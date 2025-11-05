קבוצת הפייסבוק "פוטושופ חכם", שבה אנשים פונים לעזרה כשהם צריכים עריכה ותיקון של תמונות, הפכה כבר מזמן לאחת הזירות הכי מעניינות בפלטפורמה, עם בקשות מצחיקות, וגם מאוד מרגשות, למשל של הורים שכולים. הקבוצה שהקים טל חכם ומונה כ-432 אלף איש שמרה על השם שלה, למרות שכבר כולם משתמשים כיום בבינה מלאכותית בשביל הבקשות בה.

הלילה פורסם בקבוצה פוסט מפתיע של הזמרת קרן פלס, שכתבה כאחרונת הגולשים. שופטת הכוכב הבא לאירוויזיון, שתחזור ביום שלישי לעונה חדשה בקשת 12, צירפה תמונה שלה "מגשימה חלום" ומצטלמת ליד הזוהר הצפוני, לצד הכיתוב: "שלום, לפני כמה ימים הגשמתי חלום ויש לי רק תמונה אחת שתוכיח לילדים. הבעיה היחידה היא שהתלבשתי כמו אלפבה וגלינדה (ירוק זוהר ורוד בוהק) כדי להתחנף לזוהר וזה יצא פה, ביחד עם הצעיף הלבן, צבעים שהמבין יבין. תוכלו בבקשה רק לשנות לי את הצבע של חלק מהבגדים?"

פלס כמובן התכוונה לצבעי דגל פלסטין – ירוק, אדום ולבן, ורמזה על כך שצירפה את האמוג'י של דגל ישראל. נכון לכתיבת שורות אלו, פלס זכתה למאות תגובות וכ-2,000 לייקים, כולל כאלה שהתלהבו מכתיבתה בקבוצה, וכרגיל, גם להטרלות.

פלס קיבלה תמונות שלה בכמה צעיפי קבוצות כדורגל, כולל בית"ר ירושלים ומכבי חיפה, וכן עם דגל ישראל.

משתמשת הכינה סרטון AI קצר, שמתייחס לשיר שכתבה פלס למירי מסיקה, "נובמבר", והציגה אותה כמפזרת שלל בלונים.

עוד התייחסות למסיקה הייתה מצד משתמש נוסף שכתב בצחוק: "מה זה, בכיף, מי לא מכיר אותך", והחליף את תמונת הראש שלה בראש של מסיקה.

היו כאלה שהחליפו את תמונתה של פלס עם גרטה טונברג הפרו-פלסטינית, או יצרו סרטון איתה. משתמש אחר העלה תמונה ובה כתב באנגלית את משחק המילים: "Keren Peles tine".

גם מנהל הקבוצה טל חכם לא נשאר חייב והחליט שהזוהר הצפוני מקורו בעיר האורות פתח תקווה, ו"צירף לכך הוכחה", ומשתמש אחר פרסם לצדה של פלס את דמותה של יובל רפאל שהתמודדה באירוויזיון עם השיר שכתבה עבורה, New day will rise. כמובן שהיו גם תמונות שפשוט עשו את מה שהיא רצתה - ותיקנו את הצבעים של בגדי הזמרת.

כמה שעות אחר כך, פלס העלתה באינסטגרם שלה את הפוסט שכתבה בקבוצה, יחד עם התגובות הנבחרות שאהבה מהגולשים, וכתבה: "את נובמבר הזה אני לא אשכח", כך שהיא נראה שהיא לקחה את הכול בחוש הומור.



