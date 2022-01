צילום: f11photo, shutterstock השנה נערכה תערוכת הטכנולוגיה החשובה בעולם במתכונת קצת מוזרה, לאחר שבשנה שעברה מארגני ה-CES נאלצו להפוך את האירוע לווירטואלי, הם היו בטוחים שהשנה יחזרו ובגדול. אבל חלומות לחוד ומציאות לחוד, האומיקרון הגיע ושיבש את כל התוכניות. עוד ועוד חברות ענק הודיעו שלא יגיעו פיזית ללאס וגאס אלא יסתפקו במיצג וירטואלי או שביטלו לחלוטין את ההשתתפות שלהן. מארגני התערוכה החליטו לא לוותר ולמרות שמספרי המאומתים שברו שיאים בארה"ב כמו בישראל, הם התעקשו לתת למי שכן החליט להגיע לקבל את החוויה הכי אמיתית שיש. גם כלי תקשורת החשובים בתחום ויתרו על ההגעה והסתפקו בעדכונים וירטואליים, ומעט אנשים הגיעו - כפי שניתן לראות בתמונות שפורסמו ברשת. אבל מה שבאמת חשוב בתערוכה הוא המכשירים החדשים המוצגים בה, ולכן סיכמנו לכם את כל המוצרים הכי טובים שניתן היה למצוא בתערוכה עצמה.

Let's try this again shall we #CES2022 pic.twitter.com/JCYsmAaTzK — Heather Delaney (@DivertingLife) January 5, 2022

הסמארטפון הטוב ביותר

מדובר בתחרות קשה מאוד. כולם יפים, כולם טובים ומוכשרים אבל רק אחד מהם יכול לזכות, אז מי הוא המכשיר הטוב ביותר שהוצג בתערוכה?

בין הטלפונים החדשים שהוצגו היו ניסיון הקאמבק של נוקיה עם דגם G400 עם תג מחיר מצחיק של 239 דולר בלבד, הטלפון המושלם לסלפיז - Vivo V23 Pro שלא ממש מוכר לישראלים, המכשיר הזול של TLC ה-30 V 5G ואפילו ההצצה לאחד המכשירים הכי מדוברים בשוק - מכשיר הדגל וואן פלוס 10.

אבל המנצח של התערוכה הוא המכשיר החדש של סמסונג ה-Galaxy S21 FE, הוא לא נחשב למכשיר דגל ומחזיק בתג מחיר טיפה יקר יחסית למשל לפיקסל של גוגל, אבל מדובר במכשיר אמין עם כל היתרונות של מכשירי הגלקסי מהשנה האחרונה - החל מסוללה ארוכת טווח ועד מצלמה באיכות מעולה. רגע לפני שסמסונג מציגה את ה-S22, מדובר במכשיר האנדרואיד הכי מדובר של החודשים האחרונים.

הלפטופ הטוב ביותר

כבר בפתיחה שלו ה-Lenovo ThinkPad Z Series מרגיש שונה, הוא מעוצב כך שאפשר לפתוח אותו עם יד אחת בלבד. אבל לא בגלל זה הוא נחשב למחשב הנייד הטוב של התערוכה, הוא מגיע בגדלים של 13 ו-16 אינץ' והוא מאוד ממוקד לנושא הסביבה עם חומרים כמו אלומיניום ממוחזר, עור טבעוני ומטען שעשוי מ-90 אחוז חומרים ממוחזרים, אפילו האריזה שלו היא מאה אחוז ניתנת למחזור בזכות חומרים כמו במבוק וקני סוכר. אבל חוץ מהעטיפה גם המחשב עצמו מרשים והוא בין הראשונים שמשתמש במעבדים של חברת AMD, הצג עצמו של ה-13 אינץ' מציג מסך אולד של 2.8K ולעומתו ה-16 אינץ' מחזיק במסך אולד עם 4K. שני המכשירים תומכים במערכת של דולבי ויז'יון, דולבי אטמוס ודולבי AI לסינון רעשים. המחשב צפוי לצאת למכירה בארה"ב בחודש מאי.

מוצר הגיימינג הטוב ביותר

ה-Sony PlayStation VR2 הוא ההכרזה הכי מרגשת בעולם הגיימינג, למרות שהוא לא באמת מוצר פיזי עדיין. סוני הכריזה על השם, הלוגו והמשקפיים שלה לקראת מוצר המציאות הרבודה הבא שלה. למרות שהמוצר עצמו לא הופיע בתערוכה הנתונים שלו הספיקו כדי להפוך אותו לשיחת היום בתחום.

ל-VR2 יש רזולוציה של 2000 על 2040 בצג של כל עין, זווית ראייה של 110 מעלות ותצוגת 4K. למכשיר יש מערכת משודרגת של מעקב עין ותומכת בטכניקת רינדור מיוחדת שאמורה להקל על העין. התוספת של מעקב אחר העין מבחוץ פנימה חוסך את הצורך במצלמה נוספת. בנוסף הוא מחזיק במנוע פנימי שיכול לגרום למשקפיים לרטוט, שאמור לגרום לך להרגיש יותר בתוך המשחק (או לכאב ראש).

