היוטיובר קאי סנאט (Kai Cenat) הבטיח בסטורי באינסטגרם למעל 20 מיליון העוקבים שלו ברשתות, שיחלק 300 מכשירי פלייסטיישן 5, כיסאות גיימרים וכסף - למי שיגיע ליוניון סקוור בניו יורק. המשטרה המקומית לא הצליחה להשתלט על עשרות הצעירים שהגיעו לאחד המקומות היותר מרכזיים בעיר, ותיעודים אלימים משם הראו איך הם קפצו על רכבים, שברו וזרקו בקבוקי זכוכית על שוטרים - וחיבלו בכל מה שעמד בדרכם.