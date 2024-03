שרה הדג'ס, אם לפעוט בן 3 מבריטניה בשם תומס, הבחינה יום אחד במעין "זוהר לבן" בוהק בעיניו של בנה. לדבריה, הזוהר הזה נראה כמו "עין של חתול", אבל במבט רגיל היא לא לגמרי הצליחה להבחין בדבר המוזר. היא צילמה תמונות של בנה והאירה עליו עם הפלאש של הטלפון, ורק בעזרתו הצליחה לתעד את מה שהתגלה מאוחר יותר.

"תהיתי אם זו רק התאורה", אמרה הדג'ס לכלי התקשורת המקומיים כשסיפרה על המקרה. "העברתי את תומס בחדרים שונים כדי להסתכל על זה כל פעם בתאורה קצת אחרת, עד שבסופו של דבר ראיתי את זה שוב בתמונה", הוסיפה.

A routine evening turned into a life-altering moment for 40-year-old mother #SarahHedges. In November 2022, her gaze fell upon her 3-month-old son, Thomas, revealing an unexpected and mysterious "white glow" in his eye.https://t.co/VWlBzDnNzT — SheThePeople (@SheThePeople) March 2, 2024

את התמונות שצילמה בטלפון שלה הראתה הדג'ס לרופא, שהפנה את הילד לבית החולים. שם, התגלה שהוא סובל מרטינובלסטומה, צורה נדירה ואגרסיבית של סרטן העיניים שפוגעת בתינוקות ובילדים צעירים. "הרופא קרא לנו לחזור לחדרו כדי לדון בתוצאות. הייתי בשירותים", סיפרה הדג'ס. "כשיצאתי, הוא חיכה לי ומיד ידעתי שיש לו חדשות לא טובות עבורי - אף רופא לא מחכה למישהו מחוץ לשירותים סתם ככה. לפני שהוא אמר משהו שאלתי, 'זה סרטן?' והוא אמר, 'אני מצטער'".

תומס הופנה לבית החולים המלכותי בלונדון, שם הוא עבר שישה סבבים של כימותרפיה. במאי 2023 הוא החלים סופית.

כאמור, המקרה של הדג'ס הוא יוצא דופן, והעובדה שהיא הצליחה לזהות את הסימן הבוהק בעיניו של בנה באמצעות הפלאש היא צירוף מקרים בלבד ואינו מחליף ייעוץ רפואי. במקרה הזה, התאורה הובהקת סייעה לזיהוי המוקדם כי סימני הרטינובלסטומה כוללים זוהר לבן שעשוי להופיע רק תחת אורות מסוימים.

"התסמינים יכולים עדינים ולעיתים קרובות הילדים נראים כרגיל, מה שעלול להקשות על האבחנה", הסביר ריצ'רד אשטון, מנכ"ל הקרן לסרטן עיניים בילדות בבריטניה. עוד הסביר המומחה כי במחצית מהמקרים, הילד החולה צריך לעובר ניתוח להסרת העין כחלק מהטיפול. "אנו אסירי תודה שבמקרה של תומס, התסמינים שלו זוהו בזמן", הוא סיכם.