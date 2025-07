מייסד גוגל, סרגיי ברין היהודי, כינה את האו"ם "אנטישמי באופן שקוף" ביום שבת האחרון, בפורום פנימי לעובדי החברה, לפי צילומי מסך שהגיעו לוושינגטון פוסט ואומתו עם חבר פעיל באותו פורום.

ההערות של ברין נאמרו בתגובה לדוח של האו"ם שפורסם בחודש שעבר, שבו נטען כי חברות טכנולוגיה, כולל גוגל וחברת האם שלה אלפבית, הרוויחו מ"רצח העם שמבצעת ישראל" בעזה, על ידי אספקת שירותי ענן ובינה מלאכותית לממשלת ישראל ולצבא.

"עם כל הכבוד, השימוש במונח רצח עם בהקשר של עזה הוא פוגעני מאוד עבור יהודים רבים שחוו רצח עם אמיתי", כתב ברין בפורום של עובדי Google DeepMind, חטיבת הבינה המלאכותית של החברה, שבו התנהל דיון על הדוח. "הייתי גם נזהר מהסתמכות על ארגונים שבאופן שקוף הם אנטישמיים כמו האו"ם בנושאים כאלה".

הדוח של האו"ם נכתב על ידי "הדווחית המיוחדת מטעם האו"ם לשטחים הפלסטיניים הכבושים", החוקרת המשפטית האיטלקייה פרנצ'סקה אלבנזה, שמאז 7.10 הייתה מאוד ברורה לגבי עמדותיה על ישראל בחשבון הטוויטר שלה. נציג ארה"ב באו"ם אפילו ביקש להדיח אותה, בטענה לאנטישמיות ולהטיה שלה נגד ישראל.

This is not business as usual.

My new UN report, From Economy of Occupation to Economy of Genocide, is out today.

It shows how corporations have fueled and legitimised the destruction of Palestine.

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 1, 2025

"ההערות שלי נאמרו בתגובה לדיון פנימי שהתבסס על דוח מוטה ומטעה בעליל", אמר ברין בהצהרה מטעם דוברו. גוגל והאו"ם לא הגיבו לפרסום של הוושינגטון פוסט.

ברין נוהג לעיתים נדירות להתבטא בפורום הפנימי, שכולל כמעט 2,500 חברים, רבים מהם חוקרי בינה מלאכותית. לפי צילומי מסך ועדות של חבר בפורום, ההאשמות של ברין נגד האו"ם עוררו בלבול ואכזבה בקרב חלק מהעובדים. הנהלת גוגל התעמתה בעבר עם עובדים ואף פיטרה חלק מהם לאחר שהביעו מחאה על קשרי החברה עם ישראל.

הדוח של האו"ם מציין כמה חברות שלדברי אלבנזה יש להעמיד לדין בגין מעורבותן בפעולות צבאיות של ישראל בעזה. הוא טוען שחברות טכנולוגיה אמריקאיות הרוויחו מהצורך הגובר של ישראל בשירותי מחשוב וענן בעקבות המלחמה.

הדוח מתמקד בפרויקט "נימבוס", חוזה ענן בשווי 1.2 מיליארד דולר שישראל העניקה לגוגל ואמזון ב-2021, ומציין כי השתיים "סיפקו תשתית קריטית של ענן ובינה מלאכותית" לאחר שמערכת הענן הפנימית של צה"ל קרסה בעקבות מתקפת חמאס.

גוגל ניסתה להרחיק את עצמה בפומבי מגופי הביטחון של ישראל, אך דיווח של הוושינגטון פוסט בינואר חשף מסמכים פנימיים שהראו שעובדי מחלקת הענן של החברה סייעו ישירות למשרד הביטחון ולצה"ל להשתמש בטכנולוגיות בינה מלאכותית לאחר מתקפת 7.10.

בפברואר הסירה החברה מהקווים המנחים האתיים שלה סעיף שקבע שאסור להשתמש בבינה מלאכותית לצורכי נשק או מעקב. הקווים הללו פורסמו לראשונה ב-2018 בעקבות מחאות עובדים נגד חוזים צבאיים של גוגל, והתחייבו לפתח בינה מלאכותית באופן אתי ובהתאם לעקרונות זכויות האדם והחוק הבינלאומי.

כזכור, גם אמזון וגם גוגל נאלצו להתמודד, ממש כמו מיקרוסופט ועוד חברות טק, עם מחאות של עובדים נגד עסקיהן עם ישראל. לאחר שגוגל פיטרה עובדים ב-2024 על מחאתם נגד חוזה הענן עם ישראל, מנכ"ל החברה סונדאר פיצ'אי כתב בתזכיר פנימי שהעובדים אינם אמורים להשתמש במקום העבודה כדי "להילחם על נושאים שנויים במחלוקת או להתווכח על פוליטיקה".

מחאות של עובדי גוגל נגד ישראל | צילום: סעיף 27א'

תגובתו של ברין בפורום הבינה המלאכותית, שנקרא "GDM Hot Goss" ומתייחס ל-Google DeepMind, נכתבה לאחר הודעה של מהנדס מחקר בינה מלאכותית שהביע מורת רוח מתוכן הדוח, אך ציין שרוב ההשקעה של גוגל בתחום הבינה המלאכותית מתמקדת באפליקציית ג'מיני. "הנקודה האופטימית היחידה כאן היא שאנחנו משקיעים את כל הזמן והכסף שלנו בג'מיני ולא במשהו שימושי יותר לרצח עם", לפי צילומי המסך.