Revealing Horizon Call of the Mountain, a new story for PlayStation VR2 from @Guerrilla and @FirespriteGames. First details: https://t.co/p3nAWH5G4E pic.twitter.com/AK53DtY72t — PlayStation (@PlayStation) January 5, 2022

הטלוויזיה הכי טובה

המסך Samsung QD-Display אמור להיות פורץ דרך בטלוויזיות, אולי אפילו הצעד הבא של המסכים. הטכנולוגיה החדשה שלהם ה-QD-Display הוא העדכון האחרון שלה לטכנולוגיית האולד ונסמך על נקודות קוואנטיות כדי להטעין את הצבעים ולספק בהירות מרבית. על הנייר זה נראה כמו ההתקדמות הכי משמעותית בתחום הטלוויזיות בשנים האחרונות.

למרות שסמסונג לא הציגה את המסך עצמו, סוני קפצה על ההזדמנות והציגו את המסך המתחרה שלהם שנחשב גם הוא לרמה אחת מעל שאר המסכים ובעל אותה הטכנולוגיה ה- A95K premium TV.

הטאבלט הטוב ביותר

אחד המכשירים הזכורים ביותר מהתערוכה הוא הטאבלט של אסוס ה- ZenBook 17 Fold שמנסה להגדיר מחדש את עולם הטאבלטים במכשיר אחד.

עם מסך אולד בגודל של 17.3 אינץ'! הוא מציע בעצם קנבס עצום אפשר להשתמש בו כקורא ספרים או אפילו כמחשב נייח. הוא מגיע עם מקלדת בלוטוס שהופכת אותו הלכה למעשה למחשב נייד לכל דבר. וכבר הזכרנו שהמסך שלו מתקפל? מדובר במכשיר שהוא הרבה יותר מטאבלט ובעצם יכול להחליף כל מכשיר שיש לכם - טלפון נייד, מחשב נייח ומחשב נייד.

View this post on Instagram A post shared by mazen mostafa (@mazenmostafa6822)

הרכב הטוב ביותר

Chevrolet Silverado EV. מודים, הרכב שהכי הרשים בתערוכה לא ממש מדבר לישראלים, אבל השוק המקומי בארה"ב פשוט מאוהב בטנדרים וישנם שניים שממש נחשבים למונופול - פורד ושברולט. לכן הטנדר החשמלי של שברולט ה-Silverado EV שהציגו הוא סוג של משנה משחק בשוק. הרכב הוא בעצם הג'יפ השני שמקבל גרסה חשמלית לאחר האמר שנחשב עד כה למזהם מאוד, ההבדל הוא שלטנדר של שברולט יש היסטוריה של אחד הרכבים הכי נמכרים במדינה, רק בשנה האחרונה יותר מחצי מיליון יחידות נמכרו וכעת האזרח האמריקאי יוכל לרכוש רכב עבודה במחיר שפוי של כמעט 40 אלף דולר, או בגרסה משודרגת שתגיע לסכום של 100 אלף דולר. ארה"ב מחולקת לשתי קבוצות כמעט בכל נושא כולל שינויי האקלים, ורכבים מהסוג הזה נחשבו עד כה לנחלת אותם אנשים שפחות מאמינים בהתחממות הגלובלית, אך לאור העלייה במחירי הדלק ייתכן ונסיעה של יותר מ-650 קילומטר ללא צורך בדלק תעזור גם לסקפטיים לעבור לרכב ירוק.

View this post on Instagram A post shared by Edmunds (@edmundscars)

פרס הנגישות

תחום הנגישות הוא בדרך תחום פחות מסוקר, אבל חברה ישראלית הצליחה לזכות בפרס הנגישות של מגזין engadget שסוקר את התערוכה כל שנה וגם בפרס החדשנות של מארגני התערוכה. המוצר שאולי כבר שמעתם עליו הוא ה-OrCam MyEye Pro ומיועד לאנשים עם ליקוי ראיה, המצלמה עצמה מתחברת למשקפיים ומסייעת למי שמתקשה לראות.

המצלמה יכולה לקרוא טקסט, לזהות אובייקטים ופרצופים, ולהגיד למשתמש מה היא רואה בעזרת הדרכה קולית מהמכשיר או בחיבור לאוזניית בלוטוס. בנוסף אפשר לשלוט קולית במכשיר כפי שעושים עם סירי, גרסת הפרו מתהדרת גם במעבד מהיר יותר, מיקרופון נוסף, מגנטים חזקים יותר ומערכת אינטראקטיבית של קריאה חכמה שמאפשרת למשתמשים למצוא בקלות מספרי טלפון, לבדוק את הסכום הסופי בחשבון או לחפש מילה מסוימת בטקסט. המכשיר עצמו עדיין יקר מאוד ומתקרב ל-4,000 דולר אבל בעזרת העלאת המודעות ייתכן וחברות ביטוח ירצו בעתיד לסבסד את המכשיר שיכול לעזור למספר רב של לקויי ראיה.

ראויים לאזכור

כמו בכל תערוכה ישנם מוצרים שידברו עליהם, לטובה או לרעה, אבל לאו דווקא יהפכו לרב מכר. גם השנה ניתן היה לראות כמה מהם:

טוב אבל מוזר - ב.מ.וו הציגה רכב בשם הקליט iX Flow featuring E Ink או בשם הלא רשמי שלו - הרכב שמחליף צבעים. בזכות קונספט עתידני שאולי גם מקדים את זמנו, חברת הרכבים הגרמנית הצליחה להפתיע את כולם והלבישו את דפנות הרכב בדיו אלקטרוני כך שבלחיצת כפתור אתם יכולים את הרכב לצבע שמשקף את מצב הרוח שלכם. הרכב אומנם ניתן לקנייה אבל אתם לא תצליחו עדיין להלביש אותו בכיסוי מחליף הצבעים, אם זאת במחשבה עתידית - רכב שיכול להחליף צבעים לפי המזג האוויר ובכך לקרר/לחמם את החלק הפנימי הוא לא רעיון רע מבחינה סביבתית.

רע ומוזר - המסכה של רייזר

כי אם כבר קורונה אז למה לא להכין מסכות שעולות הרבה יותר מידי כסף ועם תפקוד מאוד ספציפי שתוכלו להשוויץ בהן? חברת רייזר הציגה בתערוכה את אחד המוצרים שהכי לא ציפינו להם - מסכת קורונה בשם Zephyr Pro, לפני שאתם קוטלים אותה לגמרי רק נסביר את הרציונאל מאחוריה. מדובר במסכה עם עיצוב המושפע מהעולם הגיימינג ובעלת מסננים אקטיביים של N-95, פילטרים להכניס אוויר וכמובן מנורות כדי לתת את הטאץ' הנוסף הזה שחיפשתם. התוסף הבאמת חשוב הוא רמקול מחובר שאמור להגביר אוטומטית את הקול שלכם ב-60 דציבלים כדי שהמוכר במכולת ישמע כמו שצריך לאיזה סיגריות התכוונתם מבלי שתצטרכו לצעוק. המחיר? 150 דולר או 200 דולר עם פילטרים למאה הימים הראשונים. האם זה שווה את זה? כנראה שלא. אבל בואו נודה באמת - אתם לגמרי תהפכו למסמר המסיבה והיחידים שלא נדבקו באומיקרון.

מיותר ומוזר - סמסונג עשתה זאת שוב, הצעד הכי סמסונגי שלה: תוסף NFT לטלוויזיות שלה. אם אתם שואלים את עצמכם מה זה בכלל אומר? אז השורה התחתונה היא האפשרות להציג את ה-NFT שרכשתם על מסך הטלוויזיה וגם האפשרות לרכוש דרך השלט יצירות חדשות. עכשיו השאלה היא למה? כמה משתמשים של סמסונג קונים בכלל NFT ולמה שירצו להציג אותו על מסך הטלוויזיה? האם סמסונג חושבים שהלקוחות שלהם כל כך עצלנים שהם יחליפו את המחשב בטלוויזיה ויקנו שם NFT? כמו כל הטרנד לא ברור מה חשבו לעצמם אבל התוצאה כנראה ידוע מראש - עוד מוצר של סמסונג מוצג לראווה חודשים מאוחר מידי ועתידו לא נראה מבטיח ממש כמו שהיה עם העוזרת האישית - ביגסבי.

Samsung is putting NFTs in its smart TVs https://t.co/1buqCwmQ9d pic.twitter.com/xL0zAt2CLQ — Engadget (@engadget) January 3, 2022

טוב ושווה - מקרן נייד של סמסונג

מקרנים ניידים הם לא דבר חדש בכלל אבל רובם לא ממש עושים את העבודה כמו שצריך. המקרן של סמסונג נראה מושלם, הוא נראה כיפי וקל לתפעול ובלט במיוחד בתערוכה. הוא נייד וקטן כך שאפשר לקחת אותו לכל מקום ומשרד תמונה בגודל של 30 עד 100 אינץ' וכולל פיצ'ר ופוקוס אוטומטי ויישור תמונה אוטומטי. בנוסף אפשר להתקין עליו מספר אפליקציות מה שמייתר את החיבור שלו לממיר או טלפון בעזרת כבל.

הבעיה היחידה שלו היא המחיר - 900 דולר, מה שמציב אותו על הגדר בין צעצוע יקר מידי למקרן אמין זול מידי.